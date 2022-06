Robot sprzątajacy czy odkurzacz pionowy? Co wybrać?

Roboty sprzątające od pewnego czasu cieszą się coraz większą popularnością, ale na topie są również pionowe odkurzacze. Co lepiej wybrać? Który sprzęt ma więcej zalet? Bierzemy pod lupę odkurzacze automatyczne i pionowe.

Robot sprzątający – co warto wiedzieć?

Zastanawiasz się nad zakupem odkurzacza automatycznego? Oto co warto wiedzieć przed jego zakupem.

Roboty sprzątające możemy podzielić na:

odkurzające

odkurzająco-mopujące

Kupując robota automatycznego, weź pod uwagę kilka cech sprzętu. Pamiętaj, by zwrócić uwagę na:

pojemność akumulatora – od niego uzależniony jest czas pracy na jednym ładowaniu;

– od niego uzależniony jest czas pracy na jednym ładowaniu; moc silnika – definiuje szybkość i siłę sprzątania;

– definiuje szybkość i siłę sprzątania; pojemność zbiornika na kurz i śmieci – im większy, tym rzadziej trzeba go będzie opróżniać;

– im większy, tym rzadziej trzeba go będzie opróżniać; czujniki ruchu – robot powinien przede wszystkim posiadać czujniki zbliżeniowe i uskoku terenu, co pomoże mu w bezpiecznym poruszaniu się po domu. Przyda się też czujnik szczególnych zabrudzeń, który będzie zwracał uwagę odkurzacza na to, który fragment podłogi pilnie potrzebuje wyczyszczenia. Ważnymi elementami są też czujniki zapobiegające wkręcaniu się kabli;

– robot powinien przede wszystkim posiadać czujniki zbliżeniowe i uskoku terenu, co pomoże mu w bezpiecznym poruszaniu się po domu. Przyda się też czujnik szczególnych zabrudzeń, który będzie zwracał uwagę odkurzacza na to, który fragment podłogi pilnie potrzebuje wyczyszczenia. Ważnymi elementami są też czujniki zapobiegające wkręcaniu się kabli; czas ładowania;

filtr HEPA – sprawia, że urządzenie jest przyjazne alergikom.

Wady i zalety robotów sprzątających

Przyjrzyjmy się teraz pozytywnym i negatywnym aspektom odkurzaczy automatycznych:

ZALETY

umożliwiają dbanie o porządek w domu bez większego wysiłku ludzi;

docierają do trudno dostępnych miejsc np. przestrzeni pod szafkami;

są ciche

zajmują mało miejsca – można je łatwo przechowywać.

WADY

są kosztowne

nie zawsze są w stanie dokładnie usunąć zabrudzenia

mogą zaplątywać się w kable, frędzelki od dywanów lub cienkie dywaniki.

RTV Euro AGD – roboty sprzątające

iRobot Roomba Combo

Odkurzająco-mopujący robot wyposażony w 2 tryby odkurzania oraz 3 mopowania. Odkurzacz jest w stanie sprzątać liniowo, a także w narożnikach i wzdłuż ścian. Został wyposażony w szczotkę do odkurzania w kształcie litery V i 2 szczotki do sprzątania przy krawędziach. Z kolei mopowanie jest możliwe dzięki nakładce o specjalnej strukturze.

Programator pracy/Wirtualna ściana: tak / nie

Ładowanie i wznawianie sprzątania: nie

Automatyczny powrót do bazy i ładowanie: tak

Czujniki: antykolizyjny, krawędzi, odległości, odometr, optyczny kierunku ruchu, przeszkód, uskoku podłoża

Poziom hałasu: 68 dB

Cena: 1499 zł – 999 zł Przejdź do oferty

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro (czarny)

Odkurzacz z funkcją mopowania, który dokładnie usuwa nawet zaschnięte plamy. Posiada 4 ustawienia mocy oraz 3 warianty sprzątania i mycia. Dzięki obrotowej szczotce bocznej jest w stanie dotrzeć do krawędzi mebli i ścian, usuwając nie tylko kurz, ale również włosy i sierść. Funkcja programowania wirtualnych barier pomoże ograniczyć zakres poruszania się robota.

