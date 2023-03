Roboty kuchenne, które ułatwią przygotowanie potraw na Wielkanoc – najlepsze oferty [06.03.2023]

Aby ułatwić sobie pracę w kuchni, warto pomyśleć o zakupie odpowiednich urządzeń oraz akcesoriów. Najlepszym rozwiązaniem będzie oczywiście wielofunkcyjny robot kuchenny, który pozwoli szybko i sprawnie przygotować większość posiłków.

Codziennie gotowanie i przygotowywanie potraw potrafi być wyczerpujące i zająć sporo czasu, dlatego warto pomyśleć o dodatkowej pomocy. Najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku będzie wybór odpowiedniego robota kuchennego, który wyręczy nas w wielu czynnościach. Nowoczesne modele posiadają wiele atrakcyjnych funkcji oraz akcesoriów, które umożliwiają automatyczne mielenie, siekanie, szatkowanie, miksowanie czy ubijanie poszczególnych składników.

W aktualnej ofercie sklepów znajdziemy ogromny wybór tego rodzaju sprzętów i z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Poniżej prezentujemy kilka najciekawszych modeli, których zakup warto rozważyć.

Kenwood KVL85.124SI

Jeśli szukasz sprzętu do zadań specjalnych, ten robot z dodatkowym wyposażeniem w postaci blendera i wbudowanej wagi może ci się spodobać. Kenwood KVL85.124SI wykorzystasz do mieszania, miksowania, ubijania piany, a nawet zagniatania ciasta. Jeśli przygotowania do świąt spędzają ci sen z powiek lub w przygotowaniu ulubionych dań ograniczają cię możliwości sprzętowe – będzie to idealny pomocnik w kuchni. Silnik ChefMotor o mocy 1200 Watt podoła wielu wyzwaniom!

Amica KML 6011

Oto Amica - robot kuchenny cechujący się mechaniczno-skokową regulacją obrotów aż na 8 poziomach! Urządzenie pozwalające na ruch planetarny, wyposażono również w spiralizer do warzyw. Miksowanie oraz wyrabianie ciast nie jest dla niego żadnym wyzwaniem, gwarantuje to silnik o mocy 1000 W. Posiada kilka systemów bezpieczeństwa – jest to blokada przed przypadkowym uruchomieniem oraz zabezpieczenie przed przegrzaniem.

Robot kuchenny planetarny GÖTZE & JENSEN SB600K

GÖTZE&JENSEN prezentuje model o mocy 1000 W z funkcją ruchu planetarnego. Zastosowanie 10-stopniowej regulacji obrotów, sprawdza się zarówno podczas wyrabiania ciast, jak i mielenia mięsa czy ubijania pianki. Robot może zastąpić wiele mniejszych sprzętów AGD, a w tym blendera kielichowego. Misa pozwala na duże wyzwania, ponieważ mieści aż 4,2 l! Urządzenie trafia do nas w pełnym zestawie obejmującym również niezbędne akcesoria – hak do zagniatania, trzepaczkę oraz mieszadło płaskie.

Robot kuchenny planetarny SENCOR STM 6351GR

Sencor znakomicie sprawdzi się do mielenia mięsa, mieszania, miksowania, a nawet ubijania piany – ogranicza nas tylko kreatywność. Ruch planetarny jest niezastąpioną innowacją podczas przygotowywania rozmaitych ciast. W trakcie pracy możesz bezpiecznie dodawać składniki – bez obaw o nierównomierne wymieszanie. Wyposażenie robota to: hak do wyrabiania ciasta, maszynka do mielenia, misa, przystawka do ciastek, szklany blender oraz ubijak.

Moc silnika to aż 1000 W – Sencor nie ma przed sobą wyzwań nie do zrealizowania.

Robot kuchenny planetarny Bosch MUM5

To wielofunkcyjne urządzenie, które pozwala wykonywać takie czynności, jak: krojenie na plastry, krojenie w kostkę, mielenie mięsa, mieszanie, miksowanie, rozdrabnianie, tarcie na wiórki, tarcie ziemniaków, ubijanie piany. Wszystko to zapewniają praktyczne akcesoria, które znajdziesz w zestawie: dzbanek miksera z tworzywa sztucznego, etui do przechowywania wyposażenia, hak do wyrabiania ciasta, maszynka do mielenia mięsa, mieszadła do ucierania, mieszadło do ubijania, misa, nasadka do tarcia, pokrywa ochronna, przystawka do krojenia w kostkę, rozdrabniacz do warzyw i owoców, tarcza do cięcia, tarcza do tarcia dwustronna, tarcza do tarcia ziemniaków, wyciskarka do owoców i warzyw, płyta DVD z przepisami.

Mocny silnik (1000 W) i planetarny system mieszania w trzech kierunkach pozwalają równomiernie i szybko mieszać składniki.

Robot kuchenny planetarny KitchenAid Artisan

To stylowy, mocny i trwały robot kuchenny, który usprawni przygotowanie wielu potraw. Przyda się przede wszystkim do wyrabiania ciast, tarcia, mielenia, przecierania i wałkowania.

Dzieża ze stali nierdzewnej (4,8 l) może przetworzyć do 1 kg mąki zwykłej i 12 średniej wielkości białek. Ruch planetarny zapewnia szybkie i dokładne mieszanie z napowietrzaniem. W zestawie znajdziemy: mieszadło płaskie do mieszania i wyrabiania rozmaitych mas o gęstej konsystencji; 6-elementowa rózga do ubijania śmietany, piany z białek, lodów i dipów; Hak, który służy do zagniatania i mieszania ciast drożdżowych.

Termorobot iCoook MRK-18

A może warto pomyśleć o termorobocie, który pozwoli przygotować niemal każdy posiłek? iCoook MRK-18 to wielofunkcyjne urządzenie z funkcją Wi-Fi wyposażone w szereg nowoczesnych rozwiązań. Za pomocą tego sprzętu przygotujesz zarówno posiłki na zimno, jak i gorąco. Wybór odpowiedniej funkcji umożliwia panel sterujący z dotykowym ekranem. Do wyboru masz 8 automatycznych programów: zagniatanie, gotowanie na parze, funkcja powolnego gotowania sous vide, gotowanie, rozdrabnianie, siekanie, funkcja Turbo, ważenie.

Robot posiada takie funkcje, jak: gotowanie, gotowanie na parze, sous vide, wyrabianie, mieszanie, miksowanie, siekanie, blendowanie, szatkowanie, krojenie, ścieranie, ubijanie, rozdrabnianie, emulgowanie, rozpuszczanie, kruszenie lodu, podgrzewanie, smażenie, ważenie, mycie wstępne.

W wyposażeniu znajduje się : nóż do siekania i wyrabiania, przystawka do mieszania zup i innych potraw, motylek do ubijania masła, majonezu i lekkich kremów, naczynie do gotowania na parze z pokrywą i tacą, koszyk do gotowania produktów sypkich, np. kasz, ryżu, itp., dwustronna, pełna tarcza do krojenia w plastry i siekania, dodatkowa pokrywa z popychaczem, łopatka, miarka z podziałką – 10 ml, 20 ml, 30 ml, drukowana książka kucharska z 60 przepisami w języku polskim i angielskim.

