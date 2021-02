Rocket Lake-S: oto ceny wszystkich procesorów

Wczoraj pisałem, że przedsprzedaż procesorów Rocket Lake-S rozpocznie się 16 marca, ale kilku sprzedawców nie mogło się doczekać tej daty i już zbiera zamówienia. Nie wiem, co na to Intel, ale my dzięki temu poznajemy ceny nadchodzącyh modeli.

Kompletna lista procesorów wraz z cenami pojawiła się na stronach kilku sklepów, w tym amerykańskiego Milwaukeepc. Podane przez ten sklep ceny dotyczą zamówień w przedsprzedaży - po oficjalnym debiucie rynkowym Rocket Lake-S (który nastąpi 30 marca) mogą one pójść w górę. Działanie sprzedawców nie jest nowością - wcześniej również zaczynali przedsprzedaż różnych podzespołów jeszcze przed datą wyznaczoną przez producentów. Jednak należy zauważyć, że ceny podane przez Milwaukeepc są nieco wyższe, niż spodziewane. Na przykład flagowy Intel Core i9-11900K to wydatek 599,99 USD, co jest ceną o 100 USD większą, niż oczekiwana cena referencyjna. W przypadku innych różnice wynoszą ok. 50 USD. A tak prezentuje się pełna lista procesorów Rocket Lake-S w Milwaukeepc: Core i9-11900K - 599,99 USD

Core i9-11900KF - 579,99 USD

Core i9-11900 - 509,99 USD

Core i9-11900F - 479,99 USD

Core i7-11700K - 484,99 USD

Core i7-11700KF - 454,99 USD

Core i7-11700 - 389,99 USD

Core i7-11700F - 359,99 USD

Core i5-11600K - 309,99 USD

Core i5-11600KF - 279,99 USD

Core i5-11600 - 264,99 USD

Core i5-11500 - 234,99 USD

Core i5-11400 - 214,99 USD

Core i5-11400F - 179,99 USD Ceny nie prezentują się źle, jednak lepiej zaczekać na oficjalne referencyjne od samego Intela. Źródło: WCCF Tech