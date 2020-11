Roboty z 4Robotics pomagają w codziennych, domowych obowiązkach

Świat idzie cały czas do przodu. Można odważnie, aczkolwiek z przymrużeniem oka stwierdzić, że wizja autorów kreskówki pt. Jetsonowie sprawdza się. Dlaczego? Roboty wspierające nas w wielu czynnościach nie są niczym zaskakującym. Chodzi nie tylko o te, które są wykorzystywane w przemyśle, ale również urządzenia pracujące w naszych gospodarstwach domowych. Firma 4Robotics zajmuje się wprowadzaniem na polski rynek wielu robotów, które wyręczają nas w codziennych obowiązkach. Najważniejsze jest to, że urządzenia cechują się wysoką jakością. Sprawdźmy więc czym innowacyjnym dystrybutor wyróżnia się na tle konkurencji.

Firma wybiera do współpracy tylko sprawdzone marki. Wśród nich znajdują się produkty cechujące się nietypowym (jak na roboty odkurzające) wyglądem, czy rozwiązaniami, które znacznie ułatwiają ich codzienne użytkowanie. 4Robotics zdecydowanie stawia na rozwój, dlatego stale poszerza swoją ofertę.

Każdy robot jest taki sam? Neato temu zaprzecza

Na naszym rodzimym rynku możemy znaleźć bardzo dużo robotów odkurzających. Różnią się głównie specyfikacją, czy tak naprawdę kolorem obudowy. Tak czy inaczej, większość z nich wygląda w sumie bardzo podobne. Okrągła obudowa, ewentualnie w zależności od modelu dodatkowe, wystające z niej elementy. Czy to prawda, że rzeczywiście każdy jest praktycznie taki sam? Nic bardziej mylnego! Wystarczy sprawdzić ofertę marki Neato by przekonać się o tym, że jest zupełnie inaczej. Firma oferuje urządzenia pozwalające na precyzyjne odkurzanie całego pomieszczenia. Kątów również, co wcale nie jest takie oczywiste! Jak to możliwe? To za sprawą specjalnego projektu obudowy, który nie jest okrągły, a kształtem przypomina literę D. W praktyce możemy cieszyć się dobrze posprzątanym całym pomieszczeniem, z narożnikami włącznie.

Oczywiście jak na nowoczesne i zaawansowane urządzenia przystało, roboty Neato wykorzystują laserowy system skanowania, który pomaga w mapowaniu pomieszczeń. Technologia tworzy mapę, która potrafi szczegółowo odwzorować kształt, a także rozkład naszego domu. To ważne, bowiem dzięki temu urządzenie zapamiętuje każde pomieszczenie i dokładnie wie “gdzie musi jeszcze dotrzeć”. W przypadku, gdyby podczas pracy rozładowała się bateria robot-odkurzacz Neato jedzie do stacji dokującej, ładuje akumulator i wraca do miejsca, w którym zakończył sprzątanie.

Producent może pochwalić się również zupełnie innym mechanizmem sprzątającym. Szczotka jest szersza, co oczywiście w praktyce pozwala na zebranie znacznie większej ilości zanieczyszczeń. Aplikacja oferuje zapamiętanie kilku map. To przydatna funkcja, kiedy posiadamy na przykład piętro i parter. Za jej pośrednictwem możemy również sterować urządzeniem, czy ustawić strefy, do których odkurzacz ma nie wjeżdżać. Roboty Neato mogą być sterowane za pomocą głosu, o ile posiadacie Amazon Alexa, bądź Google Home. W takim przypadku wystarczy powiedzieć komendę, a urządzenie zacznie pracę.

Podłoga pozbawiona kurzu i brudu

Większość powierzchni wymaga nie tylko odkurzania, ale również mycia. Dlatego też dystrybutor sprzętu sprzątającego nawiązał współpracę z koreańskim producentem robotów mopujących. Firma postawiła na innowacyjność, bowiem tak naprawdę niewiele przedsiębiorstw posiada w swojej ofercie modele odpowiedzialne za mycie podłóg tylko i wyłącznie. Jest to urządzenie przeznaczone dla osób, które nie do końca zadowolone są z czyszczenia podłóg, jakie oferują roboty 2w1. W porównaniu do takich urządzeń, gdzie najczęściej mamy jedną ściereczkę, która się nie obraca, modele marki Everybot wyposażone są w dwa obracające się okręgi. Dzięki temu taki robot potrafi dotrzeć w każde miejsce - także to trudno dostępne. To dlatego, że Everybot EDGE wyposażony jest w mopy wystające poza obudowę. Robot może być używany nie tylko na mokro, ale również na sucho. Czujniki umieszczone na obudowie zapewniają precyzyjne sprzątanie. Dzięki nim sprzęt nie spadnie ze schodów, a także ominie przeszkody. Atutem takiego urządzenia jest również jego ciche działanie. Poziom hałasu wynoszący 46 dB sprawia, że tak naprawdę robot może pracować nawet wtedy, kiedy śpimy.

