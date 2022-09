Ród Smoka - premiera, obsada, zwiastun, ile odcinków. Wszystko, co wiemy o serialu HBO

Na HBO zadebiutował serial Ród Smoka, który jest spin-offem serii Gra o Tron. Zbieramy w jednym miejscu najważniejsze informacje na temat produkcji, takie jak m.in. premiera, zwiastun, obsada czy liczba odcinków.

Spis treści

Gra o tron od HBO bezsprzecznie była najpopularniejszym serialem ostatnich lat. Co do tego nie mamy wątpliwości. Serial, który opierał się na sadze Pieśń Lodu i Ognia Georga R.R. Martina zjednał sobie wielu fanów na całym świecie i nie bez przyczyny został największą produkcją w historii HBO.

Nawet, delikatnie mówiąc, przeciętne oceny ostatniego, ósmego sezonu serialu nie miały większego wpływu na odbiór całości. Słaby scenariusz, urywane i niedokończone wątki, brak konsekwencji w prowadzeniu postaci to tylko niektóre z zarzutów, jakie rozgoryczeni fani serialu stawiali przed twórcami. O ostatnim sezonie Gry o Tron mówiło się dużo, jednak z pewnością nie o taki rozgłos chodziło producentom.

Zobacz również:

Stacja zamierza się jednak zrehabilitować i ponownie zabrać nas do Westeros, Essos i pozostałych kontynentów świata wykreowanego przez George'a R.R. Martina. HBO zaczęło od zmiany twórców i rozstało się z popularnymi DD-kami, czyli Davidem Benioffem oraz D. B. Weissem. Utrzymała jednak współpracę z Miguelem Sapochnikiem, który także miał udział w sukcesie (oraz porażkach) Gry o tron.

Gra o Tron, kadr z 8. sezonu. Fot. HBO

Pierwszą z produkcji, która ponownie przeniesie nas do magicznego uniwersum Gry o tron będzie serial Ród Smoka. Podstawą ponownie będzie proza George'a R.R. Martina. Przy tworzeniu scenariusza, przy powstawaniu którego czynny udział brał także Martin, wzięto pod uwagę wydane w 2018 Ogień i krew.

Czy produkcja ma szansę na odniesienie sukcesu? Z pewnością. Stacja HBO wie jak tworzyć świetne seriale, zwłaszcza, jeżeli ma do dyspozycji budżet podobny do tego, którym dysponowała przy okazji produkcji ostatniego sezonu Gry o tron. Mówi się, że jeden z odcinków Rodu Smoka kosztował więcej niż 15 milionów dolarów. Możemy więc spodziewać się dużej ilości efektów specjalnych – o ile lwiej części budżetu nie pochłonie tworzenie smoków. Tych z kolei ma być w serialu dużo.

