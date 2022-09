Roboty sprzątające niczym cię już nie zaskoczą? iRobot zaszalał i wprowadza do oferty coś wyjątkowego

iRobot prezentuje nowość, która spodoba się wszystkim amatorom sprzątania automatycznego. To, co potrafi ten sprzęt, bardzo nas zaskoczyło.

iRobot prezentuje nowość – pierwszego w pełni bezobsługowego robota odkurzająco–mopującego, który nakładkę mopującą podnosi tak, by odkurzyć dywan bez zamoczenia go. Dodatkowo, na użytkowników sprzętu tego producenta czekają aktualizacje iRobot 5.0.

Nowość w rodzinie iRobot – Roomba Combo j7+

Roomba Combo j7+, bo to właśnie o nim mowa, powstał z myślą o użytkownikach, którzy w swoich domach mają różne rodzaje podłóg, jak dywany, wykładziny czy wszelkie twarde podłoża. Potrafi odkurzać oraz mopować sprzątaną powierzchnię w tym samym czasie. Ma bowiem specjalną nakładkę. Jednak to, co wyróżnia ten sprzęt od innych tego typu urządzeń dostępnych na rynku, to nakładka mopująca, która została skonstruowana tak, by podnosić się na wierzch robota, gdy ten wykryje, że wjeżdża na miękką podłogę. Tym samym nie musimy się obawiać, że dywan czy wykładzina ulegną zamoczeniu.

Do dzisiaj wiele robotów 2w1 dostarczało kiepskiej jakości doświadczenia zarówno ze względu na konieczność pracy w dwóch cyklach – na sucho i na mokro – co wymagało wiele czasu, jak również powodowanie większego bałaganu, poprzez niemożność podniesienia nakładki mopującej wystarczająco wysoko, aby nie brudziła ona dywanów. Działanie tego mechanizmu producent porównuje do zakładania dachu w kabriolecie. Roomba Combo j7+ w unikalny sposób rozwiązuje obydwa te problemy

– podkreślił Keith Hartsfield, dyrektor ds. produktu w iRobot.

Jak działa nowy iRobot z nakładką mopującą?

W przeciwieństwie do innych robotów z funkcją mopowania, ten model najpierw odkurza dywany oraz wykładziny. Dopiero później rozpoczyna sprzątanie na sucho i na mokro podłóg twardych. Został wyposażony w specjalne zaawansowane czujniki, które wykrywają typ sprzątanej podłogi. Co więcej, dzięki systemowi operacyjnemu iRobot OS oraz nawigacji PrecisionVision, już nie trzeba za każdym razem zbierać rzeczy z podłogi przed rozpoczęciem cyklu sprzątania. Nowy Roomba Combo j7+ rozpoznaje bowiem ponad 80 najczęściej spotykanych w domach przedmiotów, co pozwala nie tylko omijać je, ale i zlecać robotowi sprzątanie specjalnych stref, np. wokół kuwety, zmywarki czy w łazience, w okolicach sanitariatów. Robot sprawnie ominie też skarpetki, buty, zabawki, a nawet pozostawione przez zwierzęta „niespodzianki”. Jeśli więc dotąd przed zakupem takiego sprzętu powstrzymywała cię wizja rozmazanych po całej podłodze „niespodzianek” od pupila – możesz już teraz zamawiać robota.

Robota można oczywiście sparować z asystentem głosowym, co dodatkowo ułatwi proces sprzątania. Wystarczy wydać mu polecenie odkurzenia i umycia podłogi w określonym pomieszczeniu lub na wybranym fragmencie. Dodatkowo, dzięki aplikacji iRobot Home, uzyskuje się dostęp do personalizacji parametrów pracy urządzenia, z ustawieniem ilości dozowanego przez robota płynu włącznie.

W Polsce nowe roboty odkurzająco-mopujące dostępne będą już od 4 października 2022 r. Sugerowane ceny katalogowe wyniosą 4999 zł oraz 3999 zł.

Nowe aktualizacje oprogramowania to całkiem nowe możliwości

iRobot OS 5.0 pozwala robotom Roomba serii j7 rozpoznawać więcej przedmiotów, a jednocześnie umożliwia lepszą personalizację i obsługę głosową. Tym, co szczególnie się nam podoba, jest wspomniane już sprzątanie specjalnych stref na komendę. Robot odkurzający Roomba z funkcją Imprint Smart Mapping (w tym zaprezentowany wcześniej Roomba Combo j7+) oraz mopujący Braava jet m6 mogą automatycznie wykrywać i sugerować użytkownikowi specjalne strefy sprzątania wokół szczególnie narażonych na zabrudzenia miejsc, w których znajduje się np. zmywarka, kuweta, miski dla zwierząt czy toaleta. Można dodawać też własne strefy.

Na co jeszcze możemy liczyć? Robot potrafi omijać pomieszczenia i strefy w trakcie sprzątania. Wystarczy jedynie krótka komenda „Pomiń”. Użytkownicy mogą też liczyć na więcej skrótów Siri. Jak podkreśla producent, wystarczy wypowiedzieć komendę „Hey Siri, clean after dinner”, by robot rozpoczął sprzątanie zgodnie z zaprogramowanymi wcześniej wytycznymi.

Aktualizacje iRobot OS 5.0 już zostały wdrożone. Mogą na nie liczyć użytkownicy na całym świecie.

iRobot OS wprowadza inteligencję, która napędza nasze roboty. Powołuje do życia przemyślane i inteligentne rozwiązania, które rozumieją dom oraz styl życia użytkownika, aby nasze produkty były wartościowymi i zaufanymi partnerami w domu. Roomba Combo j7+ idealnie łączy inteligencję iRobot OS z doskonale zaprojektowanym urządzeniem, aby dać użytkownikom rozwiązanie jak żadne inne. Robot ten odkurza i mopuje podłogi pozostawiając wykładziny, dywany i podłogi twarde czystymi każdego dnia, aby domownicy mogli zająć się swoimi sprawami. Celebrując w tym roku 20 urodziny iRobota Roomba, poprzez iRobot OS 5.0 dajemy robotom z modułem Wi-Fi prezent w postaci jeszcze większej inteligencji, aby funkcjonujące już w domach użytkowników roboty stały się jeszcze bardziej efektywne

– podkreślił Colin Angle, prezes i CEO iRobot.