Gdy potrzebujemy urządzenia 2w1

Lubimy, gdy coś jest wykonywane kompleksowo. Dlaczego więc nie skorzystać z urządzenia, które nie tylko odkurzy nasze mieszkanie, ale również dokładnie umyje podłogi? 4Robotics nawiązał współpracę z firmą TESLA, która powstała w 1921 roku i do 1946 działała pod nazwą ELEKTRA. Dziś czeskie przedsiębiorstwo produkuje nie tylko roboty kuchenne i sprzątające. Ofertę uzupełnia elektronika domowa, czyli dekodery DVBT, systemy alarmowe, telefony komórkowe i tym podobne. Wracając do tematu urządzenia 2w1, warto zainteresować się modelem TESLA RoboStar iQ500. Dużym atutem tego modelu jest również to, że aplikacja odpowiedzialna za sterowanie ustawieniami robota oferowana jest w języku polskim. Robot wyposażony jest w akumulator o dużej pojemności. Urządzenie na jednym ładowaniu może posprzątać obszar do 340 metrów kwadratowych. Zastosowany w robocie system nawigacji laserowej analizuje dane dotyczące odległości ponad 8 tysięcy razy na sekundę. Rzecz jasna, w zakresie 360 stopni. Plusem jest również możliwość zapamiętania do sześciu map. To oznacza, że robot będzie odróżniał na przykład kilka pięter w naszym domu. Dużym atutem robota TESLA iQ500 jest moc ssania, która w trybie turbo wynosi 2200 Pa. To oznacza, że pomieszczenia będą bardzo dokładnie odkurzone, a my pozbędziemy się wszelkiego rodzaju drobnoustrojów. Pomoże w tym również podwójna filtracja, w tym zmywalny wodą filtr HEPA, który pomaga w wychwyceniu kurzu, roztoczy czy alergenów zwierząt.

Oczywiście to nie jedyny robot w ofercie 4Robotics. Warto odwiedzić stronę dystrybutora aby poznać wszystkie dostępne modele. Również ręczne odkurzacze, czy mopy parowe.

A co z oknami?

W tym przypadku również firma ma rozwiązanie. Jest nim na przykład robot TESLA RoboStar W550, który wystarczy przyłożyć do okna, aby po chwili cieszyć się idealnie czystą szybą. Jest on bardzo łatwy w użyciu. Wystarczy, że spryskamy ściereczki z mikrofibry wodą, a następnie przymocujemy je do spodu robota. Następnie podłączamy przewód zasilający do gniazdka i umieszczamy urządzenie na oknie. Oczywiście trzeba również użyć linki bezpieczeństwa, która zabezpieczy robota przed przypadkowym wypadnięciem z okna. Na szczęście, w przypadku awarii zasilania TESLA W550 automatycznie przełącza się na akumulator zapasowy znajdujący się w obudowie.

4Robotics jest również dystrybutorem marki Hobot, która została założona dziesięć lat temu w Tajwanie. Od samego początku skupiała się na oferowaniu robotów do domu. Dziś, poza robotami do mycia okien firma oferuje również roboty z zaawansowanym systemem mopowania podłóg. Pozostając jednak przy czyszczeniu szyb warto zwrócić uwagę na model Hobot 388, który w swojej obudowie posiada spryskiwacz szyby, co znacznie ułatwia precyzyjnie wymycie szczególnie wysokich, bądź nie otwieranych okien, gdzie mielibyśmy problem ze zwilżeniem takiej szyby przed rozpoczęciem pracy robota. W przypadku Hobot 388 problem ten nie występuje, ponieważ urządzenie w pełni automatycznie reguluje sobie dostęp do wody. Oczywiście porusza się on sprawnie nie tylko po oknie, ale również po witrynach, kabinach prysznicowych czy lustrach. Do 70 obrotów na minutę imituje ruch ludzkiej ręki. Finalnie możemy cieszyć się idealnie czystymi powierzchniami.

Nie tylko roboty odkurzająco-mopujące

Firma ma w swojej ofercie również sprzęt, który pozwoli nam na utrzymywanie higieny osobistej. Przykładem mogą być kosze na śmieci, których tak naprawdę nie musimy dotykać, bowiem wyposażone są w czujnik, który automatycznie otwiera pokrywę, gdy się do niej zbliżymy.

Panująca pandemia sprawia, że powinniśmy na bieżąco kontrolować temperaturę naszego ciała. Pomóc w tym może bezdotykowy termometr Helpmation JXB308. To świetne urządzenie, szczególnie dla rodziców małych dzieci. W ofercie firmy znajduje się również dozownik na pasty do zębów i sterylizator szczoteczek. Bezdotykowe pobieranie mydła to kolejna rzecz, która pozwoli nam uchronić się przed bakteriami. W tym przypadku warto zainteresować się modelem Helpmation V470.

