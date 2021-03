Rocket Lake-S: ile energii zużywa flagowy procesora Intela?

Core i9-11900K to flagowy przedstawiciel debiutującej dziś na rynku rodziny Rocket Lake-S. Sprawdzamy, ile mocy zużywa podczas wydajnej pracy.

Zużycie mocy nie jest w przypadku desktopa sprawą pierwszorzędną - nie pracuje na baterii, która się wyczerpuje. Jednak wcześniej pojawiły się przecieki donoszące o dość dziwnym zachowaniu procesora w tej kwestii. Ponadto - używając desktopa płacisz za prąd, więc na dłuższą metę ma to znaczenie.

Core i9-11900K - platformy do testowania zużycia mocy

W celu sprawdzenia zużycia mocy przez Core i9 przygotowano dwie platformy z podstawowymi podzespołami - płytą główną, kartą graficzną, pamiecią RAM, chłodzeniem i dyskiem M.2 SSD. Podświetlenia LED były wyłączone, a maszyny w trybie samolotowym, czyli bez połączenia z internetem. Obie platformy były zasilane przez Corsair HX1000 80 Plus Platinum, korzystały także z jednego zestawu myszka/klawiatura, które działały równocześnie. Zużycie mocy było mierzone przez zewnętrzny watomierz, a wyniki zrzucona na osobnego laptopa - aby nic nie zakłócało pracy systemów testowych. Na pierwszej platformie znalazł się nowy procesor Intela, na drugiej - AMD Ryzen 9 5900X.

Core i9-11900K - wyniki testów

Pierwszym testem był Cinebench R20 w trybie wszystkich rdzeni, potem przeprowadzony został test wybranych rdzeni - jednego, 4, 8, 16 i 24. Na poniższym wykresie linia purpurowa pokazuje zużycie mocy przez Rocket Lake, a niebieska - przez Ryzen 9.

Jak widać na porównaniu, Core i9-11900K pożera znacznie więcej energii od konkurenta - przeciętnie pomiędzy 10 a 20%. Jest to bardzo duże zużycie mocy - nawet karta graficzna GeForce RTX 2080 Ti FE nie ma takiego zapotrzebowania! Aczkolwiek do określenia zużycia mocy jako "tragiczne" sporo zabrakło.

Kolejny test odbył się przy użyciu HandBrake - tutaj zużycie energii wynosiło pomiędzy 360 a 380 W. To kiepsko - Ryzen 9 5900X nigdy nie przekroczył 240 W.

Wynika z tego, że osoby dbające o rachunki za prąd nie powinny wybierać Core i9.

Ale jak Core i9-11900K wypada w grach oraz mniej wymagających aplikacji? Rozrywkę sprawdzono przy Metro: Exodus, a wyniki widzisz poniżej. Ryzen 9 osiągał 420 W, podczas gdy 11. generacji Rocket Lake-S 460 W. Podobnej różnicy można spodziewać się w innych produkcjach AAA.

Zdarzają się jednak wyjątki, jak Ashes of the Singularity: Escalation. Po uruchomieniu wbudowanego benchmarka procesor Rocket Lake zużywał energii więcej, jednak zdarzały się momenty równowagi, a kilka razy to Ryzen miał większe zapotrzebowanie.

Teraz czas na czyste testy z małym i dużym obciążeniem. Tutaj skorzystano z GeekBench 5.40, a Intel Core pobierał nawet o 70 W więcej od procesora AMD. Jednak były i takie okresy, kiedy procesory szły łeb w łeb, a czasem AMD był bardziej wymagający.

A na koniec test przy działających aplikacjach Procyon's Photoshop oraz Lightroom Classic. Zajął zaledwie kilka minut, a wyniki z pewnością nie ucieszą firmy Intel.

Zużycie mocy przez Core i9-11900K - podsumowanie

Podobnie jak i przy każdym innym procesorze, zużycie mocy przez Core i9-11900K zależy od tego, co robisz. Nie jest to z pewnością procesor energooszczędny, jednak zapotrzebowanie na moc rekompensuje poprzez wydajność i szybkość pracy.

Bardziej szczegółowo piszemy o tym procesorze w osobnym artykule - zobacz Test Intel Core i9 11900K oraz i5 11600K