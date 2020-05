Rodzina Olympusa powiększona - prezentacja nowych zestawów fotograficznych i filmowych

Z myślą o miłośnikach fotografii oraz producentach filmowych marka Olympus prezentuje dwa nowe zestawy z aparatem OM-D E-M5 Mark III. Co znalazło się w pakietach i ile za nie zapłacimy?

Spis treści

Do sprzedaży trafiły właśnie produkty, które powstały z myślą o entuzjastach robienia profesjonalnych zdjęć, vlogerach, YouTuberach oraz producentach filmowych. W obu pakietach pojawił się kompaktowy i lekki (580 gram) bezlusterkowiec OM-D E-M5 Mark III charakteryzujący się wytrzymałością i uszczelnionym korpusem, odpornym na pył, mróz i zachlapania. Aparat posiada matrycę 20,4 MP Live MOS, szybki procesor obrazu TruePic VIII oraz wbudowany 5-osiowy system stabilizacji obrazu.

Zestaw filmowy

W pakiecie dla filmowców do aparatu OM-D E-M5 Mark III dołączony został rejestrator dźwięku LS-P4, który został wyposażony w funkcję "Klapsa Filmowego". Dźwięk nagrywany jest w jakości Hi-Res, czyli wyższej od tej, którą oferują płyty CD. Pasma rejestrowane w zakresie od 20 Hz do 20 kHz zapewniają bogaty dźwięk stereo. Dosokonałą jakość nagrywanych materiałów zapewnia przede wszystkim bezlusterkowiec OM-D E-M5 Mark III, umożliwiający filmowanie w rozdzielczości 4K oraz C4K, posiadający wydajny autofokus, skuteczną stabilizacją obrazu oraz funkcje "OM-D Movie", dające twórcom dodatkowe możliwości. W połączeniu z szerokokątnym obiektywem M.Zuiko Digital ED 12 mm F/2.0 oraz rejestratorem LS-P4 praca na planie z pewnością będzie dużo przyjemniejsza.

Zestaw dla zaawansowanych fotografów

Zestaw OM-D E-M5 Mark III z lekkim, kompaktowym i odpornym na warunki atmosferyczne obiektywem pojawił się w sprzedaży z myślą o miłośnikach profesjonalnej fotografii. M.Zuiko Digital ED 12‑45mm F4 PRO cechuje się doskonałą jakością optyczną w szerokim zakresie ogniskowych oraz ostrym obrazem na całej powierzchni kadru aż do samych krawędzi. Sam aparat aparat ma wbudowaną stabilizację, która w połączeniu z dowolnym obiektywem systemu Mikro Cztery Trzecie gwarantuje do 7,0 EV (bez Sync IS). Połączenie wysokiej rozdzielczości, wydajności optycznej i skutecznej stabilizacji pozawala osiągnąć ostre, najwyższej jakości zdjęcia i filmy w każdych warunkach.

Cena i dostępność

Pakiet filmowy OM-D dostępny od połowy maja kosztuje 8 990 zł, natomiast zestaw OM-D E-M5 Mark III + M.Zuiko Digital ED 12‑45mm F4 PRO pojawił się w cenie 7 190 zł. Po rejestracji na platformie my.olympus.eu aparat OM-D oraz obiektyw M.Zuiko objęte są dodatkową, sześciomiesięczną gwarancją.

