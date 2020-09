Rocket League za darmo dla wszystkich od przyszłego tygodnia

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, przebojowe Rocket League przechodzi na model free-to-play. Poznaliśmy datę premiery nowej wersji gry.

Spis treści

Rocket League to jedna z tych produkcji, które zupełnie niespodziewanie okazały się być wielkimi hitami. Studio Psyonix już od ponad pięciu lat wspiera swoje dzieło, do którego regularnie trafiają nowe tryby, samochodziki i poprawki. Przyszedł jednak czas na prawdziwą rewolucję - Rocket League przechodzi na model free-to-play. Oznacza to, że od przyszłego tygodnia, a dokładnie od 23 września (przyszła środa) każdy, bez żadnych dodatkowych opłat, będzie mógł wziąć udział w zabawie.

Rocket League przechodzi na model free-to-play

Darmowy Rocket League pełen nowości

To jednak nie koniec dobrych wieści. Wraz z przejściem gry na model free-to-play do Rocket League zawita sporo usprawnień i nowości. Przede wszystkim pojawi się pełne wsparcie dla progresji między platformami. Oznacza to, że będziecie mogli swoje postępy przenosić np. pomiędzy PC i PlayStation 4. Jedyne czego wam potrzeba to konto w sklepie Epic Games Store i powiązać je z wybraną przez siebie platformą. Będziemy mogli liczyć również na start pierwszego sezonu, liczne turnieje i nagrody. Zmianom ulegnie również system osiągnięć.

Rocket League już tylko w Epic Games Store

Nie wszystkie informacje związane z darmowym Rocket League są pozytywne, spore grono graczy z pewnością zasmuci wiadomość iż na PC gra będzie dostępna wyłącznie za pośrednictwem Epic Games Store. Od 23 września gra zniknie z platformy Steam. Na pocieszenie pozostaje nam wiadomość, iż wszyscy, którzy między 23 września a 23 października dodadzą Rocket League do swojej biblioteki na tej platformie Epica otrzymają kupon o wartości 10 dolarów na zakupy w sklepie (choć zadziała on dopiero podczas zakupów na ponad 15 dolarów).

Zobacz również: RTX 3080 po pierwszych testach w benchmarkach, jak się spisuje?