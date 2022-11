Roboty sprzątające marki ECOVACS z dużymi rabatami? Na Amazon się obkupisz!

Planujesz zakup robota sprzątającego? Teraz na Amazon czekają na ciebie rabaty na markowe odkurzacze automatyczne! Zniżki sięgają nawet kilkudziesięciu procent!

Duże rabaty na roboty odkurzające marki ECOVACS to przedsmak promocji z okazji Black Friday, których możemy spodziewać się na Amazon. Które modele zostały objęte promocją i co warto kupić? Wybraliśmy najciekawsze odkurzacze automatyczne, których zakup z pewnością można rozważyć.

ECOVACS DEEBOT X1 OMNI

Ten robot odkurzający został również wyposażony w funkcję mopowania. Jednak tym, co szczególnie go wyróżnia, jest oczywiście stacja ładująca. W jej wnętrzu ukryto worek na kurz. Robot potrafi więc samodzielnie opróżniać zbiornik na zanieczyszczenia. Po zakończonym mopowaniu nakładka jest czyszczona i suszona gorącym powietrzem, by uniknąć namnażania bakterii i rozwoju nieprzyjemnego zapachu. W przypadku tego modelu możemy też liczyć na sterowanie głosowe, mapowanie w czasie rzeczywistym oraz identyfikację szczególnie zabrudzonych miejsc.

ECOVACS DEEBOT 500

Dzięki dwóm szczotkom bocznym oraz jednej głównej ten robot sprzątający odkurza podłogi nawet w trudniej dostępnych miejscach. Obsługa głosowa oraz przy pomocy aplikacji ułatwia sterowanie urządzeniem – robot współpracuje z Alexa oraz Google Assistant. Akumulator pozwala na pracę do 110 minut bez konieczności dodatkowego ładowania baterii.

ECOVACS DEEBOT 661

Odkurza i mopuje – wyposażono go w zbiornik na wodę oraz nakładkę mopującą. Może pracować nieprzerwanie przez nawet 110 minut. Wyposażono go w czujniki ułatwiające nawigację. Po zakończonym cyklu sprzątania urządzenie automatycznie wraca do bazy, by naładować akumulator.

ECOVACS DEEBOT 907

To kolejny robot odkurzający kompatybilny z asystentami głosowymi Alexa oraz Google Assistant. Dzięki połączeniu z aplikacją mobilną możemy na bieżąco podglądać jego pracę oraz dostosowywać stworzone przez robota mapy. Po zakończonej pracy urządzenie automatycznie wraca do bazy, by uzupełnić baterię.

ECOVACS DEEBOT OZMO U2 Pro

Ten model to robot potrafiący nie tylko odkurzać, ale i mopować. Wszystko dzięki specjalnej nakładce oraz zbiornikowi na wodę o pojemności 300 ml. Jest kompatybilny z Google Home oraz Amazon Alexa. Na w pełni naładowanej baterii urządzenie może pracować do nawet 150 minut. Po zakończonym sprzątaniu robot automatycznie wraca do bazy, by naładować akumulator.

