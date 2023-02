Robot sprzątający od legendarnej marki w ofercie Lidla - hit czy badziew?

W internetowym sklepie niemieckiej sieci na uwagę zasługują nie tylko marki własne, ale i znacznie bardziej prestiżowi producenci. Sprzęt od jednego z nich właśnie zawitał do Lidla. Czy robot sprzątający okaże się hitem?

Od sprzątania nie uciekniemy, jednak nowoczesne sprzęty znacząco uprzyjemniają codzienne obowiązki i prace domowe. Wśród nich nie może zabraknąć robotów sprzątających, które wraz z rozwojem technologii, stają się coraz inteligentniejsze. Popularność raczej nie powinna dziwić, ponieważ znacznie częściej sięgamy po urządzenia Smart Home lub te, które w pewien sposób ograniczają naszą ingerencję. W Lidlu pojawił się model, który wzbudza niemałe zainteresowanie...

BLAUPUNKT XPRO Robot sprzątający z funkcją mopowania i akcesoriami

Na wstępie warto wspomnieć o samej marce, a ta - zdobywa zaufanie i doświadczenie od 1924 roku. Intrygujące jest już samo logo, które odwołuje się do historii. Dekady temu, gdy specjaliści firmy sprawdzali jakość elektroniki, symbolem pozytywnej oceny była niebieska kropka (w brandingu znajduje się po dziś dzień). Co ciekawe, zmianie uległa jednak nazwa - przedsiębiorstwo zostało początkowo nazwane jako Ideal Radiotelefon & Apparatefabrik (do 1938 roku).

Model robota sprzątającego od BLAUPUNKT umożliwia sprzątanie w 4 trybach uzależnionych od mocy ssania (niski, średni, wysoki, funkcja Turbo). Maksymalnie jest w stanie pracować przy 1800 Pa. We wnętrzu zastosowano bezszczotkowy silnik BLDC, filtr HEPA oraz litowo-jonowy akumulator. Dwie szczotki boczne mają za zadanie zwiększać skuteczność sprzątania, a nakładka mopująca - dokładnie oczyszczać powierzchnie. Robot sprzątający posiada 33 cm średnicy i około 7,6 cm wysokości, co umożliwia uprzątnięcie nieczystości również pod niższymi meblami.

BLAUPUNKT XPRO znajdziesz w internetowym sklepie Lidla już teraz - jego cena wynosi 859 zł. Więcej modeli oraz akcesoriów znajdziesz pod tym linkiem.

