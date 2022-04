Robot sprzątający z funkcją mopowania – jaki wybrać? Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Jaki robot sprzątający z funkcją mopowania jest najlepszy? Poznaj zalety i wady robota mopującego i przekonaj się, czy warto go kupić.

Popularność robotów sprzątających nie słabnie, a wręcz przeciwnie – apetyt rośnie nam w miarę jedzenia. Poszukujemy więc urządzeń wyposażonych w różne nowoczesne technologie, które ułatwią codzienne porządki. Coraz więcej robotów sprzątających wyposażonych jest też dodatkowo w funkcję mopowania.

Tradycyjne mopy z wiadrem i sitkiem do odciskanie nadmiaru wody odchodzą powoli do lamusa. Kusząca wizja czystej podłogi posprzątanej bez żadnego wysiłku zachęca bowiem do zakupu robota mopującego. Na przestrzeni ostatnich lat oferta robotów bardzo się powiększyła, a modeli i zastosowanych technologii jest już tak wiele, że łatwo się w nich pogubić. Zebraliśmy więc najważniejsze informacje, które pomogą ci w podjęciu decyzji.

Na co zwrócić uwagę wybierając robota sprzątającego z funkcją mopowania?

wielkość pojemników na zebrany brud oraz na czystą wodę

rozmiar robota (im niższy robot, tym łatwiej dotrze do trudniej dostępnych miejsc)

czas pracy urządzenia na jednym ładowaniu, czyli pojemność akumulatora

długość ładowania

moc silnika

rodzaj filtrów (np. HEPA)

sposób sterowania (dostępność aplikacji mobilnej, pilot)

możliwość zaprogramowania harmonogramu pracy urządzenia na kilka kolejnych dni

mechanizmy sprzątające, różne tryby i moce

dodatkowe funkcje (np. wirtualna ściana, mapowanie, czujnik przeszkód, czujnik uskoku terenu, sterowanie głosem, czujnik kurzu)

poziom generowanego hałasu

Roboty sprzątające – jakie są dziś dostępne na rynku?

Wśród robotów sprzątających wyróżnić możemy zarówno te sprzątające na sucho, czyli oferujące funkcję odkurzania, jak i mopujące, czyli sprzątające podłogę na mokro. Trzecią kategorię stanowią właśnie roboty hybrydowe, które łączą obydwie wyżej wspomniane funkcje w jednym urządzeniu.

Każdy tego typu robot porusza się po podłodze samodzielnie i zbiera zanieczyszczenia zgodnie z zaprogramowanym trybem. Oprogramowanie pozwala m.in. na omijanie przedmiotów stojących im na drodze oraz planowanie harmonogramu pracy. Sterowanie urządzeniem najczęściej odbywa się za pośrednictwem Wi-Fi, co pozwala na modyfikację ustawień z poziomu telefonu i uruchamianie urządzenia nawet spoza domu. Niektóre roboty cechuje też funkcja sterowania głosem.

Zasilanie przy pomocy wbudowanego akumulatora sprawia, że robot nie musi być podłączony kablem do żadnego gniazdka. Wymaga natomiast ładowania za pomocą specjalnej stacji, do której urządzenie wraca po skończonej pracy. Roboty coraz częściej pozwalają na zaprogramowanie pracy na kilka kolejnych dni. Wśród najbardziej pożądanych funkcji tego typu urządzeń jest np. czujnik uskoku terenu (szczególnie ważny w budynkach piętrowych), czujnik kurzu wykrywający szczególnie zanieczyszczone fragmenty powierzchni czy czujnik przeszkód (doceniany szczególnie przez posiadaczy czworonogów – historie o rozmazanych po podłodze psich odchodach znamy chyba wszyscy).

