Rodzaje klimatyzatorów - czym sie różnią i jaki wybrać?

Czym się różnią split i multisplit? Czym są skraplacz i parowacz? Jaki klimatyzator sprawdzi się w mieszkaniu, a jaki - w sklepie? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w tym artykule.

Dzisiaj bedziemy omawiać rodzaje klimatyzatorów, które obecnie są dostepne na rynku. Każdy rodzaj ma swoje zalety i wady, a wybór konkretnego zależy od indywidualnych potrzeb użytkownika.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze klimatyzatora?

Oprócz podstawowych charakterystyk, takich jak maksymalna powierzchnia pomieszczenia czy moc urządzenia, warto sprawdzić, jakie dodatkowe funkcje ma klimatyzotor. Może to być funkcja pompy ciepła (takiego klimatyzatora można używać też jesienią) albo funkcja oczyszczania i filtracji powietrza (sprawdzi się na przykład w przypadku osób z alergią). Niektóre klimatyzatory mają możliwość łączenia się przez Wi-Fi, w tym przypadku zarządzać klimatyzacją można na odległość.

Oprócz funkcjonalności ważnymi punktami na liście są zapotrzebowanie na moc chłodniczą, na którą wpływa między innymi ilość osób przebywających w pomieszczeniu czy też izolacja budynku, a także rodzaj zastosowanych filtrów, które umożliwiają przechwytywanie cząsteczek kurzu, pleśni i bakterii.

Klimatyzatory split

Najbardziej popularny a zarazem najcześciej spotykany rodzaj klimatyzatora. Taki klimatyzator składa się z dwóch elementów – jednostki wewnętrznej (zwanej też parownikiem lub parowaczem) oraz jednostki zewnętrznej (nazywanej skraplaczem). Dla użytkownika najważniejszymi zaletami tego rodzaju klimatyzatorów jest ich duża wydajność przy niewielkich rozmiarach, a także cicha praca. Zaletą jest również niewielka ilość miejsca potrzebna do zamontowania oraz ogólny estetyczny wygląd.

Większość klimatyzatorów typu split to tzw. klimatyzatory ścienne, gdzie jednostka wewnętrzna zawieszana jest na ścianie, w odległości ok. 20-30 cm od sufitu, ale mogą to być też np. klimatyzatory podsufitowe albo przypodłogowo – sufitowe.

Klimatyzatory multisplit

Systemy multisplit, w odróżnieniu od „splitów”, umożliwiają zastosowanie jednego systemu do kilku pomieszczeń (albo do jednego dużego) a zarazem indywidualną regulację parametrów powietrza w poszczególnych pomieszczeniach (odrębnie dla każdej jednostki wewnętrznej). Ten typ klimatyzatorów sprawdzi się w na przykład w biurach czy sklepach.

Klimatyzatory przenośne

To klimatyzatory jednoczęściowe, czyli skraplacz i parowacz umieszczone są w jednej obudowie. Główną zaletą tego rodzaju klimatyzatorów jest łatwe przemieszczanie urządzenia. Z kolei wadą jest ich spora wielkość oraz stosunkowo głośna praca. Odprowadzanie ciepłego powietrza odbywa się przy pomocy elastycznego przewodu, wystawianego na zewnątrz pomieszczenia np. przez uchylone okno.

Klimatyzatory kasetonowe

Konstrukcja tych klimatyzatorów jest zbliżona do tych typu multisplit, z tą różnicą, że jednostki wewnętrzne montowane są w konstrukcji sufitu podwieszanego. Z tego powodu stosowane są najczęściej w biurach, zapewniają one równomierną dystrybucję powietrza, które rozprowadzane jest pod powierzchnią sufitu a następnie łagodnie opada wzdłuż ścian, nie tworząc odczuwalnych prądów.

Klimatyzatory okienne

Ten starszy typ klimatyzatorów powoli znika z rynku ze wzgledu na dość głośną pracę, małoestetyczny wygląd oraz ogólny brak zainteresowania.

Źródło: Wigmors.pl