Programator pracy/Wirtualna ściana: tak / tak, funkcja

Ładowanie i wznawianie sprzątania: tak

Automatyczny powrót do bazy i ładowanie: tak

Czujniki: antykolizyjny, odległości, przeszkód, uskoku podłoża

Cena: 1999 zł Przejdź do ofert

iRobot Roomba i3+

Robot odkurzający wyposażony w stację Clean Base, do której samodzielnie opróżnia pojemnik na zanieczyszczenia. Dokładnie sprząta w narożnikach i wzdłuż ścian, usuwa sierść i włosy. Posiada 3-stopniowy system sprzątania, 2 gumowe szczotki główne oraz szczotkę boczną.

Czas pracy/Czas ładowania: 75 min. / 180 min.

Programator pracy/Wirtualna ściana: tak / tak, funkcja

Ładowanie i wznawianie sprzątania: tak

Automatyczny powrót do bazy i ładowanie: tak

Czujniki: antykolizyjny, krawędzi, kurzu, odległości, odometr, optyczny, optyczny kierunku ruchu, przeciw zaplątaniu się w kable, przeszkód, uskoku podłoża, wykrywający zabrudzone miejsca, zabezpieczenie przy podnoszeniu

Poziom hałasu: 70 dB

Cena: 2299 zł – 1799 zł Przejdź do oferty

iRobot Roomba i7

Robot odkurzający wyposażony w 3-stopniowy system sprzątania, szczotkę boczną do sprzątania w narożnikach i wzdłuż ścian, a także 2 gumowe szczotki główne służące do czyszczenia wszystkich powierzchni. Odkurzacz posiada zdolność do wykrywania brudu i koncentrowania swojej pracy na mocno zanieczyszczonych obszarach.

Czas pracy/Czas ładowania: 75 min. / 180 min.

Programator pracy/Wirtualna ściana: tak / tak, funkcja

Ładowanie i wznawianie sprzątania: tak

Automatyczny powrót do bazy i ładowanie: tak

Czujniki: akustyczny, antykolizyjny, krawędzi, kurzu, odległości, odometr, optyczny, optyczny kierunku ruchu, optyczny vSLAM (kamera), przeciw zaplątaniu się w kable, przeszkód, uskoku podłoża, wykrywający zabrudzone miejsca, zabezpieczenie przy podnoszeniu

Poziom hałasu: 68 dB

Cena: 2299 zł – 1899 zł Przejdź do oferty

Odkurzacz pionowy – co warto wiedzieć?

Oto garść podstawowych informacji, które pomogą w wyborze odkurzacza pionowego.

Rodzaje odkurzaczy pionowych:

bezprzewodowe – energia pochodzi z akumulatora albo baterii, a odkurzacz wymaga ładowania. Czas odkurzania na jednym ładowaniu niekiedy może być dość krótki. Zaletą tego rodzaju odkurzacza jest jednak brak plączącego się kabla;

– energia pochodzi z akumulatora albo baterii, a odkurzacz wymaga ładowania. Czas odkurzania na jednym ładowaniu niekiedy może być dość krótki. Zaletą tego rodzaju odkurzacza jest jednak brak plączącego się kabla; beprzewodowe z funkcją mycia podłogi – dodatkowo z funkcją mopowania – dodatkowo myją podłogę.

Kupując odkurzacz pionowy, zwróć uwagę na:

moc silnika – ma wpływ na siłę ssania;

– ma wpływ na siłę ssania; długość pracy akumulatora – szczególnie ważne w przypadku dużych domów;

– szczególnie ważne w przypadku dużych domów; czas ładowania akumulatora;

typ filtra – najlepiej sprawdzi się filtr HEPA, zwłaszcza jeśli odkurzacz będzie używany w domu alergików;

– najlepiej sprawdzi się filtr HEPA, zwłaszcza jeśli odkurzacz będzie używany w domu alergików; dodatkowe akcesoria – dobre odkurzacze pionowe powinny być wyposażone w szereg końcówek. Na pewno przyda się szczelinówka, szczotka do dywanów, elektroszczotka do wyczesywania włosów i sierści z dywanu;

– dobre odkurzacze pionowe powinny być wyposażone w szereg końcówek. Na pewno przyda się szczelinówka, szczotka do dywanów, elektroszczotka do wyczesywania włosów i sierści z dywanu; funkcja mopowania – sprawi, że po wlaniu do specjalnego zbiornika wody i detergentu, będzie możliwe umycie podłogi;

– sprawi, że po wlaniu do specjalnego zbiornika wody i detergentu, będzie możliwe umycie podłogi; odkurzacz ręczny – po odłączeniu szczotki do podłogi, pozwoli na odkurzenie tapicerek, blatów i półek.