Ród Smoka - galeria zdjęć z serialu

Ród Smoka - galeria zdjęć z serialu ( ) × Ród Smoka - galeria zdjęć z serialu (1 z 46) fot. HBO Ród Smoka - galeria zdjęć z serialu (2 z 46) fot. HBO Ród Smoka - galeria zdjęć z serialu (3 z 46) fot. HBO Ród Smoka - galeria zdjęć z serialu (4 z 46) fot. HBO Ród Smoka - galeria zdjęć z serialu (5 z 46) fot. HBO Ród Smoka - galeria zdjęć z serialu (6 z 46) fot. HBO Ród Smoka - galeria zdjęć z serialu (7 z 46) fot. HBO Ród Smoka - galeria zdjęć z serialu (8 z 46) fot. HBO Ród Smoka - galeria zdjęć z serialu (9 z 46) fot. HBO Ród Smoka - galeria zdjęć z serialu (10 z 46) fot. HBO Ród Smoka - galeria zdjęć z serialu (11 z 46) fot. HBO Ród Smoka - galeria zdjęć z serialu (12 z 46) fot. HBO Ród Smoka - galeria zdjęć z serialu (13 z 46) fot. HBO Ród Smoka - galeria zdjęć z serialu (14 z 46) fot. HBO Ród Smoka - galeria zdjęć z serialu (15 z 46) fot. HBO Ród Smoka - galeria zdjęć z serialu (16 z 46) fot. HBO Ród Smoka - galeria zdjęć z serialu (17 z 46) fot. HBO Ród Smoka - galeria zdjęć z serialu (18 z 46) fot. HBO Ród Smoka - galeria zdjęć z serialu (19 z 46) fot. HBO Ród Smoka - galeria zdjęć z serialu (20 z 46) fot. HBO Ród Smoka - galeria zdjęć z serialu (21 z 46) fot. HBO Ród Smoka - galeria zdjęć z serialu (22 z 46) fot. HBO Ród Smoka - galeria zdjęć z serialu (23 z 46) fot. HBO Ród Smoka - galeria zdjęć z serialu (24 z 46) fot. HBO Ród Smoka - galeria zdjęć z serialu (25 z 46) fot. HBO Ród Smoka - galeria zdjęć z serialu (26 z 46) fot. HBO Ród Smoka - galeria zdjęć z serialu (27 z 46) fot. HBO Ród Smoka - galeria zdjęć z serialu (28 z 46) fot. HBO Ród Smoka - galeria zdjęć z serialu (29 z 46) fot. HBO Ród Smoka - galeria zdjęć z serialu (30 z 46) fot. HBO Ród Smoka - galeria zdjęć z serialu (31 z 46) fot. HBO Ród Smoka - galeria zdjęć z serialu (32 z 46) fot. HBO Ród Smoka - galeria zdjęć z serialu (33 z 46) fot. HBO Ród Smoka - galeria zdjęć z serialu (34 z 46) fot. HBO Ród Smoka - galeria zdjęć z serialu (35 z 46) fot. HBO Ród Smoka - galeria zdjęć z serialu (36 z 46) fot. HBO Ród Smoka - galeria zdjęć z serialu (37 z 46) fot. HBO Ród Smoka - galeria zdjęć z serialu (38 z 46) fot. HBO Ród Smoka - galeria zdjęć z serialu (39 z 46) fot. HBO Ród Smoka - galeria zdjęć z serialu (40 z 46) fot. HBO Ród Smoka - galeria zdjęć z serialu (41 z 46) fot. HBO Ród Smoka - galeria zdjęć z serialu (42 z 46) fot. HBO Ród Smoka - galeria zdjęć z serialu (43 z 46) fot. HBO Ród Smoka - galeria zdjęć z serialu (44 z 46) fot. HBO Ród Smoka - galeria zdjęć z serialu (45 z 46) fot. HBO Ród Smoka - galeria zdjęć z serialu (46 z 46) fot. HBO

Ród Smoka - galeria plakatów z serialu

Ród Smoka - galeria plakatów z serialu ( ) × Ród Smoka - galeria plakatów z serialu (1 z 11) Ród Smoka - galeria plakatów z serialu (2 z 11) Ród Smoka - galeria plakatów z serialu (3 z 11) Ród Smoka - galeria plakatów z serialu (4 z 11) Ród Smoka - galeria plakatów z serialu (5 z 11) Ród Smoka - galeria plakatów z serialu (6 z 11) Ród Smoka - galeria plakatów z serialu (7 z 11) Ród Smoka - galeria plakatów z serialu (8 z 11) Ród Smoka - galeria plakatów z serialu (9 z 11) Ród Smoka - galeria plakatów z serialu (10 z 11) Ród Smoka - galeria plakatów z serialu (11 z 11)

Ród Smoka - fabuła

Ród Smoka będzie opowiadał historię rodu Targaryenów, na którego herbie widnieje właśnie smok. Serial przeniesie nas do znanych z Gry o tron krain, jednak jego wydarzenia będą mieć miejsce ponad 200 lat przed rebelią Roberta Baratheona, która usunęła z tronu i z Westeros ostatniego króla z rodu smoka. Serial pokaże nam bowiem to, jak Targaryenowie opanowali kontynent oraz jak radzili sobie z narastającymi wewnątrz rodu sporami i rywalizacją o władzę.

Fabuła będzie oczywiście skupiona wokół rządzącej dynastii. Tym, co pozwoliło Targaryenom na opanowanie Westeros były oczywiście smoki, więc oczywistym wydaje się, że producenci będą chcieli pokazać nam wiele z nich. Z dotychczasowych informacji wynika, że na naszych ekranach pojawi się aż siedemnaście tych baśniowych istot. Na ten temat wypowiadał się także George R.R. Martin w podcaście „The Stuff Dreams Are Made of”:

Zawsze uważałem, że to fajna historia, lubię ją, dlatego nie mogę się doczekać, by zobaczyć, jak ożywa na ekranie. I oczywiście nie mogę się doczekać smoków! To jasne, że je uwielbiam. W "Grze o tron" mieliśmy trzy, tutaj jest ich aż 17. I mam nadzieję, że każdy z nich będzie mieć własną osobowość, tak jak w książkach i będą rozpoznawalne na pierwszy rzut oka, również dzięki kolorom. Fajnie będzie zobaczyć, jak ożywają. I jeźdźcy smoków też.

