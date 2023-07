Roboty sprzątające marki Kärcher już dostępne. Co potrafią, jak sie prezentują i za ile je kupimy?

Roboty sprzątające w portfolio marki Kärcher to całkiem nowa kategoria produktowa. W ofercie pojawiły się dwa modele RCV 3 oraz RCV 5, które od teraz dostępne są w wybranych sklepach z urządzeniami AGD i ans stronie producenta. Warto przyjrzeć się im specyfikacji oraz posiadanym funkcjom.

Firma Kärcher od lat zajmuje się produkcją urządzeń do domu i w ofercie marki znajdziemy wiele sprzętów AGD, jak np. odkurzacze pionowe, myjki akumulatorowe czy mopy elektryczne. Do tej kategorii dołączyła nowa pozycja, a mianowicie roboty sprzątające do czyszczenia różnego rodzaju podłóg. Aktualnie dostępne są dwa modele - Kärcher RCV 3 oraz RCV 5. Przyjrzyjmy się bliżej innym funkcjom oraz parametrom.

Roboty sprzątające Kärcher RCV 3 oraz RCV 5 - funkcje i możliwości

Każdy z tych modeli, oprócz funkcji odkurzania, został wyposażony w zbiornik na wodę oraz nakładkę mopującą, a więc nadają się do czyszczenia podłóg na mokro. W przypadku robota RCV 3 pojemność zbiornika to 170 ml, a w RCV 5 jest to 240 ml. Sprzątanie może odbywać się w trzech trybach: na sucho, na mokro lub w trybie łączonym, zarówno na sucho, jak i mokro. Jeśli chodzi o sposób poruszania się, zastosowano tutaj technologię LiDAR, która umożliwia skanowanie otoczenia laserem i tworzenie mapy pomieszczeń, także w domach wielopoziomowych. Za precyzyjną i bezpieczną jazdę odpowiadają czujniki: pochyłości, krawędzi czy upadku z wysokości. Dodatkowo, model RCV 5 posiada podwójny laserowy system detekcji obiektów, który umożliwia wykrywanie przeszkód i ich omijanie. Co więcej, odkurzacz automatycznie wykrywa wykładziny i pokazuje je na mapie w aplikacji. Kolejnym udogodnieniem jest też funkcja Auto-Boost, po włączeniu której uruchamiana jest większa moc zasysania zanieczyszczeń.

Oba modele są kompatybilne z aplikacją mobilną Kärcher Home Robots, dzięki której możliwe jest sterowanie odkurzaczem zdalnie, z poziomu smartfona. Poza tym oprogramowanie pozwala zapisywać, wyświetlać i edytować stworzone mapy pomieszczeń. Możemy też zmieniać poszczególne ustawienia, decydować o tym, które obszary mają zostać pominięte, a które wymagają dokładniejszego czyszczenia. Nie zabrakło też harmonogramu, który pozwala na zaplanowanie pracy robota.

RCV 3 - specyfikacja techniczna

Pojemność baterii: 3,2 Ah

Czas pracy baterii: 120 min

Czas ładowania akumulatora: 230 min

Wydajność powierzchniowa: 85 m²/h

Zbiornik na zanieczyszczenia : 500 m;

Zbiornik na znieczyszczenia 2 w 1: 300 ml

Zbiornik czystej wody 2 w 1: 170 ml

Moc ssania: 2500 Pa

Tryby odkurzania: Czyszczenie na sucho, Czyszczenie na mokro, Połączone czyszczenie (na morko i na sucho), Automatyczny system, Punkt

Poziom mocy akustycznej: 67 dB

Waga robota sprzątającego (z jednostką do wycierania na mokro i ściereczką do wycierania): 3,7 kg

Wymiary - RoboCleaner (średn. x wys.): 350 x 94 mm

Wyposażenie: szczotka do czyszczenia, szczotka boczna 2 x, filtry: 2 x, narzędzie do czyszczenia, ściereczka czyszcząca 2 x, zbiornik na zanieczyszczenia 2 w 1 ze zbiornikiem czystej wody, zbiornik na zanieczyszczenia

Funkcje: czujniki zapobiegające upadkowi ze schodów, obsługa za pomocą aplikacji, Wi-Fi, komunikat głosowy, system laserowej nawigacji (LiDAR), wybór czasu odkurzania

Aktualnie jest dostępny na stronie producenta za 1229 zł. Możecie też znaleźć go w sklepach poniżej:

Aktualne ceny w sklepach Karcher, Odkurzacz automatyczny RCV 3, z mopem, 2500 Pa 1 649 zł

RCV 5 - specyfikacja techniczna

Pojemność baterii: 5,2 Ah

Czas pracy baterii: 120 min

Czas ładowania akumulatora: 230 min

Wydajność powierzchniowa: 85 m²/h

Zbiornik na zanieczyszczenia: 330 ml

Zbiornik czystej wody: 240 ml

Moc ssania: 5000 Pa

Tryby odkurzania: Czyszczenie na sucho, Czyszczenie na mokro, Połączone czyszczenie (na morko i na sucho), Automatyczny system, Punkt

Poziom mocy akustycznej: 66 dB(A)

Waga robota sprzątającego (z jednostką do wycierania na mokro i ściereczką do wycierania): 3,9 kg

Ciężar, stacji ładowania: 0,4 kg

Waga z opakowaniem: 6,5 kg

Wymiary RoboCleaner (średn. x wys.): 350 x 97 mm

Wyposażenie: szczotka do czyszczenia, szczotka boczna 2 x, filtry 2 x, narzędzie do czyszczenia, urządzenie do wycierania, ściereczka czyszcząca 2 x, zbiornik na zanieczyszczenia, zbiornik czystej wody

Funkcje: czujniki zapobiegające upadkowi ze schodów, czujnik dywanów, obsługa za pomocą aplikacji, Wi-Fi, komunikat głosowy, system laserowej nawigacji (LiDAR), podwójny laser i kamera, wybór czasu odkurzania

Aktualnie jest dostępny w sklepie producenta za 1999 zł. Możecie też znaleźć go w sklepach poniżej:

Aktualne ceny w sklepach Karcher RCV 5 robot sprzątajacy z mopem 2 649 zł

