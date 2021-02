Rocket Lake-S szybszy o 35% od poprzedników

Budżetowy Intel Core i5-11400 pojawił się w Geekbench, gdzie uzyskał świetne wyniki - dotyczy to zwłaszcza testu jednego rdzenia.

Kilka dni temu pojawił się wynik testu procesora i5-11600K, w którym zyskał on 1565 punktów przy jednym rdzeniu oraz 6220 przy wielu. Teraz opublikowano wyniki pomiarów wydajności Intel Core i5-11400. Procesor ten to najtańszy z budżetowców z rodziny Rocket Lake-S. Ma sześć rdzeni obsługujących dwanaście wątków, zaś taktowanie podstawowe to 2,59 GHz. W trybie turbo wzrasta ono do 4,39 GHz. Układ otrzymał 12 MB pamięci cache. Core i5 zostało przetestowane dwukrotnie w Geekbench 5. Procesor działał na płycie głównej ASRock Z590M Pro4 z 16GB pamięci RAM DDR4-2133 MHz.

Wynik dla testu jednego rdzenia wyniósł 1490 punktów, co oznacza, że procesor jest o 34% szybszy od Core i5-10400. W przypadku wielu rdzeni jest to wynik 6576 punktów, czyli wzrost o 16%. Co ciekawe - w teście jednego rdzenia najtańszy (domyślnie: najsłabszy) procesor Rocket Lake-S jest mocniejszy od wszystkich Comet Lake-S. A tak omawiany i5 prezentuje się na tle innych:

Cena za Core i5-10400 to 182 dolary, czyli ok. 680 złotych. Za Intel Core i5-11400 powinna prezentować się podobnie. Premiera rodziny została zaplanowana na 18 marca, dlatego oficjalne ceny powinny pojawić się już niebawem - do 2-3 tygodni.

