Robot wykonał pierwszą operację bez pomocy człowieka

Czy zaczniemy być operowani przez maszyny? Ten robot chirurgiczny radzi sobie lepiej niż ludzie i właśnie wykonał swój pierwszy zabieg.

Nowy i ulepszony system STAR wykonuje zabieg na świni / Uniwersytet Johna Hopkinsa

Zrobotyzowane systemy chirurgiczne sprawiają, że niektóre procedury są bezpieczniejsze i mniej inwazyjne, jednak w dalszym ciągu wymagają ludzkiej obsługi. Teraz wszystko się zmieni, ponieważ robot chirurgiczny właśnie wykonał swoją pierwszą samodzielną operację.

Smart Tissue Autonomous Robot (STAR) to urządzenie wyposażone w robotyczne ramię i zaprojektowane przez naukowców z Johns Hopkins University. Już w 2016 roku podejmowało ono pierwsze próby w wykonywaniu procedury znanej jako zespolenie jelitowe, jednak nadal wymagało pewnych wskazówek od profesjonalnych chirurgów.

W najnowszych eksperymentach ulepszona i bardziej autonomiczna wersja maszyny z powodzeniem wykonała zabieg laparoskopowo. Co więcej, robot zrobił to aż cztery razy (na czterech świniach), uzyskując znacznie lepsze wyniki niż ludzie wykonujący tę samą procedurę. Zespolenie jelit jest wyjątkowo trudną operacją i wymaga wykonania wielu niezwykle precyzyjnych szwów w tkance miękkiej. Jeśli którykolwiek z nich zostałby źle założony, mogłaby wystąpić nieszczelność jelit, która prowadziłaby do poważnych konsekwencji dla pacjenta.

STAR został wyposażony w wyspecjalizowane narzędzia do szycia, lepsze systemy obrazowania (w tym endoskop 3D) i autonomiczny system sterowania. Ten ostatni dostosowuje plan chirurgiczny w czasie rzeczywistym, w oparciu o często nieprzewidywalne ruchy miękkiej tkanki jelitowej. Prof. Axel Krieger, starszy autor artykułu na temat badania podsumowuje:

Stawiamy hipotezę, że doprowadzi to do zdemokratyzowanego chirurgicznego podejścia do opieki nad pacjentem z bardziej przewidywalnymi i spójnymi wynikami dla pacjentów.

