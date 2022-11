Robot sprzątający z Lidla za 555 zł? Tylko przez 24h!

Niemiecka sieć sklepów rozpieszcza poszerzającą się ofertą, akcjami tematycznymi, a także promocjami. Dziś, jedna z nich wywołała w nas nie małe zaskoczenie. Tylko przez 24h kupisz robota sprzątającego z Lidla za 555 zł! Sprawdź, czy warto.

Sprzątanie nigdy nie należało do wyjątkowo przyjemnych domowych czynności. Technologia z roku na rok coraz bardziej ułatwia nam ten proces, a to w wyniku zastosowań wielu innowacyjnych rozwiązań. Wśród nich znajdują się m.in. pokochane niemal na całym świecie - roboty sprzątające. W ofercie Lidla znalazł się model, który przykuwa naszą uwagę zarówno parametrami, jak i...wyjątkowo niską ceną.

SILVERCREST Robot sprzątający w funkcją czyszczenia na mokro SSWR A1

Model, który pojawił się w Lidlu został wyprodukowany dla marki własnej - SILVERCREST. Gdy mowa o funkcjonalności, SSWR A1 jest przeznaczony do powierzchni twardych i tych, o krótkim włosiu - wyposażono go w filtr HEPA (H12), tak więc może być dobrym rozwiązaniem również dla alergików. Jest to sprzęt zdolny zarówno do odkurzania, jak i wycierania podłóg (na mokro za pomocą ściereczki z mikrofibry). Jego pracę możemy dostosować do własnych preferencji dzięki aż 6 trybom, a w tym m.in. auto, max i zaplanowanym. Aby sprzątanie było skuteczne również pośród trudno dostępnych miejsc, robota wyposażono w 2 dodatkowe szczotki boczne. Sterowanie może odbywać się poprzez dołączonego pilota, a tuż po sprzątaniu - sprzęt automatycznie powróci do stacji ładowania.

Przejdźmy do parametrów...

moc: ok. 20 W

akumulator litowo-jonowy: ok. 14,4 V / 2400 mAh

z 10 czujnikami antykolizyjnymi

z 3 czujnikami chroniącymi przed upadkiem

2 szczotki boczne zapewniają wydajne czyszczenie

niekapiący zbiornik na wodę o maksymalnej pojemności 300 ml

pojemnik na kurz: pojemność: ok. 300 ml, ok. 220 ml pojemność użytkowa

głośność: ok. < 65-70 dB

moc ssania: ok. 0,80 kPa / w trybie max 1,2 kPA

czas ładowania: ok. 4-6 h

czas czyszczenia: ok. 70-90 min

Tylko dziś, 3 listopada robot SILVERCREST SSWR A1 jest objęty szczególną promocją. Kupisz go za pośrednictwem sklepu internetowego w cenie 829 zł - 555 zł - urządzenie znajdziesz pod tym linkiem.

