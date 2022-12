Roidmi EVA - wszechstronny robot, który odciągnie Cię od żmudnego sprzątania

Robot sprzątający, który odkurza, mopuje i niemal całkowicie wyręcza nas w oczyszczaniu. Sprawdź, co potrafi jeden z najnowocześniejszych sprzętów!

Roidmi EVA - nie tylko mopowanie i odkurzanie

Robot sprzątający znacząco odciąża nas w domowych obowiązkach, jednak klasyczne modele w dużej mierze wymagają ludzkiej ingerencji. Dotyczy to m.in. niemal codziennego oczyszczania zbiornika na kurz, czyszczenia mopa i nie tylko. Jeden ze sprzętów od marki Roidmi może znacząco zredukować konieczne zaangażowanie, a cały proces pozostawić w rękach technologii.

Źródło: Roidmi

Jako że sprzęt umożliwia odkurzanie, jak i mopowanie, powierzchnia w naszym domu może lśnić bez naszej pomocy. W odróżnieniu od wielu urządzeń na rynku, jest zdolny do automatycznego czyszczenie nakładek mopujących. Celem tego jest uniknięcie plam oraz przenoszenie zanieczyszczeń. Roidmi EVA posiada stację bazową, która została wyposażona w funkcję automatycznego mycia. Zgodnie z ustawieniami, robot powróci do stacji (po upływie 6, 10 lub 12 min), aby wyczyścić mopa i móc kontynuować pracę. Tym sposobem możemy raz na zawsze pożegnać się z rozprzestrzenianiem bakterii oraz nieprzyjemnych zapachów.

Roidmi EVA - pożegnaj się z wszechobecnym kurzem

Niestety zapach wydobywający się z pojemnika na nieczystości może być dość nieprzyjemny. Aby tego uniknąć, należy co każdy cykl sprzątania oczyszczać zbiornik. Aby tego uniknąć, bazę robota sprzątającego wyposażono w kolejną przydatną funkcję. Automatyczne oczyszczanie pozwala usuwać niepożądany kurz ze zbiornika - stacja zasysa odpady w przeciągu 12 sekund. Następnie trafia do wewnętrznego, 3-litrowego pojemnika, którego wymienić można raz na 60 dni.

Źródło: Roidmi

Roidmi EVA może zamiatać i mopować w tym samym czasie, co pozwala zaoszczędzić wiele czasu. Ponadto, posiada regulację zawilgocenia mopa, a także mocy pracy. Dzięki temu możemy dopasować tryb do aktualnych wymagań i zabrudzeń powierzchni. Aby sprzątanie było skuteczne i efektywne, robota wyposażono w silnik bezszczotkowy o mocy ssania do 3200 Pa. W porządkach pomocna jest także boczna szczotka oraz zawieszenie zasysające, co skutkuje łatwym usuwaniem kurzu w trudno dostępnych miejscach. Aby uzyskać lepszy efekt mopowania, podczas mycia podłogi ściereczka rotuje i wywiera nacisk o wartości 12 niutonów.

Źródło: Roidmi

Roidmi EVA - wydajność robota

Robot sprzątający może pracować od 74 do 228 minut w zależności od wybranego trybu pracy. Roidmi EVA posiada funkcję automatycznego partycjonowania map oraz nowoczesną nawigację laserową LDS 4.0. Wiązka lasera odmierzająca odległość od obiektów pozwala na precyzyjne unikanie przeszkód, zapobiegając uszkodzeniom. Sprzęt wyposażono w baterię o pojemności 5200 mAh. Gdy stopień naładowania jest niższy niż 15%, urządzenie automatycznie powróci do stacji zasilania.

Roidmi EVA jest dostępny w sieci sklepów Media Expert za 3387,87 zł.

