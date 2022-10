Ród Smoka – czy to już koniec serialu? Czego możemy się jeszcze spodziewać? Nasze przewidywania

Ród Smoka powoli zbliża się do końca – pozostały jedynie trzy odcinki pierwszego sezonu serialu. Co jeszcze może się w nim wydarzyć? Czy będzie sezon 2, a jeśli tak, o czym opowie?

Spis treści

Co zdarzy się w odcinku 8?

Z odcinka na odcinek napięcia w Rodzie Smoka eskaluje. Błędne decyzje powzięte zarówno przez króla Viserysa, jak i przez jego córkę zaowocowały konfliktem, który dosięgnął już kolejnego pokolenia Targaryenów. W ciągu 6 odcinków serialu widzowie zdążyli doświadczyć potężnej dawki rodzinnych dramatów, jednak odcinek 7 skumulował wszystkie frustracje bohaterów.

Wnioskując po trailerze, w 8 odcinku serialu czeka nas kilkuletni przeskok w czasie. Wszystko wskazuje na to, że stan zdrowia króla Viserysa pogorszy się jeszcze bardziej, a faktyczną władzę w królestwie przejmie namiestnik sir Otto Hightower i jego córka, królowa Alicent. W kilku ujęciach zwiastuna możemy zobaczyć Ottona zasiadającego na Żelaznym Tronie, a Alicent – w fotelu króla na zebraniu Małej Rady.

Zobacz również:

fot. HBO Max

W innym ujęciu Rhaenyra mówi do Daemona: Te żmije rządzą w imieniu mojego ojca, na co Książę Miasta odpowiada: W takim razie ruszajmy do Królewskiej Przystani. Najwyraźniej po ślubie para postanowiła osiąść z dala od stolicy (być może na Smoczej Skale, oficjalnej siedzibie następców Tronu), jednak na wieść o rosnących wpływach Hightowerów postanawiają wrócić do Przystani i zawalczyć o swoje. Można spokojnie założyć, że ponowne spotkanie z Alicent zakończy się kolejnym dramatem – w trailerze widzimy starcie między dziećmi królowej a potomkami księżniczki i Daemona.

Co ciekawe, w zwiastunie odziana w zieleń Alicent ma na piersi naszyjnik z wielką gwiazdą – symbolem Siedmiu. W pierwszych odcinkach serii twórcy podkreślili religijność lady Hightower, która zachęcała Rhaenyrę do wizyt w sepcie i starała się kierować surowymi zasadami moralnymi. Najwyraźniej dla starszej Alicent wiara ma jeszcze większe znaczenie – warto zauważyć, że w sali zebrań Małej Rady pojawia się okno w kształcie gwiazdy. Wiara odegrała sporą rolę w politycznych rozgrywkach Cersei Lannister w Grze o Tron – czy historia powtórzy się w Rodzie Smoka? Alicent zapewne mogłaby zyskać przychylność kapłanów w walce z Rhaenyrą, którą otacza aura oskarżeń o cudzołóstwo i kazirodztwo.

W 8 odcinku tragedie znów nie oszczędzą rodu Veleryonów. Lord Corlys zostanie ciężko ranny w wojnie na Stopniach, co sprawi, że Rhaenys będzie musiała zdecydować, kto ma odziedziczyć rodowy zamek Driftmark i tron z wyrzuconego na brzeg drewna. Z powodu śmierci Laeny i (domniemanego) zgonu Laenora, naturalnymi spadkobiercami są dzieci Rhaenyry. Ich nieślubne pochodzenie jest jednak oczywistością – Rhaenys najprawdopodobniej będzie więc chciała przekazać dziedzictwo córkom Laeny i Daemona, czym może wywołać konflikt wewnątrz rodu Velaryonów.

Sezon 2 – o czym opowie?

W ostatnich odcinkach sezonu z pewnością możemy spodziewać się śmierci Viserysa – jedynej osoby, która stoi pomiędzy bohaterami a wojną. Rhaenyra ostatecznie sprzymierzyła się z Daemonem, zapewne może też uzyskać pomoc Valeryonów z ich flotą. Po stronie Alicent stoi jej ojciec, Otto Hightower wraz z całym rodem. Królowa może też liczyć na wsparcie sir Cristona Cole'a (który zawdzięcza jej życie) oraz przebiegłego Larysa Stronga, teraz pana Harrenhal.

Drugi sezon Rodu Smoka został już potwierdzony. Wszystko wskazuje na to, że rozpocznie się w nim Taniec Smoków – słynna wojna domowa o władzę, która spustoszyła Westeros i przyczyniła się do wyginięcia skrzydlatych bestii. W tym momencie stronnictwo Rhaenyry ma 6 smoków: Syrax, Caraxesa, Meleys, Moondancer, Vermaxa i prawdopodobnie Seasmoke'a, smoka Laenora. Stronnictwo Alicent na razie dysponuje 4 smokami: Sunfyre, Tessarion, Dreamfyre i Vhagar.

