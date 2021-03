Rockstar zapewnia - GTA 5 na PS5 nie będzie zwykłym remasterem

Rockstar Games, czyli twórcy tak kultowych serii jak Grand Theft Auto czy Red Dead Redemption, są z nami już od 1998 roku. W tym czasie firma sceptycznie podchodziła do remasterów swoich największych produkcji. Jak wyjaśnił w jednym z ostatnich wywiadów Strauss Zelnick, prezes Take-Two, firmy macierzystej Rockstar, taka jest po prostu strategia dewelopera.

Robimy coś innego niż konkurencja - nie tylko przenosimy tytuły, ale poświęcamy czas, by zrobić wszystko, co w naszej mocy, by tytuł był inny dla nowego wydania, dla nowej technologii, na którą go wypuszczamy. - Strauss Zelnick, CEO Take-Two