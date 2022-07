Robot szachowy złamał dziecku palec. Bunt maszyn nadszedł?

Co prawda był to wypadek, ale wart odnotowania.

Opisywane zdarzenia miało miejsce w Rosji, która - co by nie mówić o agresywnej polityce i wszczynaniu wojen - od dziesięcioleci uchodzi za prawdziwą kopalnię talentów szachowych, a ta starożytna gra jest tam niezwykle popularna. Grają w nią już najmłodsi i to właśnie na turnieju dla nich doszło do przykrego wypadku. Robot szachowy schwycił palec siedmioletniego chłopca i złamał go. Jak podkreślają komentatorzy, nie była to wina oprogramowania, a po prostu przykry incydent - robot potraktował palec jak figurę, którą należy zdjąć z planszy. Możesz obejrzeć ten moment tutaj:

Jesus… A robot broke kid‘s finger at Chess Tournament in Moscow @elonmusk @MagnusCarlsen



There is no violence in chess, they said.



Come and play, they said. https://t.co/W7sgnxAFCi pic.twitter.com/OVBGCv2R9H — ???????????????????????????? ???????????????????????? (@russian_market) July 21, 2022

Zdarzenie miało miejsce w Moskwie, a chłopiec startował w kategorii poniżej 9 lat. Jak podał Sergiej Smagin, wiceprezydent rosyjskiej federacji szachowej, chłopiec położył rękę na bierce zanim maszyna skończyła wykonywanie swojego ruchu. Dlatego pochwycił palec i pociągnął z taką siłą, że go złamał. Był to pierwszy taki przypadek w historii nie tylko tamtejszej federacji, ale globalnej. A robot - sprawca incydentu - działa już od 16 lat. Brał udział w turniejach w różnych miastach i nigdy nie doszło do żadnego wypadku.

Źródło: TechSpot

