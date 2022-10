Robot sprzątający, który sam oczyści mopa? Te urządzenia to prawdziwy hit

Sprzątanie jeszcze nigdy nie było tak łatwe i wygodne jak dziś. Zawdzięczamy to rozwijającej się technologii - w tym przypadku mowa o robotach sprzątających z bazą czyszczącą mopa. Co potrafią? Jak prezentuje się oferta na rynku i ceny? Sprawdziliśmy to za Ciebie.

Roboty sprzątające mopujące

Posiadanie robota sprzątającego w domu powinno czynić z nas szczęśliwców - a przynajmniej, w kontekście samych prac porządkowych i wygody. Aby zrozumieć sens, ideę rozwoju urządzeń sprzątających oraz dostrzec korzyści z nowoczesnych technologii, warto sięgnąć do historii. Pierwszy odkurzacz został stworzony w latach 60-tych XIX wieku - dumnie nazwany jako Whirlwind. Urządzenie było przełomowe, jednak stosunkowo nieprzyjazne w obsłudze. Do obsługi były potrzebne dwie osoby, a ciężar oraz rozmiar pozostawiał równie wiele do życzenia. Niemniej, zapoczątkowało to chęć pozbywania się kurzu i nieczystości w sposób dotychczas nieoczywisty. Wraz z początkiem XX wieku, sławą okrył się elektryczny odkurzacz przenośny, którego pomysłodawcą był James Murray Spangler. Opatentowany wynalazek został odkupiony przez Williama Hoovera, a wraz z rozwojem i popularyzacją - stawał się on coraz bardziej pożądanym sprzętem. Niestety nadal postrzeganym jako produkt wysoce luksusowy. Dumni zaś możemy być z Alfy, pierwszego polskiego odkurzacza z 1952 roku. Co zmieniło się przez dekady? Teoretycznie niemal wszystko, choć w istocie - odkurzacze i roboty spełniają nadal tę samą potrzebę. Nie zaprzeczamy jednak, że poczucie czystości wzrosło. Co więcej, dzisiejsze urządzenia sprzątające są nie tylko funkcjonalne, ale i wygodne. Sprzątanie jest znacznie dogodniejsze, niż kiedykolwiek wcześniej - nie wymaga od nas większego zaangażowania. Zatem wymówki o braku czasu i nieporządku musimy odstawić na bok.

Źródło: Adobe Stock/Petro

Użyteczność robotów sprzątających z funkcją mopowania

Roboty sprzątające z funkcją mopowania to urządzenia, które pozwalają na kompleksowe wysprzątanie mieszkania stawiając na minimalne zaangażowanie człowieka. Chcesz wracać do domu pozbawionego zabrudzeń, zarazków, kurzu i niedokładnie umytych posadzek? Zostaw to robotom, nie muszą skupiać się na pracy, gotowaniu i opłacaniu rachunków, więc mogą zrobić to znacznie lepiej niż my sami. Ich dopracowane wnętrze jest wypełnione podzespołami, które uporają się nie tylko z klasycznym odkurzeniem, ale również umyciem podłóg. Jest to możliwe dzięki wyprofilowanym nakładkom, za których pracę odpowiada wbudowany silnik. Pewne modele rotują z mocą 180 obr./min. - w tym zakresie, nie jesteśmy w stanie im dorównać. Niemniej, to nie jedyny parametr, który odpowiada za precyzyjne mopowanie. Najnowocześniejsze, zaprojektowano w oparciu o technologię wibracji sonicznych (aż 3 tysiące ruchów na minutę).

Roboty sprzątające ze stacją czyszczącą - funkcjonalność

Na rynku możemy uszeregować powyższe sprzęty m.in. według funkcjonalności związanej z samym mopowaniem. Część robotów jest zdolna wyłącznie do oczyszczania powierzchni, natomiast wiele najnowszych rozwiązań umożliwia również automatyczne oczyszczanie. Aby było to możliwe, model musi posiadać specjalną bazę przystosowaną do takowego procesu. Taka forma urządzenia wyręcza nas już nie tylko w odkurzaniu, mopowaniu, ale również oczyszczaniu! Dla przeciętnego użytkownika oznacza to, że nawet po sprzątaniu nie musimy robić nic więcej, aby przygotować robota do kolejnego cyklu. Niemal pełna automatyka wymagała od producentów wielu unowocześnień, ponieważ praca nie kończy się po dotarciu do bazy.

