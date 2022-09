Roidmi Eva: ten odkurzacz może wyręczyć Cię w kompleksowym sprzątaniu

Innowacyjne urządzenia sprzątające zdobywają coraz większy sektor rynku. Wśród nowoczesnych sprzętów znalazł się również model od firmy Roidmi EVA. Czy robot odkurzający pozwoli kompleksowo wysprzątać mieszkanie? Wzięliśmy pod lupę jego parametry - sprawdź, czy warto go kupić.

Roidmi Eva robot odkurzający 5 w 1

Czy światem rządzą roboty? Bynajmniej, choć na pewno mają wiele zasług - również w naszych domach. Wystarczy pomyśleć o kompleksowym sprzątaniu, które spędza sen z powiek wielu domownikom. Niestety odkurzenie przestrzeni to nie wszystko, należy również wyczyścić powierzchnię poprzez mopowanie, a w trakcie zatroszczyć się o brak nadmiaru wody i precyzyjne usunięcie bakterii z czyszczonych powierzchni. Wieloetapowy system pracy jest nie tylko czasochłonny, ale i wymaga od nas dużo zaangażowania. Rozwiązaniem może okazać się wielofunkcyjny robot odkurzający - dziś, skupimy się na Roidmi Eva! Jak podkreśla producent, jego konstrukcja pozwala na wielofunkcyjne zastosowanie i wysprzątanie wnętrza. Umożliwia odkurzanie wielu rodzajów podłoża oraz precyzyjnego mycia podłóg.

Źródło: Roidmi Eva

Bierzemy pod lupę parametry Roidmi Eva

Na samym wstępie należy wspomnieć o określeniu skuteczności Roidmi Eva. Jak wynika ze specyfikacji, robot odkurzający cechuje się mocą ssania na poziomie 3200 Pa, co jest dość dobrym wynikiem. Gdy mowa o mopie, porusza się on przy 180 obrotów/min. Powyższe dane są niezwykle ważne, ponieważ gdy mamy do czynienia z zaschłymi plamami lub większym kurzem - wiele sprzętów nie staje na wysokości zadania. Wracając do samego mopowania, co kilka minut (w zależności od trybu pracy oraz warunków) robot wraca do bazy w celu oczyszczenia końcówki myjącej, aby uniknąć rozprzestrzeniania zabrudzeń na dalszych powierzchniach.

Warto wspomnieć również o zastosowanym akumulatorze o pojemności 5200 mAh. Pozwala to na dogodne posprzątanie powierzchni liczącej około 250 m2 (czas pracy wynosi blisko 250 minut). Czas ładowania w bazie wynosi niespełna 5h. Jedną z najbardziej pomocnych funkcji jest samoczynne oczyszczanie zbiornika na kurz oraz mopa. Nie wymaga to naszej ingerencji - po skończonym sprzątaniu, urządzenie samo przygotuje się do ponownego użycia. Pojemnik na wodę (czystą i brudną) to aż 4 litry, natomiast pojemnik na kurz - 0,3 litra. Sam proces odbywa się poprzez przeniesienie zawartości do głównego zbiornika (3 litry), który powinniśmy opróżniać raz na 60 dni.

Źródło: Roidmi Eva

Moc ssania 3200 Pa Prędkość mopa 180 obr,/min Generowany hałas 64,4-85,7dB(A) Czas pracy 250 min Wymiana zbiornika na kurz 60 dni Sterowanie Panel, aplikacja, asystent głosowy Czas ładowania 4h 40min Pojemnik na wodę 4 L Pojemnik na kurz 0,3 L Zbiornik na kurz 3 L

Roidmi Eva - czy warto zainwestować w robot odkurzający?

Zważając na wielofunkcyjne zastosowanie (w tym automatyczne tryby sprzątania oraz samodzielne etapy pracy), możesz użytkować sprzęt zgodnie z aktualnymi potrzebami w swoim wnętrzu. Jeśli nie wymaga ono mopowania - możesz je pominąć, jeśli uważasz, że posadzka wymaga wyłącznie dogłębnego umycia - do dzieła. Aktualny poziom baterii, tryb pracy i wszelkie kwestie związane ze sprzętem możesz śledzić za pośrednictwem interaktywnego panelu oraz dedykowanej aplikacji (sparowanej z odkurzaczem). Sterowanie może odbywać się za pomocą asystentów głosowych takich jak Alexa czy Google.

Biorąc pod uwagę dość kompaktowy rozmiar oraz zasilanie poprzez stację dokującą w formie bazy, może znajdować się niemal w każdym dogodnym pomieszczeniu. Zważając na powyższe, z pewnością jest to sprzęt, na który warto zwrócić uwagę. Jeśli nieustannie brakuje Ci czasu na wysprzątanie mieszkania lub domu, urządzenie mogące pracować bez większej, ludzkiej ingerencji może być dobrym wyborem.

Roidmi Eva - dostępność, cena

Urządzenie trafiło również do polskich sklepów, robot jest dostępny pod tym linkiem. Do 24 września mamy okazję dokonać zakupu z ekskluzywnym rabatem. W trakcie finalizacji zakupu wystarczy użyć kodu: ROIDMI-EVA - cena wyniesie wówczas 3199 zł (zamiast 3699 zł).

