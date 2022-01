Roaming do Wielkiej Brytanii odroczony! Połączenia za darmo

Operatorzy komórkowi z Wielkiej Brytanii opóźniają wprowadzenie roamingu do krajów Unii Europejskiej. To pokłosie Brexitu. Kiedy połączenia staną się płatne?

Proces wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nadal trwa. Jedną z konsekwencji tego działania jest koniec darmowego roamingu pomiędzy wszystkimi krajami należącymi do Unii Europejskiej. Dotychczas połączenia między Unia Europejska, a Wielka Brytania były darmowe. Miało zmienić się to wraz z początkiem stycznia 2022 roku.

Roaming powraca do UK Źródło: Paul Hanaoka / Unsplash

Dla konsumentów wykonujących połączenia do i z Wielkiej Brytanii mamy dobre wiadomości. Wdrożenie opłat roamingowych zostało odroczone.

Opłaty roamingowe miały zostać wdrożone 6 stycznia 2022 roku. Operatorzy Vodafone oraz EE opóźnili wprowadzenie roamingu co najmniej do końca stycznia.

Najnowsza umowa handlowa z grudnia 2020 roku stworzona po brexicie pozwala operatorom na nakładanie opłat roamingowych. Skorzystają z niej największe sieci komórkowe. Jedynie tylko O2 nie ogłosiło planów wprowadzenia płatnych połączeń pomiędzy Unia Europejska, a Wielka Brytania.

Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii nadal mogą wykonywać bezpłatne połączenia do Polski. Sytuacja ta na pewno nie będzie trwać wiecznie. Powinna zakończyć się do maja 2022 roku. Wtedy do Europy wróci klasyczny roaming. Dotyczyć on będzie oczywiście jedynie Wielkiej Brytanii, która nie jest już członkiem Unii Europejskiej.