Funkcja mopowania w robocie sprzątającym – zalety:

pomaga zaoszczędzić czas i energię

sprząta nawet, gdy nikogo nie ma w domu

sterowanie urządzeniem z poziomu telefonu jest wygodne i bezproblemowe

zajmuje mniej miejsca niż tradycyjne odkurzacze i zestawy mopów

mieści się nawet pod niskimi meblami

odkurza i mopuje podczas jednego sprzątania

Funkcja mopowania w robocie sprzątającym – wady:

nie zawsze sprząta skutecznie – zdarza się, że zamiast umyć podłogę, rozcierają po niej brud

wymaga ładowania i nie poradzą sobie z jednorazowym wymopowaniem dużej powierzchni

jednorazowe ściereczki wykorzystywane w niektórych modelach są nieekologiczne

niektóre urządzenia wymagają odwracania w celu zamontowania nakładki mopującej

Robot sprzątający z funkcją mopowania – jaki wybrać? Przykłady:

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro (biały)

Robot obsługuje 3 różne tryby czyszczenia. Co ciekawe, poprzez inteligentne zmiany kierunku ruchu symuluje ręczne mycie na mokro – producent zapewnia, że dzięki temu możliwe jest uzyskanie optymalnych rezultatów sprzątania. Urządzenie posiada inteligentnie sterowany zbiornik na wodę, który chroni drewniane powierzchnie. Dokładne czyszczenie ma zapewniać wydajne ssanie (moc ssąca: 2100 Pa). Dodatkowo produkt może pochwalić się nową, ulepszoną nawigacją laserową DS. Dzięki wbudowanym 12 czujnikom urządzenie cechuje precyzyjne rozpoznawanie.

Lenovo Z1s PRO

Urządzenie cechuje moc ssąca na poziomie 2700 Pa. Robot wyposażono w turboszczotkę, kosz opróżniany automatycznie, a także blisko 30 czujników i mapowanie laserowe, które ułatwiają nawigację. Dostępna jest aplikacja mobilna, która pozwala na dostosowanie ustawień do indywidualnych preferencji. Robot uzupełniono o nakładkę mopującą, która nie wymaga prania (producent deklaruje, że wymiana jest prosta i natychmiastowa) oraz filtr HEPA, który można umyć pod bieżącą wodą.

Roborock S7 (biały)

Urządzenie wyposażono w nawigację LiDAR PreciSenseTM, która umożliwia tworzenie szczegółowych map w nawet 4-piętrowym domu. Moc ssania urządzenia wynosi 2500 Pa. Robot zarządzany jest za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej, która umożliwia podgląd przebytej trasy, modyfikację parametrów urządzenia oraz ustawienie harmonogramu pracy. Komfort użytkowania robota podnosi także funkcja wykrywania dywanów oraz możliwość ustawienia stref wyłączonych ze sprzątania. Co ważne, robot można uzupełnić o stację bazową opróżniającą się automatycznie. Ważną cechą funkcji mopującej są wibracje soniczne, które działają jak szorowanie uporczywych zabrudzeń. Wśród udogodnień jest także funkcja unoszenia mopa, gdy robot natrafi np. na dywan.

Tefal Xplorer Serie 95 RG7987

Robot o wyjątkowej mocy ssącej – aż 12000 Pa. Urządzenie wyposażono w kamerę laserową, która umożliwia precyzyjną nawigację i skanowanie pomieszczeń. Dodatkowo urządzenie posiada drugą kamerę boczną ToF ułatwiającą zbieranie zabrudzeń wzdłuż ścian. Producent zadbał o aplikację mobilną, która pozwala na zaznaczenie stref No-Go (do których robot nie powinien wjeżdżać) i ustawienie harmonogramu pracy. Producent zapewnia, że montaż nakładki mopującej jest szybki i wygodny.

iRobot Roomba Combo

Urządzenie oferuje 2 tryby odkurzania oraz 3 tryby mopowania. Producent podkreśla, że urządzenie jest niskie (7,9 cm), dzięki czemu trafi nawet w trudno dostępne miejsca. Dostępna jest platforma iRobot GeniusTM, która pozwala na zapamiętywanie preferencji użytkownika i dostosowywanie harmonogramu sprzątania do indywidualnych potrzeb. Dzięki obsłudze głosowej ustawianie urządzenia jest wyjątkowo proste. Robot porusza się w równych liniach dzięki wbudowanym czujnikom kierunków ruchu.