Na rynku pojawiają się urządzenia, które oczyszczają nakładki mopujące również w trakcie sprzątania - jest to m.in. Roidmi EVA, o którym przeczytasz w tym wpisie. Aby było to możliwe, baza musi być wyposażona w dwa zbiorniki - na brudną wodę oraz czystą. Spotkaliśmy się również z zastosowaniem systemu osuszania gorącym powietrzem, tuż po dokonaniu płukania mopa. Wszystko to, ma wpływać na osiągnięcie większego komfortu, mniejszą ingerencję w pracę, ale również użyteczność. Automatycznie oczyszczanie redukuje możliwość przedostawania się nieczystości do wnętrza i pozwala zachować nieskazitelny wygląd podłóg. Baza oczyszczająca zajmuje stosunkowo mało miejsca, tak więc zagospodarowania dodatkowej przestrzeni nie stanowi wyzwania.

Źródło: Adobe Stock/tan4ikk

Sprząta, mopuje i oczyszcza się sam - przegląd atrakcyjnych urządzeń

Dreame Bot W10

Automatyczny powrót do bazy i ładowanie: tak

Funkcja mopowania: tak

Sterowanie: za pomocą smartfona

Tworzenie mapy pomieszczenia: tak

Programator pracy: tak

Liczba programów czyszczenia: 3

Programy czyszczenia: automatyczny, miejscowy

Funkcje dodatkowe: 3-stopniowy system odkurzania, asystent głosowy, funkcja mopa, odkurzanie punktowe, pauza/tryb wznawiania, sprzątanie wybranych pomieszczeń

Czujniki: krawędzi, odległości, przeszkód, uskoku podłoża

Poziom hałasu: 65 dB

ECOVACS Deebot X1 Omni

Czas pracy [min]: 260

Czas ładowania akumulatora [min]: 390

Pojemność zbiornika na kurz [l]: 0.4

Wysokość [cm]: 10.3

Poziom hałasu [dB]: 68

Czujniki: Braku wody, Krawędzi, Pojemnika na kurz, Schodowy

Funkcje: Automatyczne opróżnianie pojemnika, Automatyczny powrót do bazy i ładowanie, Programator pracy, Wi-Fi, Funkcja mopowania

ROIDMI Eva

Czas pracy [min]: 120

Czas ładowania akumulatora [min]: 240

Pojemność zbiornika na kurz [l]: 0.22

Wysokość [cm]: 10.6

Poziom hałasu [dB]: 77

Czujniki: Braku wody, LDS - laserowe skanowanie pomieszczenia, Podczerwieni, Przeszkód

Funkcje: Automatyczne opróżnianie pojemnika, Automatyczny powrót do bazy i ładowanie, Programator pracy, Wirtualna ściana, Wi-Fi, Funkcja mopowania

Już niebawem do sklepów trafi również reprezentant od marki Xiaomi, a mianowicie Robot Vacuum X10+. Jest zdolny do automatycznego mycia ściereczek, szybkiego osuszania lub utrzymywania ich wilgotności. Jako że robot sam pobiera wodę i oczyszcza zbiornik z kurzu, nie ma konieczności cyklicznego napełniania lub opróżniania - w przypadku śmieci. O samym robocie, jak i premierze przeczytasz więcej w naszym wpisie: Xiaomi zaprezentowało nowe urządzenia Smart Home - dwa z nich koniecznie chciałabym mieć.

Czy warto zdecydować się na zakup nowoczesnych robotów sprzątających?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ jest to zależne od potrzeb, oczekiwań oraz budżetu. Niestety jako że jest to swoista nowość, takowa funkcja została dotychczas zastosowana wyłącznie przez kilka firm, a ceny modeli są dość wysokie. Niemniej, płacimy za nasz komfort, który dla wielu - może być wart niemal każdych pieniędzy. Poza tym, warto śledzić na bieżąco oferty promocyjne, podczas których uda nam się zaoszczędzić. Jeśli nadal masz wątpliwości dotyczące zakupu, sprawdź za i przeciw.

Zalety

Dokładnie oczyszczanie nakładek bez naszej ingerencji

Brak konieczności samodzielnego ściągania i ponownego zakładania nakładek po każdym sprzątaniu

Robot jest zdolny do rozpoczęcia kolejnego cyklu pracy i oszczędność czasu

Urządzenie samoczynnie osusza nakładki

Wady

Wyższa cena, tylko najnowocześniejsze urządzenia posiadają funkcję automatycznego czyszczenia nakładek

Konieczność zagospodarowania miejsca na bazę

Mały wybór modeli, na ten moment tylko pojedyncze marki wprowadziły innowacyjne rozwiązanie

