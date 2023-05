Riverdale, sezon 7. Kiedy premiera 7. odcinka w serwisie Netflix?

Po dramatycznym zakończeniu 6. odcinka "Riverdale" trudno przewidzieć, co właściwie wydarzy się w 7. Z pewnością sporą rolę odegra w nim taniec. Przekonajcie się, kiedy kolejna odsłona serialu o Archiem i jego znajomych trafi na platformę Netflix.

W siódmym odcinku nowego sezonu Riverdale Archiego dopadły solidne kłopoty i to w dodatku pod postacią jego wujka, Franka. Despotyczny krewny postanowił zorganizować nastolatkowi życie i nie tylko zatrudnił go do podawania wody zawodnikom koszykówki, ale również znalazł pracę na stacji benzynowej.

W tym czasie ze swoimi problemami mierzyła się Cheryl, która postanowiła odkrywać swoją seksualność. Nastolatka podjęła decyzję o wprowadzeniu Toni do drużyny cheerleaderek i na dobre rozpoczęła romans z dziewczyną. W tym czasie Betty zdecydowała się uwieść Archiego, w czym pomóc miała jej Veronica. Randka pary nie potoczyła się jednak zgodnie z planem...

Zobacz również:

Riverdale 7, odcinek 7. – kiedy premiera?

Siódmy odcinek 7. sezonu Riverdale na platformie Netflix pojawi się w środę, 12 maja 2023 roku. Nowy epizod nosi tytuł Dirty Dancing.

Przedsmak odcinka poczujecie dzięki krótkiemu teaserowi zapowiadającemu nowe przygody Archiego i jego przyjaciół:

Dystrybucja Riverdale odbywa się w nieco inny sposób, niż w przypadku większości seriali dostępnych na Netfliksie. Więcej informacji na ten temat uzyskacie w tekście Riverdale, sezon 7. – ile odcinków ma serial? Harmonogram premier w serwisie Netflix