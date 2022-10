Ród Smoka – podsumowanie sezonu. 13 rzeczy, o których musisz pamiętać

Pierwszy sezon Rodu Smoka właśnie się skończył, a widzowie nie mogą narzekać na brak dramatycznych wydarzeń i plot twistów, którymi wypełnione jest 10 odcinków. Oto podsumowanie fabuły pierwszego sezonu serialu HBO.

Spis treści

1. Wielka Rada i wybór następcy tronu

Kłopoty w dynastii Targaryenów zaczęły się za rządów króla Jaehaerysa. Następcą tronu początkowo był jego syn, Aemon, jednak zginął on w walce. Pozostawił jednak potomka, który powinien odziedziczyć po nim prawa do Żelaznego Tronu – problem w tym, że była to córka, Rhaenys. Kobieta nigdy nie zasiadała na tronie Westeros, tak więc Jaehaerys wolał pominąć dziewczynkę niż ryzykować bunt lordów. Kolejnym następcą ogłosił swego młodszego syna Baelona – gdy i ten zmarł, pretensje do tronu zgłosił jego syn, Viserys.

Gdy przyszło do ustalania sukcesji, Jaehaerys postanowił zwołać Wielką Radę, na którą zjechali lordowie z całego Westeros. Spośród licznych spokrewnionych z Targaryenami pretendentów, największe znaczenie miała Rhaenys, córka starszego Aemona i Viserys, syn młodszego Baelona. Lordowie zdecydowali, że kobieta nie może odziedziczyć Żelaznego Tronu i na następcę wybrali Viserysa.

2. Rhaenyra jako dziedziczka Żelaznego Tronu

Viserys również borykał się z problemami z sukcesją. Ze wszystkich urodzonych przez jego żonę dzieci, przeżyła tylko najstarsza córka, Rhaenyra. Gdyby król i królowa nie doczekali się syna, tron objąłby brat Viserysa, książę Daemon, który słynął jako gwałtowny i okrutny awanturnik. Ostatnią nadzieją Viserysa była kolejna ciąża królowej Aemmy. Po śmierci żony i nowo narodzonego dziecka, zrozpaczony Visery postanowił złamać panujące w Westeros obyczaje i na swoją następczynię wyznaczył nastoletnią księżniczkę Rhaenyrę.

Viserys zdradził także córce tajemnicę przepowiedni o Pieśni Lodu i Ognia. Zgodnie z nią, władca z rodu Targaryenów będzie musiał zjednoczyć ludzkość w walce przeciwko nadciągającej z Północy zagładzie.

3. Spiski Hightowerów

Po śmierci królowej Aemmy okazało się, że spory apetyt na władzę ma ród ze Starego Miasta. Namiestnik króla, ser Otto Hightower, do pogrążonego w rozpaczy króla wysłał swoją córkę Alicent, przyjaciółkę Rhaenyry. Działająca z polecenia ojca dziewczyna szybko wkupiła się w łaski króla.

fot. HBO Max

W tym samym czasie lordowie zażądali, by Viserys ponownie się ożenił. Rhaenys i Corlys Velaryonowie zgłosili kandydaturę swoje córki, Laeny. Takie małżeństwo przypieczętowałoby sojusz dwóch valyriańskich rodów i wzmocniło królestwo. Viserys nie chciał jednak pojąć za żonę małej dziewczynki. Wbrew rozsądkowi poślubił więc Alicent Hightower, obrażając Velaryonów i Rhaenyrę.

4. Rozpad przyjaźni Rhaenyry i Alicent

Po ślubie z Viserysem, Alicent urodziła chłopca o imieniu Aegon, a pozycja Rhaenyry jako następczyni tronu stała się zagrożona. Istniało bowiem prawdopodobieństwo, że po śmierci Viserysa lordowie opowiedzą się za Aegonem.

Kres przyjaźni Rhaenyry i Alicent przyniosły również wydarzenia, w które zamieszany był Daemon. Po kłótni ze swoim bratem książę opuścił Królewską Przystań i przez kilka lat walczył w wojnie na Stopniach. Po zwycięstwie powrócił na dwór i pogodził się z Viserysem. Jednak tego samego wieczora Daemon próbował uwieść Rhaenyrę. Ostatecznie księżniczka spędziła jednak noc z ser Cristonem Colem, który złamał dla niej swoje śluby.

O poczynaniach Daemona i Rhaenyry dowiedział się ser Otto, który postanowił wykorzystać ten fakt do oczernienia księżniczki w oczach króla. W obronie Rhaenyry stanęła jednak Alicent, która uwierzyła w zapewnienia przyjaciółki, że ta pozostała dziewicą. Ostatecznie Viserys wyrzucił z dworu zarówno Daemona, jak i ser Ottona. Jakiś czas później, za sprawą Larysa Stronga, Alicent dowiedziała się, że Rhaenyra ją okłamała.

fot. HBO Max

5. Małżeństwo Rhaenyry i Laenora Velaryona

Viserys doszedł do wniosku, że najlepszym kandydatem na męża dla księżniczki będzie Laenor, syn Corlysa i Rhaenys. Zaręczyny Rhaenyry nie przypadły do gustu ser Cristonowi, który prosił ją by razem uciekli z Westeros. Gdy dziewczyna odmawia i zaproponowała mu życie w trójkącie, urażony Criston odwrócił się od niej i nawiązał sojusz z królową Alicent.

