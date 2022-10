Ród Smoka – kiedy 9 odcinek na HBO Max?

Czekasz na kolejny odcinek Rodu Smoka? W tym artykule znajdziesz informację na temat daty premiery odcinka 9 na platformie streamingowej HBO Max.

Pierwszy sezon Rodu Smoka powoli zbliża się do końca. Osiem odcinków serialu już za nami, a doszło w nich do naprawdę wielu dramatycznych wydarzeń. Z odcinka na odcinek stosunki między bohaterami stawały się coraz bardziej napięte, a atmosfera gęstniała. Pojawili się też nowi gracze o tron, którzy z pewnością w przyszłości stoczą zaciekłą walkę o władzę i staną się sprawcami niejednej tragedii.

Jak dalej potoczy się ta historia? Tego dowiemy się z odcinka 9 pod tytułem Zielona Rada. Jego premiera na HBO Max odbędzie się w poniedziałek, 17 października 2022 roku.

Poniżej znajdziesz daty premier kolejnych odcinków Rodu Smoka na HBO Max:

Odcinek 9 (Zielona Rada) – 17 października

– 17 października Odcinek 10 (Czarna Królowa) – 24 października

Ród Smoka to spin off Gry o Tron. Wydarzenia rozgrywają się na około 200 lat przed tym, co mieliśmy okazję zobaczyć w oryginalnej serii. W odróżnieniu od oryginału nie poznamy tutaj historii świata, ale losy jednej konkretnej rodziny, a dokładnie rodu Targaryenów. Są oni nękani wojną domową i konfliktami wewnętrznymi, które mogą doprowadzić do ich upadku.