Tym na co fani twórczości pisarza liczą, będzie z pewnością przedstawienie Tańca Smoków, czyli bratobójczej wojny wewnątrz rodu. Z kadrów, które możemy dostrzec w niedawnym zwiastunie klaruje się jednak pewien obraz tego, co działo się w tamtych latach w Westeros. W największym skrócie możemy powiedzieć, że wojna o wpływy i władzę jest elementem, który na kontynencie przewijał się przez stulecia.

Z pewnością zasmuceni będą miłośnicy rodu Starków i dalekiej Północy. W okresie, w którym dziać będą się wydarzenia Rodu Smoka, Północ była niewiele znaczącą dla stolicy prowincją i choć herb wilkora na białym tle pojawił się w zwiastunie podczas turnieju rycerskiego, to nie powinniśmy oczekiwać zbyt wielu wzmianek na temat rodu Starków. Zdecydowana większość wydarzeń będzie miała miejsce w ciepłym Południu.

Co więcej, twórcy mówią wprost, że Ród Smoka będzie produkcją bardziej dramatyczną i tragiczną niż było to w przypadku Gry o Tron. W oryginalnej produkcji mieliśmy do czynienia z walką zwaśnionych rodów, które od lat się nienawidziły. Tutaj zobaczymy wojnę domową i walkę wewnątrz jednej rodziny.

Ryan Condal, jeden ze scenarzystów powiedział:

To jednak jest Taniec Smoków. To wojna domowa, która toczy się w jednej rodzinie, co w pewien sposób czyni ją o wiele bardziej wciągającą i tragiczną, ponieważ widzisz ludzi, którzy są krewnymi, obracają się przeciwko sobie i idą na wojnę.

Ród smoka - premiera

Kiedy serial pojawi się na naszych ekranach? Możemy już oficjalnie potwierdzić, że premiera będzie miała miejsce 22 sierpnia tego roku. Pierwszy sezon złożony z 10 odcinków będzie dostępny w serwisie HBO Max.

Ród smoka - obsada

W serialu Ród Smoka na naszych ekranach pojawią się m.in. Paddy Considine (Makbet, Dumni i wściekli, Peaky Blinders) jako Viserys Targaryen, Olivia Cooke (Player One, Golem z Limehouse, Bates Motel) jako Alicent Hightower, Emma D'Arcy (Wanderlust, Poszukiwacze prawd) w roli Rheanyry Targaryen oraz Matt Smith (Doktor Who, The Crown, Ostatniej nocy w Soho) - Daemon Targaryen. Poza nimi w obsadzie pojawią się m.in. Graham McTavish, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno oraz Fabian Frankel.

Olivia Cooke oraz Paddy Considine. Fot. HBO

Fani Gry o tron z pewnością będą zadowoleni z tego, że jednym z reżyserów i scenarzystów Rodu Smoka jest Miguel Sapochnik, który był autorem i scenarzystą wielu odcinków tego serialu. Sapochnik, razem z Ryanem J. Condalem jest głównym twórcą serii. W gronie reżyserów znajdziemy także Grega Yaitanesa (Dr. House, Zagubieni, Skazany na śmierć), Clare Kilner (Pępek świata, Snowpiercer, Alienista) oraz Geetę V. Patel (Atypowy, Wiedźmin, Wielka).

George R.R. Martin zadowolony z serialu Ród Smoka

George R.R. Martin pochwalił się, że widział kolejne odcinki Rodu Smoka. Co prawda były one jeszcze w surowej wersji, jednak autor cyklu Pieśni Lodu i Ognia nie ukrywa swojego entuzjazmu. Pochwalił twórców, ekipę oraz obsadę mówiąc wprost, że "wykonują świetną robotę". Co więcej, możemy dowiedzieć się nieco więcej na temat samej opowieści i klimatu, z jakim będziemy mieć do czynienia.

Wszyscy, którzy lubią złożone, skonfliktowane, szare postacie (tak jak ja), polubią ten serial, tak myślę. Będzie wiele smoków i bitw, to na pewno, ale kręgosłupem historii są raczej ludzkie konflikty, miłość, nienawiść, dramat oparty na postaciach niż akcja i przygoda.

