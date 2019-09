Rockbox Bold X - wodoodporny głośnik od Fresh n Rebel

Marka Fresh n Rebel zaprezentowała nowy bezprzewodowy głośnik Rockbox Bold X. To wodoodporne urządzenie o niewielkich gabarytach.

Opływowy, owalny kształt Bolda X ma sprawiać, że głośnik bez problemu zmieści się w kieszeni, a za sprawą dołączonej zawieszki można głośnik przymocować w dowolnym miejscu np. do torby czy paska spodni. Według zapewnień producenta, obudowa urządzenia będzie mogła pochwalić się normą IPX7, pozwalającą na czyszczenie go pod bieżącą wodą.

Bateria w głośniku Bold X może działać do 8 godzin. Aby uzyskać dodatkową głośność, można sparować bezprzewodowo dwa głośniki Bold X i uzyskać stereo (Double Fun Mode). Bezprzewodowy głośnik posiada również wbudowany mikrofon, który przydaje się w przypadku wykonywania połączeń telefonicznych. Produkt będzie dostępny w sześciu unikalnych kolorach Fresh n Rebel, sugerowana cena to ok. 80 euro. Dostępny już na przełomie października i listopada w najlepszych sklepach ze sprzętem elektronicznym.