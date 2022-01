"Ród Smoka" - co wiemy o prequelu "Gry o Tron" od HBO? [23.01.2022]

Już w przyszłym roku stacja HBO ponownie zabierze nas do magicznego świata wykreowanego przez George'a R.R. Martina. W 2022 na naszych ekranach pojawi się bowiem serial "Ród Smoka". Sprawdźcie co wiemy o tej produkcji!

Spis treści

Gra o tron od HBO bezsprzecznie była najpopularniejszym serialem ostatnich lat. Co do tego nie mamy wątpliwości. Serial, który opierał się na sadze Pieśń Lodu i Ognia Georga R.R. Martina zjednał sobie wielu fanów na całym świecie i nie bez przyczyny został największą produkcją w historii HBO.

Nawet, delikatnie mówiąc, przeciętne oceny ostatniego, ósmego sezonu serialu nie miały większego wpływu na odbiór całości. Słaby scenariusz, urywane i niedokończone wątki, brak konsekwencji w prowadzeniu postaci to tylko niektóre z zarzutów, jakie rozgoryczeni fani serialu stawiali przed twórcami. O ostatnim sezonie Gry o Tron mówiło się dużo, jednak z pewnością nie o taki rozgłos chodziło producentom.

Zobacz również:

Stacja zamierza się jednak zrehabilitować i ponownie zabrać nas do Westeros, Essos i pozostałych kontynentów świata wykreowanego przez George'a R.R. Martina. HBO zaczęło od zmiany twórców i rozstało się z popularnymi DD-kami, czyli Davidem Benioffem oraz D. B. Weissem. Utrzymała jednak współpracę z Miguelem Sapochnikiem, który także miał udział w sukcesie (oraz porażkach) Gry o tron.

Gra o Tron, kadr z 8. sezonu. Fot. HBO

Pierwszą z produkcji, która ponownie przeniesie nas do magicznego uniwersum Gry o tron będzie serial Ród Smoka. Podstawą ponownie będzie proza George'a R.R. Martina. Przy tworzeniu scenariusza, przy powstawaniu którego czynny udział brał także Martin, wzięto pod uwagę wydane w 2018 Ogień i krew.

Czy produkcja ma szansę na odniesienie sukcesu? Z pewnością. Stacja HBO wie jak tworzyć świetne seriale, zwłaszcza, jeżeli ma do dyspozycji budżet podobny do tego, którym dysponowała przy okazji produkcji ostatniego sezonu Gry o tron. Mówi się, że jeden z odcinków Rodu Smoka kosztował więcej niż 15 milionów dolarów. Możemy więc spodziewać się dużej ilości efektów specjalnych – o ile lwiej części budżetu nie pochłonie tworzenie smoków. Tych z kolei ma być w serialu dużo.

Ród Smoka - fabuła

Zaledwie kilka tygodni temu producenci zaprezentowali pierwszy zwiastun produkcji, który rzuca nam nieco światła na to, czego możemy spodziewać się w pierwszym sezonie serialu. Ród Smoka będzie opowiadał bowiem historię rodu Targaryenów, na którego herbie widnieje właśnie smok. Serial przeniesie nas do znanych z Gry o tron krain, jednak jego wydarzenia będą mieć miejsce ponad 200 lat przed rebelią Roberta Baratheona, która usunęła z tronu i z Westeros ostatniego króla z rodu smoka. Serial pokaże nam bowiem to, jak Targaryenowie opanowali kontynent oraz jak radzili sobie z narastającymi wewnątrz rodu sporami i rywalizacją o władzę.

Fabuła będzie oczywiście skupiona wokół rządzącej dynastii. Tym, co pozwoliło Targaryenom na opanowanie Westeros były oczywiście smoki, więc oczywistym wydaje się, że producenci będą chcieli pokazać nam wiele z nich. Z dotychczasowych informacji wynika, że na naszych ekranach pojawi się aż siedemnaście tych baśniowych istot. Na ten temat wypowiadał się także George R.R. Martin w podcaście „The Stuff Dreams Are Made of”:

Zawsze uważałem, że to fajna historia, lubię ją, dlatego nie mogę się doczekać, by zobaczyć, jak ożywa na ekranie. I oczywiście nie mogę się doczekać smoków! To jasne, że je uwielbiam. W "Grze o tron" mieliśmy trzy, tutaj jest ich aż 17. I mam nadzieję, że każdy z nich będzie mieć własną osobowość, tak jak w książkach i będą rozpoznawalne na pierwszy rzut oka, również dzięki kolorom. Fajnie będzie zobaczyć, jak ożywają. I jeźdźcy smoków też.

Tym na co fani twórczości pisarza liczą, będzie z pewnością przedstawienie Tańca Smoków, czyli bratobójczej wojny wewnątrz rodu. Z kadrów, które możemy dostrzec w niedawnym zwiastunie klaruje się jednak pewien obraz tego, co działo się w tamtych latach w Westeros. W największym skrócie możemy powiedzieć, że wojna o wpływy i władzę jest elementem, który na kontynencie przewijał się przez stulecia.

