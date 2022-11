Robot sprzątający za nieco ponad 500 zł? Biedronka kusi modelem od znanego producenta elektroniki

Znana sieć sklepów wprowadza do swojej oferty coraz szerszy zakres elektroniki. Tym razem, Biedronka Home umożliwia zakup robota sprzątającego - i to nie byle jakiego. Model od znanej marki posiada Wi-Fi, filtr HEPA i o wiele więcej nowoczesnych rozwiązań. Dzięki Black Friday możesz zaoszczędzić!

Wkroczenie Biedronki do przestrzeni e-commerce było strzałem w dziesiątkę. Sklep od czasu uruchomienia witryny odwiedziły ponad 3 miliony użytkowników, a najdroższy zakup przekraczał 5 tysięcy złotych. Ogromne możliwości sieci sklepów pozwoliły na dotychczasowe wprowadzenie wielu produktów od znanych przedsiębiorstw, które ukazały się w naprawdę atrakcyjnych cenach. Tym razem, Biedronka Home oferuje...robota sprzątającego od marki, którą na pewno znasz!

TCL SWEEVA 2000 Robot sprzątający

Wewnątrz robota od TCL drzemie wiele innowacyjnych rozwiązań, a w tym m.in. czujniki przeszkód, wirtualna ściana oraz system pokonywania napotkanych przeszkód aż do 2 cm wysokości. Nie sposób nie wspomnieć o parametrach technicznych, które również są dość konkurencyjne we wskazanej półce cenowej. Sprzęt wykazuje się mocą ssania na poziomie 2000 Pa, umożliwia skorzystanie z 4 trybów sprzątania, a jeden cykl naładowania wystarcza na około 180 minut pracy. Wszystko to, może przyczynić się do skutecznego sprzątania powierzchni około 150 m2. Wewnątrz znajduje się filtr HEPA z możliwością wychwytywania cząsteczek 2,5PM. Nowoczesny model SWEEVA 2000 posiada wbudowany moduł Wi-Fi, dzięki czemu może być sterowany za pośrednictwem mobilnej aplikacji TCL Home. Połączenie wymaga jedynie smartfona z systemem Android lub iOS oraz sieci 2,4 GHz w celu wstępnego sparowania. Jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych - czarnej oraz białej.

Zobacz również:

Cena robota sprzątającego może zaskoczyć, ponieważ podczas Black Week zapłacimy za niego zaledwie... 599 zł 529 zł! Jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych - więcej szczegółów znajdziesz pod tym linkiem.