Na uczcie z okazji zaręczyn Rhaenyry i Laenora nieoczekiwania zjawił się Daemon, podejrzewany o zabicie swojej żony, Rhei Royce. Alicent przybyła w zielonej sukni, otwarcie manifestując swoją przynależność do rodu Hightowerów. Ser Criston brutalnie zamordował kochanka Laenora, ser Joffreya Lonmoutha, który domyślał się romansu między Colem a Rhaenyrą.

6. Romans Rhaenyry i Harwina Stronga

Rhaenyra wydała na świat trójkę dzieci: Jacaerysa, Lucerysa i Joffreya. Oficjalnie ich ojcem był Laenor, jednak w rzeczywistości pochodziły z romansu Rhaenyry i ser Harwina Stronga. Nieślubne pochodzenie synów było tajemnicą poliszynela i sprawiało, że pozycja Rhaenyry jako następczyni tronu coraz bardziej słabła. Ser Harwin zginął w pożarze wznieconym na zlecenie jego młodszego brata, ser Larysa – sojusznika Alicent.

7. Małżeństwo Rhaenyry i Daemona

Daemon ożenił się z Laeną Velaryon i miał z nią dwójkę dzieci: Baelę i Rhaenę. Laena umarła rodząc trzecie dziecko. Po pogrzebie Daemon spędził noc z Rhaenyrą. Para postanawiła zawiązać sojusz. Udało im się sfingować śmierć Laenora, który wybrał życie z dala od dworu i ze swoim kochankiem uciekł do Essos.

fot. HBO Max

8. Konflikt dzieci Alicent i Rhaenyry

Aemond, drugi syn Alicent, jako jedyny nie posiadał smoka. Po pogrzebie Laeny Velaryon po kryjomu przejął jej smoczycę, Vhagar. Wywołało to kłótnię między nim a córkami Laeny i synami Rhaenyry. W czasie bójki Lucerys wykuł Aemondowi oko.

9. Ciężka choroba Viserysa

Przez wiele lat Viserys zmagał się z ciężką chorobą, powodującą owrzodzenia i gnicie ran. Według twórców serialu, król cierpiał na trąd. Dolegliwości w końcu nie pozwoliły mu na sprawowanie władzy. Realne rządy w królestwie zaczęli pełnić Alicent i ser Otto, przywrócony do funkcji namiestnika.

10. Walka o Driftmark

Po tym jak Corlys Velaryon został ranny w kolejnej wojnie na Stopniach, pojawił się problem z dziedziczeniem rodowego zamku. Powinien przejąć go Lucerys, oficjalnie syn Laenora, jednak ewidentnie nieślubne pochodzenie chłopca, sprawiło, że jego prawa zostały zakwestionowane. Brat Corlysa, Vaemond Velaryon postanowił ubiegać się o Driftmark u królowej i namiestnika. Licząc na sojusz z Velaryonami, Alicent i Otto, byli skłonni odebrać zamek Lucerysowi, osłabiając przy okazji prawa do tronu Rhaenyry i jej starszego syna, Jacearysa.

Zapobiegł temu sam Viserys, wyjątkowo pojawiając się w sali tronowej i wydając ostateczny werdykt na korzyść Rhaenyry i jej dzieci. Ogarnięty furią Vaemond wykrzyczał prawdę o pochodzeniu dzieci księżniczki, za co został zabity przez Daemona.

fot. HBO Max

11. Koronacja Aegona

Po rodzinnej kolacji i powrocie Rhaenyry na Smoczą Skałą, Viserys zmarł. W ostatniej chwili, myśląc, że przemawia do córki, powiedział Alicent, że ona i jej syn są prawdziwymi dziedzicami Żelaznego Tronu. Przekonana o swojej misji Alicent tuż po pogrzebie doprowadziła do koronacji Aegona.

12. Koronacja Rhaenyry

Wieść o śmierci Viserysa i koronacji Aegona Rhaenyra otrzymała od Rhaenys, która uciekła z Królewskiej Przystani. Będąca w kolejnej ciąży Rhaenyra poroniła. Tuż po pogrzebie została jednak koronowana na królową – koronę przyniósł zbiegły ze stolicy ser Erryk Cargyll. Wkrótce na Smoczą Skałę przybyło poselstwo od Hightowerów. Alicent i Aegon zaoferowali Rhaenyrze pokój, uznanie jej dzieci za legalnych dziedziców i władanie nad Skałą i Driftmarkiem.

Po stronie Rhaenyry opowiedzieli się Velaryonowie, oferując jej swoją flotę.

13. Śmierć Lucerysa

W przeciwieństwie do Daemona, Rhaenyra na poważnie rozważała przyjęcie oferty Higtowerów – uchroniłoby to Westeros od wojny domowej. Postanowiła jednak sprawdzić wierność swoich chorążych – Jacaerysa wysłała do Arrynów i Starków, zaś Lucerysa do Baratheonów. Po przylocie do Końca Burzy, Luke odkrył, że na miejscu jest już Aemond. W drodze powrotnej Lucerys i jego smok zostali zaatakowani przez Targaryena i jego smoczycę Vhagar. Mimo że Aemond chciał jedynie nastraszyć Luke'a, ich starcie skończyło się śmiercią syna Rhaenyry – Vhagar rozszarpała chłopca i jego smoka.

Wiadomość o śmierci Lucerysa sprawiła, że Rhaenyra podjęła decyzję o rozpoczęciu wojny z Hightowerami.

