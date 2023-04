Robot od znanej marki wskoczył na półki Biedronki – warto?

Do oferty Biedronki trafił wyjątkowy robot od znanej marki. To produkt, który naprawdę pomaga w sprzątaniu. Czy opłaca się go kupić w Biedronce?

Hobot to marka, którą możesz kojarzyć przede wszystkim z funkcjonalnych robotów sprzątających. Co ciekawe, w ofercie tej marki są nie tylko odkurzacze automatyczne, ale i... roboty do mycia okien! Jedna z takich myjek trafiła właśnie do oferty internetowego sklepu Biedronka Home. Czy ma atrakcyjną cenę? Postanowiłam to sprawdzić.

Robot do mycia okien Hobot 388

Robota wyposażono w ultradźwiękowy rozpylacz wody. Jego zadanie to nebulizacja wody, która przyjmuje postać mgiełki o gęstości 15 mikrometrów. Wszystko po to, by przy jej pomocy rozpuszczać kurz. Producent zapewnia, że myjka poleruje okna bez pozostawiania smug. Urządzenie wyposażono w bezszczotkowy silnik DC oraz dwa czyszczące dyski. W zestawie jest ściereczka czyszcząca z mikrofibry wielokrotnego użytku, która nadaje się do prania. Oczywiście, robot ma też stosowne zabezpieczenia: wbudowany UPS (system nieprzerwanego zasilania) zapobiegający upadkowi w sytuacji braku zasilania, algorytm kontrolny zapobiegającu upadkowi, automatyczne wykrywanie przeszkody i ram okiennych i wytrzymałą linkę zabezpieczającą (200 kgf). Sprzętem można sterować za pomocą smartfona lub dołączonego do zestawu pilota.

W sklepie Biedronka Home robot Hobot 388 kosztuje 1499 zł.

W Biedronce można też upolować robota sprzątającego tej marki. Hobot LEGEE D7, bo o nim właśnie mowa, w sklepie Biedronka Home kosztuje 2999 zł.