Perfekcyjny trawnik

Każdy posiadacz przydomowego ogródka zdaje sobie sprawę z tego, jak dużo czasu trzeba poświęcić, aby uzyskać idealnie wyglądający trawnik. Wcale nie musimy zajmować się tylko i wyłącznie trawą, aby pochwalić się pięknym ogrodem. Tak jak w przypadku pomieszczeń, gdzie dba o czystość robot, tak i w przypadku trawnika zadanie to można powierzyć specjalnie zaprojektowanym urządzeniom. Firma 4Robotics nawiązała współpracę z włoską firmą Ambrogio, która ma w swojej ofercie kosiarki automatyczne. Wysoka jakość wykonania, prosta obsługa oraz specjalnie zaprojektowane układy napędowe pozwalają na cieszenie się pięknym trawnikiem. Największy atut? Sprzęt działa bez naszej ingerencji. Wie, kiedy “wystartować”, aby trawa miała zawsze odpowiednią wysokość. Co ważne, funkcja mulczowania sprawia, że skoszone rośliny zostają na miejscu tworząc naturalny nawóz.

Oczywiście z racji innowacyjnego - nowoczesnego podejścia do rozwiązań technologicznych robotem sterujemy za pomocą aplikacji, która łączy sprzęt z naszym smartfonem za pomocą technologii Bluetooth. Możemy zaplanować trasę, czy ustalić harmonogram pracy. Warto zauważyć, że urządzenie rozpoznaje skoszoną już trawę. Dzięki temu nie rozpoczyna działania, co z kolei przekłada się na oszczędność energii. Dużym atutem jest wydajność robotów oferowanych przez 4Robotics. Przykładowo, model Ambrogio L35 Deluxe potrafi skosić trawę w ogrodzie o powierzchni do 1800 metrów kwadratowych. Nie przeszkadza mu też znaczne nachylenie terenu.

Miejskie pojazdy elektryczne

Polubiliśmy pojazdy wyposażone w akumulatory, gdyż znacznie ułatwiają nam podróżowanie. Unikanie korków za pomocą hulajnogi elektrycznej to czysta przyjemność. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę 4Robotics oferując szereg miejskich pojazdów elektrycznych. Przykładem może być hulajnoga E-Goo T9. Specjalna konstrukcji pozwala na szybkie złożenie jej, dzięki czemu na przykład w domu, czy w biurze nie zajmie nam dużej ilości miejsca. Plusem jest również niewielka waga, która zapewni nam wygodne przenoszenie urządzenia. Za sprawą wbudowanego akumulatora możemy przejechać do 30 kilometrów bez użycia siły naszych mięśni. Oczywiście nie do końca wszystkich. Mowa o tych, które odpychały by nas, gdybyśmy jechali tradycyjną hulajnogą. Również pod względem prędkości sprzęt wypada bardzo dobrze na tle konkurencji. Prędkość maksymalna wynosząca 38 km/h sprawia, że bardzo szybko dotrzemy do celu.

Historia prężnie rozwijającej się firmy

Cofnijmy się do 2014 roku, kiedy powstała spółka, która miała na celu wprowadzenie na polski rynek robotów sprzątających. Przedsiębiorstwo zapoznało się z ofertami producentów i podjęło współpracę z firmą Neato Robotics. Jest to amerykańska firma, która tworzy sprzęt elektroniczny z zastosowaniem w gospodarstwach domowych.

Firma 4Robotics nie zamierzała poprzestać na jednej tylko marce. Jak powiedział nam prezes zarządu spółki – Bogusław Krężel – Zostanie oficjalnym dystrybutorem marki Neato Robotics na Polskę było strzałem w dziesiątkę. Widząc jak duże jest zainteresowanie tego rodzaju urządzeniami, postanowiliśmy szukać kolejnych producentów, chcących sprzedawać swoje produkty w naszym kraju. Już rok później w swojej ofercie miała dwie kolejne marki robotów sprzątających: Everybot i Hobot.

Cztery lata po powstaniu 4Robotics nawiązał współpracę z czeskim przedsiębiorstwem TESLA Electronics. Owocem dobrze rozwijającej się współpracy było rozszerzenie oferty produktowej. Dystrybutor oferował więc nie tylko roboty sprzątające, ale również tradycyjne odkurzacze, mopy parowe, garnki elektryczne, szybkowary, wolnowary i elektryczne frytownice. Firma skręciła w kierunku czystej elektroniki oferując na przykład mediaboxy działające na systemie Android czy tunery DVB-T2. Tym ostatnim warto się mocniej zainteresować, bowiem od lipca 2022 ma nastąpić zmiana parametrów nadawania. Co ciekawe, czeskie przedsiębiorstwo TESLA Electronics ma również w planach wprowadzenie do sprzedaży telewizorów, które będą posiadały wbudowany tuner DVB-T2. Dzięki temu nie będzie koniecznie dołączanie do nich tunera.

Rok temu 4Robotics przeniósł się z Warszawy do Opacz-Kolonii, gdzie ma większe możliwości rozwojowe i magazynowe. Wraz z przenosinami firma pochwaliła się wprowadzeniem kolejnych marek do swojej oferty, o których pisaliśmy. Mowa między innymi o automatycznych kosiarkach włoskiego przedsiębiorstwa Ambrogio, czy E-goo, czyli polskiego producenta miejskich pojazdów elektrycznych. Dystrybutor współpracuje z największymi sieciami handlowymi. Stały rozwój i poszerzanie oferowanego asortymentu sprawia, że 4Robotics wzmacnia swoją pozycję, jako dystrybutora elektroniki użytkowej.