Wady i zalety odkurzaczy pionowych

Jak prezentują się plusy i minusy pionowych odkurzaczy?

ZALETY

lekkie i mobilne;

nie wymagają schylania się – można odkurzać w pozycji wyprostowanej;

brak worka na zanieczyszczenia – przyjazne alergikom;

zajmują mało miejsca – wygoda w przechowywaniu;

niektóre modele umożliwiają mycie podłogi.

WADY

wymagają uczestnictwa ludzi w sprzątaniu;

modele z kablem są mało poręczne;

modele akumulatorowe mogą posiadać zbyt krótki czas pracy.

RTV Euro AGD – odkurzacze pionowe

Odkurzacz Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light

Odkurzacz posiada bezszczotkowy silnik pozwalający na siłę ssania o mocy 50 AW. Jest lekki, ale jednocześnie bardzo wytrzymały. Jedno ładowanie sprzętu pozwala na sprzątanie mieszkania przez 45 minut. Odkurzacz posiada 2 tryby pracy, 3-stopniowy system filtracji (filtr cyklonowy i bawełniany) oraz wielozadaniową szczotkę wyposażoną w niezależny silnik.

Napięcie akumulatora: 21,6 V

Odkurzacz ręczny/Funkcja mycia: tak / nie

Poziom hałasu: 79 dB

Waga: 1,2 kg

Maksymalny czas pracy: 45 minut

Cena: 399 zł – 349 zł Przejdź do oferty

Odkurzacz Bosch BCH6L2561

Odkurzacz z ekologiczną baterią litowo-jonową o energooszczędnych właściwościach. Na jednym ładowaniu sprzęt jest w stanie pracować 60 minut. Dzięki wskaźnikowi SensorControl monitorującym pracę urządzenia, w dowolnym momencie możesz sprawdzić, czy odkurzacz działa z optymalną mocą.

Napięcie akumulatora: 25,2 V

Odkurzacz ręczny/Funkcja mycia: nie / nie

Waga: 3,3 kg

Maksymalny czas pracy: 60 minut

Cena: 999 zł – 759 zł Przejdź do oferty

Odkurzacz Philips Aqua 5000 FC6729/01

Odkurzacz wyposażony w funkcję mycia, a także w wyjmowany odkurzacz ręczny ze szczelinówką. System myjący pozwala na sprawne usunięcie z podłogi brudu, plam i bakterii. Specjalnie zaprojektowana szczotka z nasadką zasysającą 180° pomaga dokładnie usunąć kurz z również przy ścianach. Podświetlenie LED pomoże dostrzec zabrudzenia.

Napięcie akumulatora: 21,6 V

Odkurzacz ręczny/Funkcja mycia: tak / tak

Poziom hałasu: 80 dB

Waga: 2,45 kg

Maksymalny czas pracy: 50 minut

Cena: 1849 zł – 1503,24 zł Przejdź do oferty

Odkurzacz Samsung Jet 90 premium VS20R9048T3/GE

Lekki i poręczny odkurzacz bezprzewodowy wyposażony w 5-warstwowy system filtrujący. Posiada moc ssącą do 200 W, a także moc silnika do 550 W. Odkurzacz posiada obrotową końcówkę z dwoma rodzajami nakładek: do czyszczenia podłóg na mokro i polerowania. Wolnostojąca stacja dokująca ładuje odkurzacz i pomaga w jego przechowywaniu.

Napięcie akumulatora: 21,9 V

Odkurzacz ręczny/Funkcja mycia: tak / nie

Poziom hałasu: 86 dB

Waga: 2,8 kg

Maksymalny czas pracy: 60 minut

Cena: 2899 zł – 2499 zł Przejdź do oferty

