Roborock oferuje świetną ofertę na roboty próżniowe i odkurzacze w niskich cenach!

Od teraz do 22 września możesz cieszyć się super zniżkami na roboty Roborock S8 i S7 MAX Ultra, a także odkurzacz Roborock Dyad Pro. Możesz również otrzymać gratisy o wartości do nawet 650 zł przy zamówieniu, lecz należy się spieszyć, gdyż liczba gratisów jest dostępna przez ograniczony czas.

Roborock S8: flagowy robot odkurzający firmy Roborock

W okresie trwania kampanii, z kodem GKB23SS25, otrzymasz robota próżniowego Roborock S8 w obniżonej cenie 524 euro (około 2400 zł) i otrzymasz aż 52 gratisy o wartości 130 euro (około 600 zł). Gratisy obejmują: 12 x szczotka boczna + 12 x filtr + 24 x ściereczka do mopa + 4 odłączane szczotki główne, a na koniec masz szansę otrzymać Roborock S8 i powyższe bezpłatne akcesoria w świetnej cenie 394 euro (około 1830 zł)!

Roborock S8 to flagowy robot odkurzający Roborock, charakteryzujący się mocą ssania 6000 Pa i podwójnymi gumowanymi szczotkami głównymi, które dokładnie usuwają kurz z głębi podłogi lub dywanu i zmniejszają wplątywanie się włosów. Dodatkowo ściereczka do mopa ma rozszerzoną strefę wibracji wynoszącą 3000 drgań na minutę, co ułatwia usuwanie uporczywych plam.

Dzięki precyzyjnemu systemowi światła strukturalnego 3D, kamerze i systemowi obrazowania w podczerwieni, przeszkody na podłodze mogą być rozpoznawane i skutecznie omijane nawet w ciemnych pomieszczeniach. Gdy czujnik ultradźwiękowy wykryje dywan, mop automatycznie podnosi się o 5 mm, skutecznie zapobiegając zamoczeniu dywanu.

Obsługuje także spersonalizowane czyszczenie, a aplikacja oferuje użycie mapy 3D, co pozwala na wyznaczenie trasy czyszczenia lub ustawienie strefy zakazu. Robot ma baterię 5200 mAh i jest w stanie pracować przez 180 minut na jednym ładowaniu.

Roborock S7 MAX Ultra: jeden z najlepiej sprzedających się wszechstronnych robotów odkurzających

W okresie trwania kampanii, z kodem GKB23SS25, otrzymasz robota odkurzającego Roborock S7 MAX Ultra w specjalnej cenie 924 euro (około 4300 zł) oraz aż 52 gratisy o wartości 138 euro (około 600 zł). Gratisy obejmują: 4 x szczotka główna + 12 x szczotka boczna + 12 x ściereczka do mopa + 12 x filtr + 12 x worek na kurz, a na koniec masz szansę otrzymać Roborock S7 MAX Ultra i powyższe bezpłatne akcesoria w świetnej cenie 786 euro (około 3650 zł)!

Roborock S7 Max Ultra jest w stanie wyczyścić podłogi, a następnie samodzielnie oczyścić mopa i stację bazową, co czyni go wysoce zalecanym produktem. Wysoka moc ssania 5500 Pa z łatwością zbiera włosy, okruchy lub małe kamienie z dywanów. Wysoka prędkość wibracji ściereczki mopa szybko usuwa uporczywe plamy. Po powrocie do stacji bazowej mop zostanie podniesiony w celu wyczyszczenia mopa i upewnienia się, że podłoga jest czysta.

Po powrocie do stacji bazowej w celu samooczyszczenia, automatycznie opróżnia pojemnik na kurz, myje brudny mop i stację bazową, a następnie suszy mop gorącym powietrzem, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Wszystko, co musisz zrobić, to okresowo dodawać świeżą wodę, aby opróżnić ścieki i wymienić worek na kurz.

Roborock S7 Max Ultra jest wyposażony w nawigację laserową LiDAR i funkcję unikania przeszkód w podczerwieni. Za pomocą aplikacji można również utworzyć osobisty harmonogram sprzątania, taki jak podział na strefy, ustawienie sekwencji sprzątania, trybów sprzątania i inne, a także sterować nim za pomocą asystenta głosowego Alexa, co jest proste i wygodne.

Roborock Dyad Pro: jeden z najpopularniejszych odkurzaczy do pracy na mokro i sucho

Z kodem GKB23SS25, otrzymasz odkurzacz na mokro/sucho Roborock Dyad Pro w obniżonej cenie 324 euro (około 1500 zł) i otrzymasz aż 10 gratisów o wartości 133 euro (około 617 zł). Gratisy obejmują: 2 sztuki długiej szczotki + 4 sztuki krótkiej szczotki + 4 sztuki filtra, a na koniec masz szansę zdobyć Roborock Dyad Pro i powyższe bezpłatne akcesoria w świetnej cenie 191 euro (około 887 zł)!

Roborock Dyad Pro jest w stanie odkurzać i mopować za jednym razem. Oprócz dużej mocy ssania wynoszącej 17 000 Pa, jest wyposażony w trzy szczotki walcowe, które znajdują się blisko 1 mm od ściany, co pozwala na jednoczesne szorowanie podłogi, znacznie zwiększając wydajność czyszczenia i pozostawiając podłogę czystszą. Automatycznie dostosowuje również moc ssania i objętość wody w zależności od poziomu zabrudzenia, zapewniając lepsze mopowanie.

Po zakończeniu czyszczenia Dyad Pro może samoczynnie wyczyścić podstawę i wysuszyć szczotki walcowe za pomocą gorącego powietrza. Dyad Pro oferuje także wskazówki głosowe, a ich głośność można regulować lub wyłączyć w aplikacji, aby zapewnić wygodniejsze użytkowanie.

