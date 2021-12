Rockstar rozdaje gry za darmo. Jest jeden warunek

Przez kilkanaście najbliższych dni mamy okazję odebrać darmowe gry od Rockstar. Musimy jednak spełnić pewien warunek.

W cyfrowym sklepie Rockstar Store rozpoczęła się promocja, podczas której możemy taniej kupić GTA The Trilogy The Definitive Edition na PC. Zamiast 269,99 zł zapłacimy 214,99 zł. Dodatkowo, jako bonus przy zakupie odświeżonej trylogii możemy odebrać jedną darmową grę lub walutę do produkcji Rockstara. Promocja trwa do 5 stycznia 2022 roku. Co możemy odebrać za darmo?

GTA V Platinum Edition

GTA IV Complete Edition

L.A. Noire

Bully: Scholarship Edition

Max Payne 3

1 250 000 dolarów do GTA Online

55 sztabek złota do Red Dead Online

GTA The Trilogy The Definitive Edition zadebiutowało na rynku 11 listopada tego roku. Gra pojawiła się na PC oraz konsolach Xbox One, Xbox Series X, PS4, PS5 i Nintendo Switch. W skład odświeżonej edycji wchodzi GTA III, GTA Vice City, GTA San Andreas.

