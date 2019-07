Rodzina smartfonów Galaxy S10 w promocyjnych zestawach z urządzeniami ubieralnymi marki Samsung

Smartwatch Galaxy Watch Active, opaska fitness Galaxy Fit lub słuchawki Galaxy Buds – takie prezenty czekają na osoby, które kupią wybrane smartfony Galaxy S10 w nowej promocji produktów marki Samsung. Z oferty można skorzystać do 28 lipca.

W nowej promocji Samsung dostępne są następujące zestawy:

Samsung Galaxy S10+ Performance Edition (512GB lub 1TB) – dostępny jest w pakiecie ze smartwatchem Samsung Watch Active

Samsung Galaxy S10 (SM-G973) – dostępny jest w pakiecie ze słuchawkami Galaxy Buds

Samsung Galaxy S10+ (SM-G975) – dostępny jest w pakiecie z opaską Samsung Galaxy Fit

Promocja trwa od 15 do 28 lipca 2019 roku lub do wyczerpania puli nagród

Jak zdobyć pakiet promocyjny?

Aby skorzystać z promocji należy zakupić u wybranych partnerów handlowych Samsung Galaxy S10+ Performance Edition, Galaxy S10 lub Galaxy S10+ w dniach od 15 do 28 lipca 2019, a następnie aktywować urządzenie do 31 lipca 2019. Kolejnym krokiem jest zalogowanie się w aplikacji Samsung Members w ramach Konta Samsung i wypełnienie specjalnego formularza najpóźniej do 2 sierpnia 2019 roku. Pula nagród jest ograniczona. O przyznaniu nagrody decyduje kolejność zgłoszeń. Każdy z promowanych smartfonów dostępny jest w pakiecie z innym urządzeniem – Samsung Galaxy S10+ Performance Edition (512 lub 1 TB) ze smartwatchem Samsung Watch Active, Samsung Galaxy S10 (SM-G973) ze słuchawkami Galaxy Buds, Samsung Galaxy S10+ (SM-G975) z opaską Samsung Galaxy Fit.

Galaxy S10, S10+, S10+ Performance Edition – najnowsze flagowce Samsung

Samsung Galaxy S10, S10+ i S10+ Performance Edition to najnowsze smartfony z flagowej linii smartfonów Galaxy S. Urządzenia te wyposażone są w niemal bezramkowe ekrany Dynamic AMOLED o przekątnych do 5,8 do 6,4 cala, zaawansowany aparat z szerokokątnym obiektywem i doskonałą stabilizacją wideo Super steady, funkcję bezprzewodowego ładowania innych urządzeń (z technologią Qi oraz kompatybilnych urządzeń ubieralnych), oraz dostrojone przez AKG głośniki stereo z technologią Dolby Atmos. Najnowsze Galaxy S dostępne są w wersjach z wbudowanymi pamięciami od 128 GB do niespotykanej dotychczas w świecie smartfonów pojemności 1 TB.

Organizatorami promocji są partnerzy handlowi firmy Samsung. Regulamin promocji, lista autoryzowanych partnerów oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie: promocjes10.samsung.pl.