Ród Smoka - 2 sezon

Według serwisu Redanian Intelligence, już rozpoczęły się prace nad 2 sezonem serialu Ród Smoka. W sierpniu premierę będzie miała pierwsza seria. Według doniesień w tej chwili trwają prace nad scenariuszami do kolejnych odcinków.

W serialu Ród Smoka będzie za dużo seksu? Wszystko na to wskazuje

Fani Gry o Tron zdążyli się już przyzwyczaić, że serial tworzony przez HBO był przepełniony seksem i brutalnością. Czy podobnie będzie także w przypadku Rodu Smoka? Wiele na to wskazuje. Na temat scen erotycznych wypowiedział się aktor Matt Smith, który wcielił się w postać Deamona, brata króla Viserysa.

Zdarzają się momenty, kiedy zadajesz sobie pytanie, czy potrzebujemy kolejnej sceny seksu. A oni odpowiadają, że tak, potrzebujemy. Myślę, że musisz zadać sobie pytanie, co robisz. Czy reprezentujesz książki, czy je rozcieńczasz tak, aby dopasować się do obecnych czasów? I tak właściwie to myślę, że zadaniem twórców jest reprezentowanie książek w sposób prawdziwy i uczciwy, tak jak zostały one napisane. Jeśli chodzi o mnie, [seksu - dop.red.] jest nieco za dużo.

Ród Smoka - trailer

O czym będzie 2 sezon? [25.08.2022]

Twórcy nie zdradzili jeszcze szczegółów dotyczących fabuły 2 sezonu Rodu Smoka, jednak cieszy fakt, że już teraz są prowadzone rozmowy na temat opowieści. Fabien Frankel, wcielający się w postać Cristona Cole'a w jednym z wywiadów powiedział:

Poszedłem do pubu z Miguelem dwa miesiące temu. Zdradził mi teasery pewnych rzeczy. Powiedział mi, że powinienem spędzać czas z jedną osobą w szczególności i oczywiście nie zamierzam powiedzieć, o kim mowa, ale on powiedział, że chce, żebym spędził z tą osobą trochę czasu, żebyśmy się poznali. Więc tak, jestem podekscytowany, że to zrobię.

O kim mowa? Tego oczywiście nikt nie zdradził. Możemy jednak być pewni, że twórcy mają dużo pomysłów i powoli wprowadzają je w życie. Narazie pozostaje nam oczekiwać kolejnego odcinka, ponieważ pierwszy epizod pozostawił sporo otwartych drzwi i bardzo pozytywne odczucia.

Ród Smoka - HBO zapowiada 2 sezon serialu [26.08.2022]

HBO oficjalnie potwierdziło, że powstanie 2 sezon serialu Ród Smoka. W komunikacie możemy przeczytać słowa Francesci Orsi, Executive Vice President, HBO Programming, która powiedziała:

Jesteśmy bardziej niż dumni z tego, co osiągnął pierwszy sezon Rodu smoka. Nasza fenomenalna obsada i ekipa podjęły ogromne wyzwanie i przekroczyły wszelkie nasze oczekiwania, dostarczając produkcję, którą każdy już traktuje jako pozycję obowiązkową w telewizji. Ogromne podziękowania dla George’a, Ryana i Miguela za prowadzenie nas w tej podróży. Jesteśmy ogromnie podekscytowani, mogąc tworzyć kontynuację sagi rodu Targaryenów w drugim sezonie serialu.

Przybliżona data premiery nie została jeszcze ogłoszona.

Ród Smoka - kiedy 4 odcinek? Harmonogram premier

4 odcinek Rodu Smoka będzie zatytułowany King of the Narrow Sea (Król Wąskiego Morza). Premiera jest zaplanowana na 12 września. Poniżej prezentujemy pełny harmonogram premier poszczególnych odcinków.

Odcinek 4 (King of the Narrow Sea) – 12 września

(King of the Narrow Sea) – 12 września Odcinek 5 (We Light the Way) – 19 września

(We Light the Way) – 19 września Odcinek 6 (The Princess and the Queen) – 26 września

(The Princess and the Queen) – 26 września Odcinek 7 (Driftmark) – 3 października

(Driftmark) – 3 października Odcinek 8 (The Lord of the Tides) – 10 października

(The Lord of the Tides) – 10 października Odcinek 9 (The Green Council) – 17 października

(The Green Council) – 17 października Odcinek 10 (The Black Queen) – 24 października

Zobacz także: Loki - wszystko co wiemy o drugim sezonie serialu.