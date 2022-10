Ród Smoka – czy powstanie sezon 2 serialu HBO?

Akcja Rodu Smoka rozgrywa się prawie 200 lat przed wydarzeniami znanymi z Gry o Tron. Serial opowiada o przyczynach wybuchu i przebiegu wojny domowej prowadzonej przez członków dynastii Targaryenów.

Po śmierci króla Jaehaerysa Targaryena władzę obejmuje jego wnuk, Viserys I, w wyścigu do tronu pokonując kuzynkę Rhaenys. Jego panowanie mija w spokoju, jednak Viserys i jego żona, królowa Aemma, nie mają męskiego potomka, co sprawia, że przyszłość dynastii stoi pod znakiem zapytania.

Zobacz również:

Jeśli Viserysowi nie urodzi się syn, władzę obejmie jego brat, gwałtowny i okrutny Daemon Targaryen. Chcąc tego uniknąć, Viserys decyduje się na bezprecedensowy krok: na następczynię wyznacza swoją córkę Rhaenyrę, inteligentną i niezależną nastolatkę. Jednak na Żelaznym Tronie nigdy wcześniej nie zasiadała kobieta – istnieje duże ryzyko, że po śmierci Viserysa lordowie Westeros zbuntują się przeciwko Rhaenyrze.

Sytuacji nie poprawia fakt, że następczyni tronu popada w konflikt z drugą żoną Viserysa, Alicent Hightower. Przez lata konflikt obu kobiet przybiera na sile, przenosząc się również na ich dzieci. Im starszy staje się Viserys, tym bardziej staje się jasne, że po jego śmierci w Westeros wybuchnie krwawa wojna domowa o władzę.

Sezon 1 Rodu Smoka jest uważany za prolog do opowieści o Tańcu Smoków – wojnie domowej Targaryenów. Nic więc dziwnego, że HBO bardzo szybko potwierdziło, że powstanie drugi sezon serialu. Czy wiadomo już coś na jego temat?

Z pewnością do pracy nad produkcją nie powróci Miguel Sapochnik, jeden z showrunnerów serii – ma się on zająć innym projektem. Drugi sezon Rodu Smoka będzie więc wyłącznie prowadzony przez Ryana Condala. Miejmy jednak nadzieję, że w pobliżu wciąż będzie czuwał George R. R. Martin.

Fire reigns. #HouseoftheDragon has been renewed for Season 2. pic.twitter.com/6CxhzC7SKv