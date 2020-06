Rockstar wyłączy dziś serwery GTA Online i Red Dead Online ku pamięci George'a Floyda

Studio Rockstar poinformowało, że wyłączy dziś serwery trybów sieciowych GTA 5 i Red Dead Redemption 2. Wszystko to z powodu wydarzeń, które mają obecnie miejsce w USA.

Od kilku dni cały świat z niepokojem obserwuje to, co się dzieje w USA. Trwające obecnie protesty i zamieszki są pokłosiem śmierci George'a Floyda, który został zamordowany przez policjanta - Dereka Chauvina. Wszystko to, przyczyniło się do kolejnej ważnej dyskusji na temat równości rasowej i sprawiedliwości.

Na całym świecie, liczne serwisy i firmy wyraziły swoje wsparcie dla protestujących oraz wszystkich ofiar rasizmu. Ze swojej pieczołowicie przygotowywanej prezentacji PS5 zrezygnowało Sony. Podobnie postąpili przedstawiciele studia CD Projekt RED, którzy uznali, że na pokaz nowości dotyczących Cyberpunk 2077 przyjdzie jeszcze czas, a na razie warto pochylić się nad ważniejszymi sprawami. Activision natomiast zdecydowało, że nowe sezony w Call of Duty: Modern Warfare i Warzone zadebiutują później niż planowano.

Do protestów dołączyła również firma Rockstar, której przedstawiciele poinformowali dzisiaj, że chcąc uhonorować George'a Floyda oraz wszystkie ofiary niesprawiedliwości rasowej w Ameryce, wyłączą serwery GTA Online i Red Dead Online. Jeśli zatem planowaliście sesję dzisiaj wieczorem, to niestety nie będzie to możliwe. Serwery zostaną wyłączone o godzinie 20:00 czasu polskiego. Przerwa potrwa dwie godziny, do godziny 22:00.

Jak można się domyślać, taki typ manifestu mocno podzielił społeczności gier Rockstar.

Zobacz również: Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning - zapowiedziano remaster kultowego RPG-a

źródło: vg247.com