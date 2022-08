Roboty koszące tańsze nawet o 2500 zł. Przeglądamy wyprzedaż w Media Expert

W Media Expert trwa właśnie wyprzedaż sprzętów ogrodowych, w tym m.in. kosiarek automatycznych. To idealny moment, aby kupić robot koszący w niższej cenie. Zobaczcie, na jakie przeceny można liczyć.

Kosiarki automatyczne to innowacyjne urządzenia, które cieszą się coraz większą popularnością. To komfortowe i wygodne rozwiązanie dla posiadaczy trawników. Robot, po odpowiednim zaprogramowaniu, jest w stanie samodzielnie idealnie przyciąć murawę nawet kiedy nie ma nas w domu. Na rynku znajdziemy coraz większy wybór tego typu urządzeń, a co za tym idzie - łatwiej możemy znaleźć sprzęt dostosowany do naszych potrzeb oraz portfela. Niestety kosiarki automatyczne wciąż kosztują dość dużo, ale w niektórych sklepach możemy znaleźć je w okazyjnej cenie. Przykładem jest Media Expert, który właśnie zorganizował wyprzedaż urządzeń do ogrodu, a w tym m.in kosiarek autonomicznych. Przyglądamy się, na jakie przeceny możemy liczyć.

NAJCIEKAWSZE PROMOCJE

Robot koszący GARDENA Sileno City 500 Smart 19066-32

Zalecana powierzchnia [m2]: 500

Maksymalny czas pracy na jednym ładowaniu [min]: 65

Czas ładowania [min]: 75

Szerokość koszenia [mm]: 160

Sterowanie smartfonem (Wi-Fi): Tak

Aplikacja do sterowania: Gardena Smart System App

Poziom hałasu [dB]: 58

Harmonogram pracy: Tak

Maksymalne nachylenie terenu [stopnie]: 35

System koszenia: 3 ostrza tnące

Robot koszący WIPER Blitz XH4 Grigio V20

Zalecana powierzchnia [m2]: 400

Maksymalny czas pracy na jednym ładowaniu [min]: 180

Szerokość koszenia [mm]: 250

Sterowanie smartfonem (Wi-Fi): Tak

Aplikacja do sterowania: Tak

Poziom hałasu [dB]: 65

Harmonogram pracy: Tak

Maksymalne nachylenie terenu [stopnie]: 50

System koszenia: 4 obrotowe noże

Robot koszący GARDENA Sileno Life 1500

Zalecana powierzchnia [m2]: 1500

Maksymalny czas pracy na jednym ładowaniu [min]: 65

Szerokość koszenia [mm]: 220

Sterowanie smartfonem (Wi-Fi): Nie

Aplikacja do sterowania: Gardena Bluetooth App

Poziom hałasu [dB]: 57

Harmonogram pracy: Tak

Maksymalne nachylenie terenu [stopnie]: 30

System koszenia: 3 ostrza tnące

Robot koszący AMBROGIO L35 Basic

Zalecana powierzchnia [m2]: 1200

Maksymalny czas pracy na jednym ładowaniu [min]: 150

Szerokość koszenia [mm]: 250

Sterowanie smartfonem (Wi-Fi): Tak

Aplikacja do sterowania: Ambrogio Remote

Poziom hałasu [dB]: 59

Harmonogram pracy: Nie

Maksymalne nachylenie terenu [stopnie]: 45

System koszenia: 4 obrotowe noże

Robot koszący NAC RLM1500G2-NG

Zalecana powierzchnia [m2]: 1500

Maksymalny czas pracy na jednym ładowaniu [min]: 90

Czas ładowania [min]: 60

Szerokość koszenia [mm]: 240

Sterowanie smartfonem (Wi-Fi): Nie

Aplikacja do sterowania: Brak

Poziom hałasu [dB]: 65

Harmonogram pracy: Tak

Maksymalne nachylenie terenu [stopnie]: 30

System koszenia: 3 ostrza tnące

Robot koszący GARDENA Smart Sileno+ 19064-72

Zalecana powierzchnia [m2]: 1600

Maksymalny czas pracy na jednym ładowaniu [min]: 65

Szerokość koszenia [mm]: 220

Sterowanie smartfonem (Wi-Fi): Tak

Aplikacja do sterowania: Gardena Smart System App

Poziom hałasu [dB]: 66

Harmonogram pracy: Tak

Maksymalne nachylenie terenu [stopnie]: 35

System koszenia: 3 ostrza tnące

Robot koszący AMBROGIO L60 ELITE (5.0)

Zalecana powierzchnia [m2]: 200

Maksymalny czas pracy na jednym ładowaniu [min]: 120

Czas ładowania [min]: 120

Szerokość koszenia [mm]: 250

Sterowanie smartfonem (Wi-Fi): Tak

Aplikacja do sterowania: Ambrogio Remote

Poziom hałasu [dB]: 65

Harmonogram pracy: Tak

Maksymalne nachylenie terenu [stopnie]: 27

System koszenia: 4 obrotowe noże

Robot koszący NAC RLM800-NG

Zalecana powierzchnia [m2]: 800

Maksymalny czas pracy na jednym ładowaniu [min]: 90

Czas ładowania [min]: 45

Szerokość koszenia [mm]: 180

Sterowanie smartfonem (Wi-Fi): Nie

Aplikacja do sterowania: Brak

Poziom hałasu [dB]: 60

Harmonogram pracy: Tak

Maksymalne nachylenie terenu [stopnie]: 30

System koszenia: 3 ostrza tnące

Robot koszący HYUNDAI HTDER50PW

Zalecana powierzchnia [m2]: 500

Maksymalny czas pracy na jednym ładowaniu [min]: 90

Czas ładowania [min]: 60

Szerokość koszenia [mm]: 180

Sterowanie smartfonem (Wi-Fi): Tak

Aplikacja do sterowania: RoMow

Harmonogram pracy: Tak

Maksymalne nachylenie terenu [stopnie]: 30

System koszenia: 3 ostrza tnące

Robot koszący BOSCH Indego S 500

Zalecana powierzchnia [m2]: 500

Maksymalny czas pracy na jednym ładowaniu [min]: 60

Szerokość koszenia [mm]: 190

Sterowanie smartfonem (Wi-Fi): Nie

Aplikacja do sterowania: Brak

Poziom hałasu [dB]: 61

Harmonogram pracy: Tak

Maksymalne nachylenie terenu [stopnie]: 27

System koszenia: 3 ostrza tnące

