Robotyczne ramię na Chińskiej stacji kosmicznej – obawy USA i niezwykłe nagranie

Chińska stacja kosmiczna ma już swoje robotyczne ramię. Nagranie z montażu urządzenia w przestrzeni kosmicznej robi spore wrażenie.

Przyzwyczailiśmy się już do tego, że o dominacje w przestrzeni kosmicznej od lat rywalizują Stany Zjednoczone i Rosja. Niespodziewanie jednak, do tego wyścigu stanęły również Chiny i Zjednoczone Emiraty Arabskie. O ile drugi z nowych uczestników może pochwalić się głównie sondą Al Amal, która krąży na orbicie Marsa i ostatnio dostarczyła nam wyjątkowych zdjęć marsjańskiej zorzy, to Chińczycy poczynają sobie znacznie śmielej.

Stacja Tiangong w rozbudowie

Jakiś czas temu ogłoszono bowiem, że Chiny konstruują swoją własną stację kosmiczną i trzeba przyznać, że prace nad nią idą w ekspresowym tempie. Główny moduł stacji – o nazwie Tianhe, umieszczono bowiem na orbicie okołoziemskiej zaledwie na początku maja tego roku (przy czym utracono kontrolę nad rakietą transportującą, która kilka dni krążyła wokół naszej planety i ostatecznie spadła w okolicy Malediwów).

Źródło: CGTN

Niedawno natomiast, na stację Tiangong wysłano również misję załogową, mającą na celu dalszą rozbudowę struktur już w przestrzeni kosmicznej. Teraz z kolei, zamontowano słynne robotyczne ramię.

Robotyczne ramię i obawy USA

Choć może to brzmieć dziwnie, to o robotycznym ramieniu na chińskiej stacji kosmicznej było głośno już na długo przed jego zamontowaniem. Szczególne zainteresowanie w tym temacie wyraziły Stany Zjednoczone, które głośno komentowały urządzenie jako potencjalne zagrożenie, jakoby Chiny miały używać ramienia do „wyłapywania” satelitów należących do innych państw. W praktyce jest to mało prawdopodobne, choćby ze względu na szybkość poruszania się w przestrzeni kosmicznej obiektów, takich jak aktywne satelity. Inną sprawą jest, że cała stacja musiałaby dostosowywać swoją pozycję do tego typu działań, co również logistycznie stanowiłoby problem. Po co więc zamontowano robotyczne ramię na stacji kosmicznej Chin?

To dodatkowe urządzenie będzie służyło do bezpieczniejszego i dokładniejszego dokowania na stacji kosmicznej. Kapsuły pasażerskie czy zaopatrzeniowe są regularnie dostarczane na wszelakie stacje kosmiczne, jednak sam proces nie jest tak prosty, jak mógłby się wydawać. Każde kosmiczne przedsięwzięcie jest bowiem obarczone pewnym ryzykiem, a jednym z najbardziej newralgicznych momentów jest moment dokowania, czyli połączenia urządzenia nośnego z samą stacją. Robotyczne ramie ma zmaksymalizować dokładność tego typu manewrów, w końcowym etapie chwytając i dodatkowo stabilizując elementy docierające na stację.

Kosmiczny spacer i montaż ramienia na chińskiej stacji

Już sam w sobie montaż 10-metrowego robotycznego ramienia robi spore wrażenie, dlaczego? Ponieważ w całości odbywał się w przestrzeni kosmicznej, a astronauci wykonujący prace (Liu Boming i Tang Hongbo) spędzili w tym celu prawie 7 godzin poza stacją. Nagranie tego wydarzenia opublikowała chińska stacja telewizyjna CGTN i możecie je podziwiać poniżej.

Warto przy tym zaznaczyć, że w całej historii chińskich wojaży, ten kosmiczny spacer był dotychczas dopiero drugim takim wydarzeniem, z czego pierwsze trwało zaledwie nieco ponad 20 minut. Chińska Narodowa Agencja Kosmiczna planuje, aby ostatecznie ich stacja kosmiczna składała się z trzech głównych modułów, a pozostałe dwa zostaną zamontowane w 2022 roku.