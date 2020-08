Rockstar traci kluczowego pracownika, co dalej z GTA 6?

Szeregi studia Rockstar opuścił kolejny wieloletni deweloper, który stał za sukcesami gier z serii GTA, jak również Red Dead Redemption czy Max Payne 3.

Choć Rockstar Games wciąż należy do ścisłego grona najlepszych deweloperów na świecie, to ostatnie poczynania studia mogą budzić niepokój nawet u największych fanów. Brak jakichkolwiek oficjalnych informacji o GTA 6 i ciągła eksploatacja GTA Online może wskazywać na to, że Rockstar ma spore problemy ze stworzeniem kolejnego wielkiego tytułu. Coraz częściej pojawiają się głosy, że twórcy Grand Theft Auto wolą "odcinać kupony" od trybu sieciowego GTA 5, niż zaryzykować z wydaniem kolejnej pełnoprawnej odsłony cyklu.

Z pewnością w obronie Rockstara nie staną również sympatycy Red Dead Online, czyli wieloosobowego wariantu rozgrywki w Red Dead Redemption 2. Studio na wiele długich miesięcy zapomniało o swoim dziele, po czym powróciło nagle z dużą aktualizacją, która sprawiła, że gra dla wielu osób stała się niegrywalna (szczególnie na konsolach).

Jakby tego było mało, to, jak się właśnie dowiedzieliśmy, legendarnego dewelopera opuścił jeden z najważniejszych pracowników - Jeffrey "Lazlow" Jones, który pracował jako producent i scenarzystach przy licznych grach z serii GTA oraz takich produkcjach jak: Bully, Max Payne 3, Red Dead Redemption czy Red Dead Redemption 2. "Lazlow" często pracował również jako aktor głosowy i pojawiał się bezpośrednio w grach z cyklu Grand Theft Auto.

Co ciekawe, jak wynika z profilu w serwisie Linked-In, Jeffrey Jones opuścił szeregi Rockstar Games już w kwietniu tego roku, po blisko 20 latach pracy. Obecnie pracuje on nad kilkoma projektami dla takich firm jak Disney czy Netflix.

Warto przypomnieć, że na początku roku Rockstar stracił również swojego założyciel i głównego twórcę sukcesu firmy - Dana Housera.

Co to wszystko oznacza dla przyszłości GTA 6? Jednego możemy być pewni, seria Grand Theft Auto już nigdy nie będzie taka sama.

