"Ród Smoka" - co wiemy o prequelu "Gry o Tron" od HBO? [01.02.2022]

Już w przyszłym roku stacja HBO ponownie zabierze nas do magicznego świata wykreowanego przez George'a R.R. Martina. W 2022 na naszych ekranach pojawi się bowiem serial "Ród Smoka". Sprawdźcie co wiemy o tej produkcji!

Spis treści

Gra o tron od HBO bezsprzecznie była najpopularniejszym serialem ostatnich lat. Co do tego nie mamy wątpliwości. Serial, który opierał się na sadze Pieśń Lodu i Ognia Georga R.R. Martina zjednał sobie wielu fanów na całym świecie i nie bez przyczyny został największą produkcją w historii HBO.

Nawet, delikatnie mówiąc, przeciętne oceny ostatniego, ósmego sezonu serialu nie miały większego wpływu na odbiór całości. Słaby scenariusz, urywane i niedokończone wątki, brak konsekwencji w prowadzeniu postaci to tylko niektóre z zarzutów, jakie rozgoryczeni fani serialu stawiali przed twórcami. O ostatnim sezonie Gry o Tron mówiło się dużo, jednak z pewnością nie o taki rozgłos chodziło producentom.

Zobacz również:

Stacja zamierza się jednak zrehabilitować i ponownie zabrać nas do Westeros, Essos i pozostałych kontynentów świata wykreowanego przez George'a R.R. Martina. HBO zaczęło od zmiany twórców i rozstało się z popularnymi DD-kami, czyli Davidem Benioffem oraz D. B. Weissem. Utrzymała jednak współpracę z Miguelem Sapochnikiem, który także miał udział w sukcesie (oraz porażkach) Gry o tron.

Gra o Tron, kadr z 8. sezonu. Fot. HBO

Pierwszą z produkcji, która ponownie przeniesie nas do magicznego uniwersum Gry o tron będzie serial Ród Smoka. Podstawą ponownie będzie proza George'a R.R. Martina. Przy tworzeniu scenariusza, przy powstawaniu którego czynny udział brał także Martin, wzięto pod uwagę wydane w 2018 Ogień i krew.

Czy produkcja ma szansę na odniesienie sukcesu? Z pewnością. Stacja HBO wie jak tworzyć świetne seriale, zwłaszcza, jeżeli ma do dyspozycji budżet podobny do tego, którym dysponowała przy okazji produkcji ostatniego sezonu Gry o tron. Mówi się, że jeden z odcinków Rodu Smoka kosztował więcej niż 15 milionów dolarów. Możemy więc spodziewać się dużej ilości efektów specjalnych – o ile lwiej części budżetu nie pochłonie tworzenie smoków. Tych z kolei ma być w serialu dużo.

Ród Smoka - fabuła

Zaledwie kilka tygodni temu producenci zaprezentowali pierwszy zwiastun produkcji, który rzuca nam nieco światła na to, czego możemy spodziewać się w pierwszym sezonie serialu. Ród Smoka będzie opowiadał bowiem historię rodu Targaryenów, na którego herbie widnieje właśnie smok. Serial przeniesie nas do znanych z Gry o tron krain, jednak jego wydarzenia będą mieć miejsce ponad 200 lat przed rebelią Roberta Baratheona, która usunęła z tronu i z Westeros ostatniego króla z rodu smoka. Serial pokaże nam bowiem to, jak Targaryenowie opanowali kontynent oraz jak radzili sobie z narastającymi wewnątrz rodu sporami i rywalizacją o władzę.

Fabuła będzie oczywiście skupiona wokół rządzącej dynastii. Tym, co pozwoliło Targaryenom na opanowanie Westeros były oczywiście smoki, więc oczywistym wydaje się, że producenci będą chcieli pokazać nam wiele z nich. Z dotychczasowych informacji wynika, że na naszych ekranach pojawi się aż siedemnaście tych baśniowych istot. Na ten temat wypowiadał się także George R.R. Martin w podcaście „The Stuff Dreams Are Made of”:

Zawsze uważałem, że to fajna historia, lubię ją, dlatego nie mogę się doczekać, by zobaczyć, jak ożywa na ekranie. I oczywiście nie mogę się doczekać smoków! To jasne, że je uwielbiam. W "Grze o tron" mieliśmy trzy, tutaj jest ich aż 17. I mam nadzieję, że każdy z nich będzie mieć własną osobowość, tak jak w książkach i będą rozpoznawalne na pierwszy rzut oka, również dzięki kolorom. Fajnie będzie zobaczyć, jak ożywają. I jeźdźcy smoków też.

