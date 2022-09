Robert Lewandowski twarzą nowej akcji Lidla. Byliśmy na konferencji - zobacz, czego się dowiedzieliśmy

Nadchodzi wielki powrót do szkoły, a wraz z nim Lidl Polska staruje z nową akcją "Szkoła Pełna Talentów", której głównymi przedstawicielami są Robert i Anna Lewandowscy. Co kryje się pod tym hasłem i jakie są zasady akcji? Wyjaśniamy.

Sieć sklepów Lidl Polska rozwija się coraz prężniej i nie chodzi tylko ilość przybywających dyskontów ani poszerzanie asortymentu. Marka stara się również angażować w sprawy ważne społecznie i wspierać swoich klientów w różnych obszarach. Tym razem, Lidl Polska chce pomóc młodym uczniom w całym kraju, przekazując szkołom wysokiej jakości sprzęt i wyposażenie.

Dwadzieścia lat temu, kiedy powstał pierwszy sklep Lidl Polska, nikt nie był w stanie przewidzieć, co przyniesie przyszłość. Przez ten czas nasz zespół zbudował silną markę, którą dziś tworzy ponad 25 000 pracowników. Rozpoczynając akcję Szkoły Pełne Talentów, chcemy odwdzięczyć się naszym klientom. Dzięki nim Lidl Polska tak dynamicznie się rozrósł. Teraz to my zapewnimy uczniom możliwość rozwijania swoich zainteresowań, by stali się wielcy w tym, co ich pasjonuje. Naszym celem jest zaproszenie wszystkich Polaków do budowy tego wspólnego dzieła – teraz robiąc codzienne zakupy, możemy wspierać wybrane przez siebie szkoły

– mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR, Lidl Polska.

Celem akcji jest przede wszystkim poprawa warunków miejsc, w których uczą się polskie dzieci - aby miały one szanse doskonalić swoje umiejętności i lepiej decydować o swojej przyszłości. Niestety, nie wszystkie dzieci mają jednakowe szanse na rozwijanie swoich talentów oraz zainteresowań. W wielu polskich szkołach wciąż brakuje nowoczesnego sprzętu sportowego, informatycznego, a także pomocy naukowych.

Na czym polega akcja Szkoły Pełne Talentów?

Akcja Szkoła Pełna Talentów rusza już 5 września 2022 roku i potrwa przez 10 tygodni. W tym czasie klienci sklepów Lidl Polska będą mogli zbierać tzw. Talenciaki, czyli specjalne vouchery, które będą mogli przekazać wybranej przez siebie szkole na stronie lidl.pl/szkoly. Placówka następnie zadecyduje, na co zostaną wymienione zebrane Talenciaki. Przewidzianych nagród jest naprawdę wiele, od od piłek, a po zaawansowane sprzęty multimedialne. Każda szkoła będzie mogła wybrać to, czego najbardziej potrzebuje.

Co ważne, każdy Talenciak to punkt dla wybranej placówki, a także los na loterii. W odbywającym się co dwa tygodnie losowaniu szkoły, niezależnie od swojej wielkości i położenia, będą miały szansę wygrać m.in. kompletnie wyposażone sale komputerowe oraz sprzęt elektroniczny. Wyniki losowań można śledzić na lidl.pl/szkoly.

Jak dostać punkty za zakupy?

Klient otrzyma Talenciaki od pracownika sklepu wraz z paragonem (indywidualny kod QR) za każde wydane 50 zł lub zakup produktów specjalnych. Przykładowo, za kwotę równą lub wyższą niż 50 zł, ale niższą niż 100 zł (w tym jedno warzywo lub owoc) uczestnik otrzyma 1 Talenciaka. W przypadku zakupów przy kasie samoobsługowej, Klient powinien odebrać Talenciaki u asystenta kas.

Z akcji wyłączone są m.in.: napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, produkty lecznicze.

Regulamin akcji i najważniejsze informacje znajdziecie pod tym linkiem.

W jaki sposób przekazać zebrane punkty wybranej szkole?

Można zrobić to, wybierając jeden z trzech sposobów:

Zeskanować kod QR, który znajduje się na Talenciaku. Wejść na stronę szkoly.lidl.pl i tam przepisać kod alfanumeryczny. Przekazując Talenciaki fizycznie danej szkole do specjalnie przygotowanych pudełek.

Robert i Anna Lewandowscy jako przedstawiciele akcji Lidla

Głównymi przedstawicielami akcji Szkoła Pełna Talentów zostali Robert i Anna Lewandowscy. Dlaczego akurat Oni? Chyba nie trzeba tego szczegółowo tłumaczyć - ich sposób działania, osiągane sukcesy oraz wykorzystywanie swoich talentów to ogromna motywacja do walki o własne własne marzenia dla wielu młodych osób. W końcu Oni również byli kiedyś dziećmi, mającymi swoje cele i pomysły. Doskonale wiedzą, jak ważne jest wspieranie młodych talentów. Zobaczcie, co mają do powiedzenia osobiście na ten temat:

Dołączyłem do Szkół Pełnych Talentów, bo wiem, że choć droga do sukcesu zawsze wymaga przede wszystkim ciężkiej pracy, to czasem bardzo przydaje się też pomocna dłoń. Dlatego cieszę się, że Lidl Polska wystartował z taką akcją. Chciałbym, aby każdy uczeń miał równe szanse w dążeniu do upragnionego celu i spełnianiu swoich marzeń. Kibicuję im na tej drodze tak, jak oni mi na boisku

– przekazał Robert Lewandowski.

Szkoła to często miejsce, w którym dzieci odkrywają swoje talenty: orientują się, że potrafią dobrze rysować, liczyć, grać w piłkę. Bardzo ważne jest, aby na samym odkryciu nie poprzestawać, tylko mądrze i konsekwentnie rozwijać swoje umiejętności. Z tym bywa różnie, między innymi dlatego, że nie wszystkie szkoły mają możliwość kupienia porządnego sprzętu do treningów. Dlatego z całego serca popieram inicjatywę Lidl Polska. Mam nadzieję, że uczniowie w całym kraju już niedługo odczują jej rezultaty

– powiedziała Anna Lewandowska.

Poniżej możecie obejrzeć jeden ze spotów, promujących kampanię Szkoły Pełne Talentów:

