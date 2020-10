Rodzina Surface powiększa się - tani Surface Laptop Go oraz nowy Pro X

Microsoft zaprezentował nowe urządzenia. Rodzina Surface powiększa się o przystępnego cenowo Surface Laptop Go dla uczniów i studentów. Zaktualizowano także Surface Pro X o nowszy procesor. Nie zabrakło też akcesoriów, które zwiększą Twoją produktywność.

Spis treści

Microsoft zaprezentował jesienne nowości. Rodzina Surface powiększyła się o jedno nowe urządzenie. Mowa o notebooku Surface Laptop Go. Jest to atrakcyjna cenowo wersja Surface Laptop 3 z ekranem o przekątnej 12,4 cala dedykowana uczniom i studentom.

Surface Laptop Go

Wśród nowości pojawił się także odświeżony Surface Pro X z wydajniejszym procesorem Microsoft SQ2 korzystającym z architektury ARM oraz akcesoria, które dodatkowo zwiększają funkcjonalność urządzeń z rodziny Microsoft Surface.

Surface Laptop Go - wysoka jakość w kompaktowym rozmiarze

W Surface Laptop Go zakochają się fani kompaktowych komputerów. Laptop ten posiada ekran o przekątnej 12,4 cala, co czyni go jedną z najmniejszych konstrukcji na rynku. Ten ultrasmukły i ważący zaledwie 1110 g komputer jest idealnym towarzyszem podczas codziennych wyzwań.

Klawiatura Surface Laptop Go

W niewielkiej obudowie wykonanej z aluminium o grubości zaledwie 15,69 mm umieszczono wydajny procesor Intel Core i5 1035G1 dziesiątej generacji, który zadba o natychmiastowe uruchamianie aplikacji oraz płynną pracę z wieloma programami w tym samym czasie.

Nowy komputer z linii Surface idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemiologicznej. Surface Laptop Go posiada wbudowaną kamerkę HD oraz podwójne mikrofony studyjne, które zadbają o odpowiednią jakość dźwięku.

Surface Laptop Go wyposażono w wyświetlacz o przekątnej 12,4 cala. Jest to panel PixelSense, który znamy z innych urządzeń Surface. Współczynnik proporcji wynosi 3:2, co pozytywnie wpływa na produktywność i pracę z wieloma oknami w tym samym czasie. Rozdzielczość wyświetlacza to 1536 x 1024 pikseli. Powierzchnia ekranu jest dotykowa i obsługuje do 10 punktów dotykowych w tym samym czasie.

Wyświetlacz PixelSense w połączeniu z głośnikami Omnisonic i wsparciem dla Dolby Audio zamienią Surface Laptop Go w idealny odtwarzacz multimediów.

Surface Laptop Go

W zależności od konfiguracji Surface Laptop Go oferuje 4 GB lub 8 GB szybkiej pamięci operacyjnej LPDDR4x. W zależności od wersji użytkownik otrzymuje do dyspozycji 64 GB, 128 GB lub 256 GB wbudowanej pamięci masowej.

Bateria wbudowana w Surface Laptop Go zapewnia do 13 godzin pracy na pojedynczym ładowaniu. Akumulator naładujemy z wykorzystaniem kompaktowego, 39 W zasilacza.

Pomimo niewielkiej obudowy producent nie zapomniał o najważniejszych portach. Surface Laptop Go posiada złącze USB Typu C, USB 3.2 Gen 1 Typu A, gniazdo słuchawkowe Jack 3,5 mm oraz port Surface Connect.

Porty Surface Laptop Go

Za bezpieczeństwo odpowiada czytnik linii papilarnych zintegrowany z systemem Windows Hello (w wersjach z 8 GB RAM i dyskiem SSD).

Czytnik linii papilarnych w przycisku zasilania

Surface Laptop Go oferuje wsparcie dla najnowszych standardów łączności - Bluetooth 5.0 oraz Wi-Fi 6 802.11ax. Komputer pracuje pod kontrolą Windowsa 10 Home w trybie S.

Ceny zaczynają się od 2999 zł. Pierwsze urządzenia trafią do odbiorców 27 października.

Surface Pro X z nowszym, wydajniejszym procesorem SQ2

Microsoft zaprezentował także odświeżoną wersję swojego urządzenia 2 w 1 Surface Pro X. To unikalna na skalę światową maszyna, która wykorzystuje autorski układ Microsoft SQ1. Teraz nabywcy mogą wybrać konfiguracje wyposażone w nowszy procesor Microsoft SQ2.

Surface Pro X z klawiaturą Signature Keyboard

Surface Pro X z nowym układem Microsoft SQ2 zapewnia do 15 godzin czasu pracy na pojedynczym ładowaniu. Nowy procesor oferuje również wydajniejszy układ graficzny Adreno 690.

Surface Pro X w kolorze Platynowym

Najcieńszy i najlżejszy komputer z rodziny Surface w dalszym ciągu oferuje oszałamiający design, dwa porty USB Typu C oraz praktycznie bezbramkowy wyświetlacz o przekątnej 13 cali. Surface Pro X waży zaledwie 774 g, a do dyspozycji użytkownika pozostaje nie tylko Wi-Fi oraz Bluetooth 5.0, ale także modem LTE Advanced Pro Qualcomm Snapdragon X24.

Surface Pro X w różnych wariantach kolorystycznych

Microsoft Surface Pro X pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 Home dla komputerów z procesorami ARM.

Najnowszy układ Microsoft SQ2 znajdziemy w dwóch konfiguracjach - z 16 GB pamięci operacyjnej i 256 GB nośnikiem SSD oraz 16 GB pamięci operacyjnej i 512 GB wbudowanej pamięci masowej. Cena detaliczna zaczyna się od 7899 zł.

Specjalnie dla Surface Pro X z procesorem Microsoft SQ2 zaprojektowano obudowę w kolorze Platynowym. W dalszym ciągu możemy kupić Surface Pro X z nowym układem w kolorze Matowej Czerni.

Dedykowane akcesoria, które zwiększają produktywność

Microsoft doskonale zdaje sobie sprawę z faktu, że sam komputer to nie wszystko. Aby dodatkowo zwiększyć naszą produktywność w ofercie znajdziemy dedykowane akcesoria.

Wraz z Surface Laptop Go i Surface Pro X z nowym procesorem na rynku debiutują także klawiatura Surface Pro X Signature Keyboard z piórem Slim Pen oraz mysz Surface Mobile Mouse.

Surface Pro X Signature Keyboard w kolorze Jaskrawoczerwonym

Klawiatura Surface Pro X Signature Keyboard po raz pierwszy w historii dostępna jest w Jaskrawoczerwonym oraz Pastelowoniebieskim kolorze.

Mysz Surface Mobile Mouse zakupimy w odcieniu Lodowoniebieskim oraz Czerwonego Maku.

Surface Mobile Mouse w kolorze Lodowoniebieskim

Surface Pro X Signature Keyboard w komplecie z piórem Slim Pen wyceniono na 1399 zł. Mysz Surface Mobile Mouse kupimy za 169 zł.

Wszystkie nowości zakupisz bezpośrednio u producenta w sklepie Microsoft Store.