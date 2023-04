Roboty kuchenne, które ułatwią przygotowanie potraw na Wielkanoc – najlepsze oferty [03.04.2023]

Aby ułatwić sobie pracę w kuchni, warto pomyśleć o zakupie odpowiednich urządzeń oraz akcesoriów. Najlepszym rozwiązaniem będzie oczywiście wielofunkcyjny robot kuchenny, który pozwoli szybko i sprawnie przygotować większość posiłków.

Spis treści

Codziennie gotowanie i przygotowywanie potraw potrafi być wyczerpujące i zająć sporo czasu, dlatego warto pomyśleć o dodatkowej pomocy. Najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku będzie wybór odpowiedniego robota kuchennego, który wyręczy nas w wielu czynnościach. Nowoczesne modele posiadają wiele atrakcyjnych funkcji oraz akcesoriów, które umożliwiają automatyczne mielenie, siekanie, szatkowanie, miksowanie czy ubijanie poszczególnych składników.

W aktualnej ofercie sklepów znajdziemy ogromny wybór tego rodzaju sprzętów i z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Poniżej prezentujemy kilka najciekawszych modeli, których zakup warto rozważyć.

Zobacz również:

Kenwood KVL85.124SI

Jeśli szukasz sprzętu do zadań specjalnych, ten robot z dodatkowym wyposażeniem w postaci blendera i wbudowanej wagi może ci się spodobać. Kenwood KVL85.124SI wykorzystasz do mieszania, miksowania, ubijania piany, a nawet zagniatania ciasta. Jeśli przygotowania do świąt spędzają ci sen z powiek lub w przygotowaniu ulubionych dań ograniczają cię możliwości sprzętowe – będzie to idealny pomocnik w kuchni. Silnik ChefMotor o mocy 1200 Watt podoła wielu wyzwaniom!

Amica KML 6011

Oto Amica - robot kuchenny cechujący się mechaniczno-skokową regulacją obrotów aż na 8 poziomach! Urządzenie pozwalające na ruch planetarny, wyposażono również w spiralizer do warzyw. Miksowanie oraz wyrabianie ciast nie jest dla niego żadnym wyzwaniem, gwarantuje to silnik o mocy 1000 W. Posiada kilka systemów bezpieczeństwa – jest to blokada przed przypadkowym uruchomieniem oraz zabezpieczenie przed przegrzaniem.

Robot kuchenny planetarny GÖTZE & JENSEN SB600K

GÖTZE&JENSEN prezentuje model o mocy 1000 W z funkcją ruchu planetarnego. Zastosowanie 10-stopniowej regulacji obrotów, sprawdza się zarówno podczas wyrabiania ciast, jak i mielenia mięsa czy ubijania pianki. Robot może zastąpić wiele mniejszych sprzętów AGD, a w tym blendera kielichowego. Misa pozwala na duże wyzwania, ponieważ mieści aż 4,2 l! Urządzenie trafia do nas w pełnym zestawie obejmującym również niezbędne akcesoria – hak do zagniatania, trzepaczkę oraz mieszadło płaskie.

Robot kuchenny planetarny SENCOR STM 6351GR

Sencor znakomicie sprawdzi się do mielenia mięsa, mieszania, miksowania, a nawet ubijania piany – ogranicza nas tylko kreatywność. Ruch planetarny jest niezastąpioną innowacją podczas przygotowywania rozmaitych ciast. W trakcie pracy możesz bezpiecznie dodawać składniki – bez obaw o nierównomierne wymieszanie. Wyposażenie robota to: hak do wyrabiania ciasta, maszynka do mielenia, misa, przystawka do ciastek, szklany blender oraz ubijak.

Moc silnika to aż 1000 W – Sencor nie ma przed sobą wyzwań nie do zrealizowania.

Robot kuchenny planetarny Bosch MUM5

To wielofunkcyjne urządzenie, które pozwala wykonywać takie czynności, jak: krojenie na plastry, krojenie w kostkę, mielenie mięsa, mieszanie, miksowanie, rozdrabnianie, tarcie na wiórki, tarcie ziemniaków, ubijanie piany. Wszystko to zapewniają praktyczne akcesoria, które znajdziesz w zestawie: dzbanek miksera z tworzywa sztucznego, etui do przechowywania wyposażenia, hak do wyrabiania ciasta, maszynka do mielenia mięsa, mieszadła do ucierania, mieszadło do ubijania, misa, nasadka do tarcia, pokrywa ochronna, przystawka do krojenia w kostkę, rozdrabniacz do warzyw i owoców, tarcza do cięcia, tarcza do tarcia dwustronna, tarcza do tarcia ziemniaków, wyciskarka do owoców i warzyw, płyta DVD z przepisami.

