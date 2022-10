Robot kuchenny od popularnej marki trafił do Lidla - zrobi za Ciebie niemal wszystko

Lidl niejednokrotnie udowadniał, że lubiane i znane marki możemy zdobyć w naprawdę zaskakujących cenach. Tym razem, stanęło na nowoczesnym robocie kuchennym od przedsiębiorstwa istniejącego na rynku od 75 lat. Sprawdź, czy model w ofercie Lidla zrobi wrażenie również na Tobie.

Wyspecjalizowany robot kuchenny trafił do oferty Lidla

Domowe gotowanie i wypieki niegdyś wiązały się z nie lada wyzwaniem, ponieważ mimo umiejętności - wszelkie czynności należało wykonywać ręcznie. Choć nic nie cieszy tak, jak smaczny posiłek przy rodzinnym stole, spędzenie kilka godzin w kuchni może skutecznie zniechęcać. Wraz z rozwojem technologii oraz sprzętów z zakresu AGD, możemy zająć się przygotowywaniem ulubionych dań w znacznie dogodniejszej formie. Najlepszym przykładem są wyspecjalizowane roboty kuchenne - jeden z nich, trafił do oferty Lidla! Sprawdźmy, co kryje się za modelem wyprodukowanym przez przedsiębiorstwo z 75 letnim doświadczeniem.

Kenwood Robot kuchenny planetarny Chef KVC3110S

Aby robot kuchenny sprostał mniejszym i większym wyzwaniom, Kenwood wyposażył sprzęt w wydajny silnik o mocy 1000 Watt. Jest to dość kluczowa informacja zwłaszcza, gdy zamierzamy pracować z wymagającymi masami na ciasta - ich wyrabianie nie będzie stanowiło większego problemu. Warto wspomnieć o zastosowaniu planetarnego systemu mieszania. To jednak nie wszystko co potrafi Chef KVC3110S! Bogaty zestaw akcesoriów w postaci nakładek pozwala również na ubijanie, mieszanie, blendowanie, krojenie, a nawet wytwarzanie domowego makaronu. Wszystko to, za pomocą jednego urządzenia. Aby dostosować pracę do konkretnych składników, możliwa jest płynna regulacja prędkości oraz funkcja pulsacyjna. Jeśli planujesz przygotować deser dla większego grona gości, nie ma potrzeby dzielenia masy. Robot kuchenny posiada misę o pojemności aż 4,6 l. Dzięki wyposażeniu w przeciwbryzgową osłonę, nie ma obaw o zachlapania oraz nieczystości na blacie. Jest to dobry wybór zarówno dla amatorów, jak i osób zajmujących się przygotowywaniem domowych ciast niemal na co dzień.

Zobacz również:

Przejdźmy do parametrów...

Planetarny system mieszania utrzymuje prędkość i moc nawet przy dużym obciążeniu

Prędkość: zmienne prędkości, funkcja pulsu

Rozmiar (dł. x szer. x wys.) (cm): 38 x 28 x 30

Rozmiar miski (l): 4.6

Masa (kg): 7.3

Materiał korpusu: Szczotkowany, odlewany metal

Materiał miski: Szczotkowana stal nierdzewna

Materiał narzędzi miski: Aluminium z powłoką nieprzywierającą

Kolor: Srebrny

W zestawie: trzepaczka do ubijania, hak do mieszania ciasta, mieszadło w kształcie litery K.

Robot kuchenny planetarny Kenwood Chef KVC3110S jest dostępny w sklepie internetowym Lidla w cenie 1299 zł. Wszelkie szczegóły znajdziesz pod tym linkiem. Produkt jest objęty darmową dostawą.