Z pewnością zasmuceni będą miłośnicy rodu Starków i dalekiej Północy. W okresie, w którym dziać będą się wydarzenia Rodu Smoka, Północ była niewiele znaczącą dla stolicy prowincją i choć herb wilkora na białym tle pojawił się w zwiastunie podczas turnieju rycerskiego, to nie powinniśmy oczekiwać zbyt wielu wzmianek na temat rodu Starków. Zdecydowana większość wydarzeń będzie miała miejsce w ciepłym Południu.

Ród smoka - data premiery

Kiedy serial pojawi się na naszych ekranach? Wiemy, że nastąpi to w 2022 roku. Stacja póki co pilnie strzeże wszelkich informacji dotyczących produkcji, więc nie dysponujemy jeszcze żadnymi mniej lub bardziej wiarygodnymi przeciekami dotyczącymi konkretnego terminu.

Wiemy jednak, że serial zadebiutuje tylko i wyłącznie na platformie HBO Max. Obecni abonenci HBO GO, w tym także mieszkańcy Polski nie będą więc mieć do niej dostępu. Dobra wiadomość jest jednak taka, że HBO planuje wprowadzenie platformy HBO Max do wielu krajów Europy, w tym także do Polski, na początku przyszłego roku. Możemy więc dość śmiało zakładać, że premiera Rodu Smoka zbiegnie się w czasie z tym wydarzeniem, aby zachęcić do zakupu abonamentu większą grupę potencjalnych fanów świata Pieśni Lodu i Ognia.

Ród smoka - kogo zobaczymy w obsadzie?

Poza krótkim zwiastunem HBO już jakiś czas temu pokazywało nam fotografie z planu serialu. Z tych materiałów dowiadujemy się nieco o aktorach, którzy odgrywać będą główne role. Na naszych ekranach pojawią się m.in. Paddy Considine (Makbet, Dumni i wściekli, Peaky Blinders) jako Viserys Targaryen, Olivia Cooke (Player One, Golem z Limehouse, Bates Motel) jako Alicent Hightower, Emma D'Arcy (Wanderlust, Poszukiwacze prawd) w roli Rheanyry Targaryen oraz Matt Smith (Doktor Who, The Crown, Ostatniej nocy w Soho) - Daemon Targaryen. Poza nimi w obsadzie pojawią się m.in. Graham McTavish, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno oraz Fabian Frankel.

Olivia Cooke oraz Paddy Considine. Fot. HBO

Fani Gry o tron z pewnością będą zadowoleni z tego, że jednym z reżyserów i scenarzystów Rodu Smoka jest Miguel Sapochnik, który był autorem i scenarzystą wielu odcinków tego serialu. Sapochnik, razem z Ryanem J. Condalem jest głównym twórcą serii. W gronie reżyserów znajdziemy także Grega Yaitanesa (Dr. House, Zagubieni, Skazany na śmierć), Clare Kilner (Pępek świata, Snowpiercer, Alienista) oraz Geetę V. Patel (Atypowy, Wiedźmin, Wielka).

AKTUALIZACJA 23.01.2022

Nowe zdjęcia z planu "Rodu Smoka"!

W sieci pojawiły się kolejne fotografie z planu najnowszej produkcji HBO. Ekipa filmowa kręci obecnie nowe ujęcia do serialu w regionie Kornwalii w Wielkiej Brytanii.

Tam z kolei udało się sfotografować Matta Smitha, który jest odtwórcą roli Deamona Targaryena. Na fotografii, poza białymi włosami - charakterystycznymi dla rodu Targaryenów - możemy zobaczyć jeden z kostiumów, który aktor nosi na planie serialu:

AKTUALIZACJA 1.12.2021

Czy HBO planowało aż pięć spin-offów Gry o Tron?

Najnowsze informacje pokazują jak bardzo platforma chciała się skupić na świecie wykreowanym przez George'a R.R. Martina. W udzielonym niedawno wywiadzie twórca Pieśni Lodu i Ognia zdradza, jakie plany miało HBO względem świata znanego z Gry o Tron.

Ród Smoka, który pojawi się w ofercie HBO Max w 2022 roku nie był bowiem pierwszą propozycją Martina. Pisarz chciał, aby pierwszym po Grze o Tron serialem z tego świata była ekranizacja "Opowieści z Siedmiu Królestw". Jest to seria opowiadań poświęconych rycerzowi Dunkowi, czyli Ser Duncanowi Wysokiemu oraz jego giermkowi Jaju. Ser Duncan Wysoki zapisał się w historii Westeros jako jeden z najwybitniejszych Lordów Dowódców Królewskiej Gwardii, a giermek, ukrywający się pod pseudonimem Jajo to późniejszy król Westeros, Aegon Piąty z rodu Targaryenów.

Początkowo producenci nie przystali na propozycję Martina, ponieważ chcieli uniknąć sytuacji, jaka miała miejsce w przypadku Gry o Tron, w której ponownie tworzyliby serial w oparciu o nieukończone dzieło. Nie jest już jednak tajemnicą, że także i ten utwór pisarza zostanie przeniesiony na mały ekran. HBO pracuje bowiem nad aż pięcioma produkcjami ze świata Pieśni Lodu i Ognia.

Zobacz także: Loki - wszystko co wiemy o drugim sezonie serialu.