Mocny silnik (1000 W) i planetarny system mieszania w trzech kierunkach pozwalają równomiernie i szybko mieszać składniki.

Robot kuchenny planetarny KitchenAid Artisan

To stylowy, mocny i trwały robot kuchenny, który usprawni przygotowanie wielu potraw. Przyda się przede wszystkim do wyrabiania ciast, tarcia, mielenia, przecierania i wałkowania.

Dzieża ze stali nierdzewnej (4,8 l) może przetworzyć do 1 kg mąki zwykłej i 12 średniej wielkości białek. Ruch planetarny zapewnia szybkie i dokładne mieszanie z napowietrzaniem. W zestawie znajdziemy: mieszadło płaskie do mieszania i wyrabiania rozmaitych mas o gęstej konsystencji; 6-elementowa rózga do ubijania śmietany, piany z białek, lodów i dipów; Hak, który służy do zagniatania i mieszania ciast drożdżowych.

Termorobot iCoook MRK-18

A może warto pomyśleć o termorobocie, który pozwoli przygotować niemal każdy posiłek? iCoook MRK-18 to wielofunkcyjne urządzenie z funkcją Wi-Fi wyposażone w szereg nowoczesnych rozwiązań. Za pomocą tego sprzętu przygotujesz zarówno posiłki na zimno, jak i gorąco. Wybór odpowiedniej funkcji umożliwia panel sterujący z dotykowym ekranem. Do wyboru masz 8 automatycznych programów: zagniatanie, gotowanie na parze, funkcja powolnego gotowania sous vide, gotowanie, rozdrabnianie, siekanie, funkcja Turbo, ważenie.

Robot posiada takie funkcje, jak: gotowanie, gotowanie na parze, sous vide, wyrabianie, mieszanie, miksowanie, siekanie, blendowanie, szatkowanie, krojenie, ścieranie, ubijanie, rozdrabnianie, emulgowanie, rozpuszczanie, kruszenie lodu, podgrzewanie, smażenie, ważenie, mycie wstępne.

W wyposażeniu znajduje się : nóż do siekania i wyrabiania, przystawka do mieszania zup i innych potraw, motylek do ubijania masła, majonezu i lekkich kremów, naczynie do gotowania na parze z pokrywą i tacą, koszyk do gotowania produktów sypkich, np. kasz, ryżu, itp., dwustronna, pełna tarcza do krojenia w plastry i siekania, dodatkowa pokrywa z popychaczem, łopatka, miarka z podziałką – 10 ml, 20 ml, 30 ml, drukowana książka kucharska z 60 przepisami w języku polskim i angielskim.

Bosch MUMS2VM00

Oto jeden z przedstawicieli kultowego już robota kuchennego. Do dyspozycji użytkownika są 3 mieszadła (hak do zagniatania, mieszadło do ubijania i mieszadło uniwersalne), służące do przygotowywania wszystkich rodzajów ciast. Mieszadła te poruszają się ruchem planetarnym w 3 płaszczyznach jednocześnie, co ma umożliwiać dokładne łączenie składników. Sprzęt ten cechuje też naprawdę szeroka regulacja prędkości – aż 7 różnych poziomów, dzięki czemu pracę robota można z łatwością dostosować do aktualnych potrzeb. Ponadto, producent przewidział też tryb pracy pulsacyjnej. Dodatkowym udogodnieniem podczas sięgania do wnętrza misy jest pomysłowa funkcja automatycznego parkowania mieszadeł.

Ważnym atutem tego modelu jest wykonana ze stali nierdzewnej duża misa o pojemności 3,8 l. Pomieści ona składniki o maksymalnej masie 2,4 kg na lekkie, biszkoptowe ciasta lub 1,7 kg ciasta drożdżowego. Co istotne, wszystkie akcesoria nadają się do mycia w zmywarce. Amatorów naprawdę wielofunkcyjnych urządzeń ucieszy fakt, że robot ten może być naprawdę multifunkcyjny – do podstawowej wersji można dokupić dodatki takie, jak przystawki do blendowania, wyciskania cytrusów, szatkowania warzyw, krojenia ich w słupki, a nawet maszynka do mielenia mięsa.

Sprawdź również: Oto 5 hitów na prezent spośród najczęściej wyszukiwanych produktów w 2022 roku!