Robot 2 w 1 czy dwa roboty

Rynek domowych robotów sprzątających staje się coraz bardziej konkurencyjny. Pojawiają się nowi producenci oraz nowe rozwiązania. W walce o nasze względy i wybory część producentów postanowiła w jednym urządzeniu zamknąć dwa roboty. Tak powstały hybrydy, które przynajmniej w założeniu, mają pomóc nam w odkurzaniu i zmywaniu podłogi na mokro. Co jednak jest lepszym rozwiązaniem – jeden robot realizujący dwa zadania, czy też zespół – automatyczny odkurzacz oraz autonomiczny mop?

Z domowymi robotami najbardziej kojarzymy iRobota Roomba. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ odkurzające krążki tego pioniera domowej robotyki są z nami od blisko 20 lat. Kiedy pierwsza Roomba obejrzała światło dzienne 17 września 2002 roku reakcje na jej działanie były entuzjastyczne. Na przestrzeni lat amerykańska konstrukcja była rozwijana, świat zakochał się w kocie jeżdżącym na iRobocie, ale przede wszystkim Roomba stawała się coraz bardziej popularna z uwagi na wymierne korzyści, które oferowała. Jeżeli autonomiczny odkurzacz jest w stanie efektywnie wyręczyć nas w jednym z domowych obowiązków i to każdego dnia, to czemu z niego nie korzystać. Sukces modeli Roomba sprawił, że firma zaczęła szukać innych czynności, które roboty mogą realizować za nas w domach. Mopowanie? Firma uznała ten obowiązek za równie atrakcyjny, co odkurzanie i zaprezentowała gamę modeli Braava. Zyskują one na popularności, niemniej idea firmy jest taka, że jej produkty powinny pracować w zespole, wykonując prace po sobie. Sukces rynkowy iRobot nie przeszedł jednak bez echa i domowe roboty zaprezentowało wiele znanych powszechnie firm, ale również pojawiły się takie, które mówią, że wzorem iRobota również specjalizują się w produkcji robotów domowych. Jak jest w praktyce? Prawdę mówią testy porównawcze. Część producentów, aby przekonać do swoich produktów postanowiła wykorzystać dość powszechną ludzką chęć do posiadania jednego urządzenia, które zrealizuje dwa zadania. Czy jednak robot hybrydowy jest dobrym rozwiązaniem?

W celu znalezienia odpowiedzi należy się przyjrzeć bliżej robotowi dwa w jednym. Mamy tu do czynienia z rozwiązaniem, w którym de facto mopowanie jest dodatkową funkcją automatycznego odkurzacza. W praktyce z tyłu urządzenia doczepiamy do zbiornika na zabrudzenia mopującą nakładkę lub zbiornik z wodą, która na nakładkę się sączy. Rozwiązanie to wymusza szereg kompromisów. Okrągły kształt, który robotowi odkurzającemu ułatwia manewrowanie w przypadku mopowania nie sprawdza się – umieszczona z tyłu nakładka ma kształt litery D, co uniemożliwia jej wysprzątanie na mokro w narożnikach. Kolejnym problemem konstrukcyjnym jest fakt, że moduł mopujący znajduje się za modułem odkurzającym. Ten drugi nawet po jednym cyklu sprzątania jest zabrudzony (m.in. osadza się na nim kurz) co powoduje zabrudzenie ściereczki z mikrofibry. W efekcie powstaje wiele smug. Umiejscowienie nakładki mopującej z tyłu urządzenia uniemożliwia dodatkowo zastosowanie spryskiwacza, który zwiększa znacząco efektywność pracy mopa – zaschnięte plamy są namaczane, w przypadku hybrydy często tylko rozmazywane. W sprzątaniu podłóg należy najpierw dokładnie odkurzyć podłogę, aby nie pozostały na niej praktycznie żadne zabrudzenia. Jeżeli się tak nie stanie i pozostawione zostaną np. drobinki piasku czy kamyczki mop podczas swojej pracy może porysować drewniane podłoża. Z tego powodu robot, który w jednym czasie zarówno odkurza jak i mopuje podłogę staje się ryzykowny. Jednym z największych kompromisów oraz problemów dla robota hybrydowego pozostaną podłogi miękkie. Dywany czy wykładziny powinny być odkurzane, ale nie mogą zostać zmoczone. Oznacza to, ze podczas odkurzania robot musi na nie wjechać, a podczas mopowania nie może. Efektem pracy robota hybrydowego jest często dywan zabrudzony zgromadzonymi na mopie śmieciami lub zmoczony. Idea połączenia dwóch urządzeń w jedno jest zawsze pociągająca, jednak w przypadku robotów domowych przypomina nieco próbę przymocowania mopa do rury odkurzacza.

Jak z tego typu problemami radzi sobie robotyczny tandem, taki jak iRoboty Roomba i Braava? Zacznijmy od początku, czyli odkurzania. Roomba jest konstrukcją, której pierwsza wersja powstała prawie dwie dekady temu. Posiada szereg rozwiązań, które sprawiają, że jest w stanie bardzo dokładnie sprzątać we wszystkich zakamarkach, podobnie jak Braava mopować. W zakresie współpracy tych robotów i uzupełniania się w działaniach, niezwykle istotnym jest fakt, że Roomba została wyposażona w system intensyfikacji pracy na obszarach silniej zabrudzonych. Automatycznie wykryje takie miejsce i poświęci mu więcej uwagi. Dzięki temu ryzyko porysowania parkietu przez Braavę jest praktycznie zerowe. Największą ilość przewag robotycznego duetu znajdziemy jednak w konstrukcji robota mopującego Braava. Jego nakładka została umieszczona z przodu i ma prostokątny kształt, który umożliwia efektywne czyszczenie w rogach. Umiejscowienie w przedniej części głowicy czyszczącej umożliwiło dodatkowo zastosowanie spryskiwacza, który rozpyla wodę przed robotem, aby namoczyć plamy i dokładnie je wysprzątać. Robot taki porusza się wzdłuż równoległych linii pokonując trasę krótkimi, naprzemiennymi ruchami w przód i w tył. Sprawia to, że Braava przez każdy centymetr przejeżdża co najmniej dwa razy. Ma to również duże znaczenie dla podłóg miękkich i ścian, które nie zostaną zmoczone – spryskiwać uaktywnia się po ruchu wstecznym, przed którym robot poruszając się do przodu sprawdził czy nie znajduje się żadna przeszkoda. Największą nowością w dziedzinie wygody użytkowania obu produktów marki iRobot jest technologia Imprint Link. Obecnie wyposażone w nią są roboty Roomba serii i7 oraz s9 oraz mopująca Braava jet m6. Dzięki niej roboty wymieniają się między sobą informacjami na temat postępów prac, aby automatycznie po procesie odkurzania rozpoczęło się mopowania. Co ważne na ekranie smartfona możemy zlecić pracę w ściśle określonym pomieszczeniu.

Lepiej jak jest więcej? W dziedzinie robotów sprzątających powiedzenie to zdecydowanie się sprawdza. Dwa roboty wykonają swoje zadania dokładniej, bardziej efektywnie oraz wygodniej dla nas. Wizja marki iRobot zakłada tworzenie robotów, które w naszych domach w ramach komunikującego się zespołu wykonywać będą wiele obowiązków, aby dom stał się miejscem odpoczynku i spełnienia, a nie ciągłej walki o porządek.