Tym na co fani twórczości pisarza liczą, będzie z pewnością przedstawienie Tańca Smoków, czyli bratobójczej wojny wewnątrz rodu. Z kadrów, które możemy dostrzec w niedawnym zwiastunie klaruje się jednak pewien obraz tego, co działo się w tamtych latach w Westeros. W największym skrócie możemy powiedzieć, że wojna o wpływy i władzę jest elementem, który na kontynencie przewijał się przez stulecia.

Z pewnością zasmuceni będą miłośnicy rodu Starków i dalekiej Północy. W okresie, w którym dziać będą się wydarzenia Rodu Smoka, Północ była niewiele znaczącą dla stolicy prowincją i choć herb wilkora na białym tle pojawił się w zwiastunie podczas turnieju rycerskiego, to nie powinniśmy oczekiwać zbyt wielu wzmianek na temat rodu Starków. Zdecydowana większość wydarzeń będzie miała miejsce w ciepłym Południu.

Ród smoka - data premiery

Kiedy serial pojawi się na naszych ekranach? Wiemy, że nastąpi to w 2022 roku. Stacja póki co pilnie strzeże wszelkich informacji dotyczących produkcji, więc nie dysponujemy jeszcze żadnymi mniej lub bardziej wiarygodnymi przeciekami dotyczącymi konkretnego terminu.

Wiemy jednak, że serial zadebiutuje tylko i wyłącznie na platformie HBO Max. Obecni abonenci HBO GO, w tym także mieszkańcy Polski nie będą więc mieć do niej dostępu. Dobra wiadomość jest jednak taka, że HBO planuje wprowadzenie platformy HBO Max do wielu krajów Europy, w tym także do Polski, na początku przyszłego roku. Możemy więc dość śmiało zakładać, że premiera Rodu Smoka zbiegnie się w czasie z tym wydarzeniem, aby zachęcić do zakupu abonamentu większą grupę potencjalnych fanów świata Pieśni Lodu i Ognia.

Ród smoka - kogo zobaczymy w obsadzie?

Poza krótkim zwiastunem HBO już jakiś czas temu pokazywało nam fotografie z planu serialu. Z tych materiałów dowiadujemy się nieco o aktorach, którzy odgrywać będą główne role. Na naszych ekranach pojawią się m.in. Paddy Considine (Makbet, Dumni i wściekli, Peaky Blinders) jako Viserys Targaryen, Olivia Cooke (Player One, Golem z Limehouse, Bates Motel) jako Alicent Hightower, Emma D'Arcy (Wanderlust, Poszukiwacze prawd) w roli Rheanyry Targaryen oraz Matt Smith (Doktor Who, The Crown, Ostatniej nocy w Soho) - Daemon Targaryen. Poza nimi w obsadzie pojawią się m.in. Graham McTavish, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno oraz Fabian Frankel.

Olivia Cooke oraz Paddy Considine. Fot. HBO

Fani Gry o tron z pewnością będą zadowoleni z tego, że jednym z reżyserów i scenarzystów Rodu Smoka jest Miguel Sapochnik, który był autorem i scenarzystą wielu odcinków tego serialu. Sapochnik, razem z Ryanem J. Condalem jest głównym twórcą serii. W gronie reżyserów znajdziemy także Grega Yaitanesa (Dr. House, Zagubieni, Skazany na śmierć), Clare Kilner (Pępek świata, Snowpiercer, Alienista) oraz Geetę V. Patel (Atypowy, Wiedźmin, Wielka).

AKTUALIZACJA 01.02.2022

HBO Max z datą premiery w Polsce!

Stacja HBO ogłosiła dziś datę, w której platforma HBO Max pojawi się w Polsce oraz innych krajach Europy. Od dłuższego czasu spekulowano na temat konkretnej daty, jednak stacja w końcu zdecydowała się oficjalnie ją zaprezentować.

Fot. WarnerMedia

Usługę HBO Max będziemy mogli zasubskrybować już 8 marca, czyli w Dzień Kobiet. Nowa usługa ma zastąpić obecne w Polsce HBO GO. Co czeka więc dotychczasowych abonentów?

Ich konta zostaną przeniesione na nową platformę automatycznie. Domyślna cena miesięcznego abonamentu HBO Max wyniesie 29,99 zł miesięcznie, jednak obecni abonenci HBO GO mogą liczyć na preferencyjne traktowanie. Stacja przygotowała promocję, w ramach której zapłacimy jedynie 19,99 zł za miesiąc, jeżeli decyzję podejmiemy do końca marca. Na właśnie taką ofertę mogą liczyć aktywni subskrybenci HBO GO.

