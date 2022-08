Ród Smoka - kiedy 1 odcinek na HBO Max?

Zastanawiasz się, kiedy na HBO Max premierę będzie miał 1 odcinek serialu Ród Smoka? Podpowiadamy.

Ród Smoka to nowy serial HBO, którego akcja została osadzona w świecie Gry o Tron. Poznamy tutaj wydarzenia rozgrywające się na około 200 lat przed tym, co mieliśmy okazję obserwować w oryginalnym serialu stworzonym na podstawie powieści George'a R.R. Martina. W przeciwieństwie do wspomnianej wcześniej Gry o Tron nie będziemy świadkami walki pomiędzy poszczególnymi rodami. Wejdziemy w sam środek wojny domowej i zobaczymy walkę wewnątrz rodziny Targaryenów, która wybuchła po śmierci króla Viserysa I. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszamy do lektury naszego specjalnego artykułu.

Ród Smoka - kiedy 1 odcinek?

Pierwszy odcinek Rodu Smoka będzie zatytułowany The Heirs of the Dragon, czyli Dziedzice Smoka. Prawdopodobnie będzie to przedstawienie poszczególnych członków rodu Targaryenów. Premiera zaplanowana jest na poniedziałek, 22 sierpnia. Serial będzie dostępny w serwisie HBO Max.

Ród Smoka - harmonogram premier