Riverdale, sezon 7. – ile odcinków ma serial? Harmonogram premier w serwisie Netflix

Siódmy sezon "Riverdale" za chwilę ujrzy światło dzienne. Jak zwykle widzów czeka sporo odcinków, a ich dystrybucja będzie nieco zagmatwana. Sprawdźcie, kiedy na Netfliksie będą pojawiać się nowe odcinki opowieści o Archiem i jego przyjaciołach.

Riverdale powraca z siódmym i zarazem ostatnim sezonem. Po wielu odcinakach wypełnionych kryminalnymi zagadkami, okultystycznymi spiskami i paranormalnymi zjawiskami, nadchodzą podróże w czasie. W niewyjaśniony sposób bohaterowie cofają się bowiem do lat 50. – akcja oryginalnych komiksów rozgrywa się w latach 40. – i wiodą życie ówczesnych nastolatków. Jedyną osobą świadomą tego, co się wydarzyło jest Jughead Jones, który ma jednak spore problemy w przekonaniu przyjaciół, że wszyscy odbyli nietypową podróż.

W 7. sezonie Riverdale w pewnym stopniu powraca do korzeni. Podobnie jak w komiksach, Archie to sympatyczny nastolatek konkurujący ze swoim kolegą Reggiem, Betty jest słodką dziewczyną z sąsiedztwa, Veronica to nowa uczennica rodem z Hollywood, a Cheryl pełni funkcję oficjalnej szkolnej piękności. Nieco inaczej wyglądają jednak związki między bohaterami: o dziwo, Betty spotyka się z Kevinem, a Archie planuje ślub z Cheryl!

Zobacz również:

Do czego to wszystko doprowadzi? Czy bohaterowie powrócą do właściwiej epoki? Tego dowiecie się na przestrzeni aż 20 odcinków, które przygotowali dla Was twórcy serialu.

Riverdale, sezon 7. – kiedy na Netfliksie?

Riverdale powstaje dla amerykańskiego kanału telewizyjnego The CW i to właśnie za jego pośrednictwem widzowie zza oceanu mogą oglądać przygody Archiego i spółki. Zgodnie z prawidłami tradycyjnej telewizji, co tydzień na kanale będzie ukazywał się jednej odcinek serialu (począwszy od 29 marca).

Polscy widzowie mogą oglądać Riverdale dzięki platformie Netflix. Polska premiera 7 sezonu została zaplanowana na 30 marca 2023 roku. Jednak uwaga: serial nie ukaże się w całości tego samego dnia. Netflix co tydzień będzie udostępniał jeden odcinek serialu, podobnie jak amerykańska stacja The CW.

Każdy odcinek będzie ukazywał się na polskim Netfliksie dzień po premierze amerykańskiej. Pod koniec sezonu widzów czeka też najwyraźniej krótka przerwa – między odcinkiem 19. a 20. zaplanowano prawie 3-tygodniową lukę.

Poniżej znajdziecie harmonogram premier wszystkich odcinków 7. sezonu Riverdale.

fot. CW

Odc. 1. – 30 marca

– 30 marca Odc. 2. – 6 kwietnia

– 6 kwietnia Odc. 3. – 13 kwietnia

– 13 kwietnia Odc. 4. – 20 kwietnia

– 20 kwietnia Odc. 5. – 27 kwietnia

– 27 kwietnia Odc. 6. – 4 maja

– 4 maja Odc. 7. – 11 maja

– 11 maja Odc. 8. – 18 maja

– 18 maja Odc. 9. – 25 maja

– 25 maja Odc. 10. – 1 czerwca

– 1 czerwca Odc. 11. – 8 czerwca

– 8 czerwca Odc. 12. – 15 czerwca

– 15 czerwca Odc. 13. – 22 czerwca

– 22 czerwca Odc. 14. – 29 czerwca

– 29 czerwca Odc. 15. – 6 lipca

– 6 lipca Odc. 16. – 13 lipca

– 13 lipca Odc. 17. – 20 lipca

– 20 lipca Odc. 18. – 27 lipca

– 27 lipca Odc. 19. – 3 sierpnia

– 3 sierpnia Odc. 20. – 24 sierpnia

Zobacz także: Riverdale, sezon 7. – kiedy będzie dostępny w serwisie Netflix? Data premiery, fabuła, zwiastun