AKTUALIZACJA 29.01.2022

Premiera "Rodu Smoka" jednak nie odbędzie się w kwietniu?

Kilka dni temu portal iMDb.com umieścił na swojej stronie informację, że pierwszy odcinek nowego serialu HBO zostanie udostępniony dokładnie trzeciego kwietnia. Okazuje się jednak, że informacja ta może nie być prawdziwa.

Po pojawieniu się tej daty, jeden z brazylijskich fanów serialu postanowił zapytać stację, czy data jest prawdziwa, czy może być to jedynie plotka. Odpowiedzi udzielił mu oficjalny profil HBO w Brazylii:

Significa que todo mundo erra ????‍♀️ — HBO Max Brasil (@HBOMaxBR) January 27, 2022

Odpowiedź stacji jest krótka i egimatyczna, jednak łatwo możemy wywnioskować jej znaczenie. Tłumaczenie z języka portugalskiego da nam następujące stwierdzenie: Oznacza to, że każdy popełnia czasem błędy. Stacja sugeruje więc, że data widniejąca na portalu iMDb.com jest fałszywa, a premiera pierwszego odcinka nie odbędzie się tego dnia.

AKTUALIZACJA 27.01.2022

Czy poznaliśmy datę premiery serialu "Ród Smoka"?

Choć od dłuższego czasu wiemy, że "Ród Smoka" ma pojawić się w ofercie platformy HBO Max już wiosną tego roku, to stacja bardzo dokładnie strzegła konkretnej daty premiery.

Teraz natomiast pierwsze informacje o potencjalnej dacie premiery pojawiły się w sieci. Na portalu iMDb.com możemy bowiem zobaczyć, kiedy dostępny będzie pierwszy odcinek. Zdaniem autorów, jego emisja odbędzie się w niedzielę 3 kwietnia.

Czy faktycznie tak się stanie? Tego w chwili obecnej nie wiemy. Warto pamiętać, że nie jest to oficjalna informacja przekazana przez stację HBO. Z drugiej strony wedle niektórych informacji producenci i aktorzy zakończyli pracę na planie serialu. Portal iMDb w większości przypadków jest także dość dokładny w kwestii tego typu informacji. Jeżeli premiera "Rodu Smoka" faktycznie ma mieć miejsce już na początku kwietnia, to możemy zakładać, że już niedługo zobaczymy kolejne zwiastuny serialu.

AKTUALIZACJA 23.01.2022

Nowe zdjęcia z planu "Rodu Smoka"!

W sieci pojawiły się kolejne fotografie z planu najnowszej produkcji HBO. Ekipa filmowa kręci obecnie nowe ujęcia do serialu w regionie Kornwalii w Wielkiej Brytanii.

Tam z kolei udało się sfotografować Matta Smitha, który jest odtwórcą roli Deamona Targaryena. Na fotografii, poza białymi włosami - charakterystycznymi dla rodu Targaryenów - możemy zobaczyć jeden z kostiumów, który aktor nosi na planie serialu:

AKTUALIZACJA 1.12.2021

Czy HBO planowało aż pięć spin-offów Gry o Tron?

Najnowsze informacje pokazują jak bardzo platforma chciała się skupić na świecie wykreowanym przez George'a R.R. Martina. W udzielonym niedawno wywiadzie twórca Pieśni Lodu i Ognia zdradza, jakie plany miało HBO względem świata znanego z Gry o Tron.

Ród Smoka, który pojawi się w ofercie HBO Max w 2022 roku nie był bowiem pierwszą propozycją Martina. Pisarz chciał, aby pierwszym po Grze o Tron serialem z tego świata była ekranizacja "Opowieści z Siedmiu Królestw". Jest to seria opowiadań poświęconych rycerzowi Dunkowi, czyli Ser Duncanowi Wysokiemu oraz jego giermkowi Jaju. Ser Duncan Wysoki zapisał się w historii Westeros jako jeden z najwybitniejszych Lordów Dowódców Królewskiej Gwardii, a giermek, ukrywający się pod pseudonimem Jajo to późniejszy król Westeros, Aegon Piąty z rodu Targaryenów.

Początkowo producenci nie przystali na propozycję Martina, ponieważ chcieli uniknąć sytuacji, jaka miała miejsce w przypadku Gry o Tron, w której ponownie tworzyliby serial w oparciu o nieukończone dzieło. Nie jest już jednak tajemnicą, że także i ten utwór pisarza zostanie przeniesiony na mały ekran. HBO pracuje bowiem nad aż pięcioma produkcjami ze świata Pieśni Lodu i Ognia.

