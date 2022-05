"Rojst 3" potwierdzony! Czego spodziewać się w trzeciej części serialu Netflixa?

Serial "Rojst" nie miał lekko. Po wycofaniu się z Polski platformy Showmax losy serialu stanęła pod znakiem zapytania. Gdy produkcję przejął Netflix, fani produkcji odetchnęli z ulgą. Po finale drugiego sezonu nie pojawiły się jednak informacje o kontynuacji serii. Aż do teraz.

"Rojst" – najważniejsze informacje

Tytuł serialu oznacza podmokłe, błotniste miejsce, bagno, trzęsawisko. Opisuje sytuację, w której znaleźli się bohaterowie i symbolizuje świat, w którym żyją.

Tytuł: Rojst

Rojst Reżyseria: Jan Holoubek

Jan Holoubek Scenariusz: Jan Holoubek, Kasper Bajon

Jan Holoubek, Kasper Bajon Gatunek: serial sensacyjny, kryminał

serial sensacyjny, kryminał Liczba sezonów: 2

2 Liczba odcinków: 11

11 Czas emisji: 2018-obecnie

2018-obecnie Kraj produkcji: Polska

"Rojst" – sezon 1

Pierwszy sezon serialu został stworzony przez platformę Showmax. Premiera za pośrednictwem serwisu odbyła się w 2018 roku.

Rok 1984. Młody dziennikarz Piotr Zarzycki (Dawid Ogrodnik), który wraz z ciężarną żoną Teresą (Zofia Wichłacz), przeprowadza się z Krakowa do małej miejscowości w zachodniej Polsce. We współpracy z doświadczonym reporterem Witoldem Wanyczem (Andrzej Seweryn) podejmuje śledztwo w sprawie zabójstwa towarzysza Grochowiaka i młodej prostytutki.

W tym samym czasie samobójstwo popełnia para nastolatków. Próbując rozwikłać obie zagadki dziennikarze wpadają na trop szemranych interesów, skomplikowanych powiązań i sekretów sięgających czasów II wojny światowej.

Sezon zapowiadał m.in. klip z Moniką Brodką wykonująca cover piosenki Wszystko, czego dziś chcę.

"Rojst '97" – sezon 2

Drugi sezon Rojsta ukazał się na platformie Netflix. Premiera odcinków miała miejsce 2021 roku.

Rok 1997. Podczas "powodzi tysiąclecia" pękają wały przeciwpowodziowe w miejscowości, w której toczy się akcja serialu. Woda sprawia, że w lesie na Grontach odsłonięte zostają zwłoki, w tym ciało nastoletniego Daniela Gwitta. Śledztwo prowadzi policjantka z Warszawy, Anna Jass (Magdalena Różczka) oraz lokalny policjant Adam Mika (Łukasz Simlat).

Do miasta, wraz z żoną i córką przyjeżdża również Piotr Zarzycki – tym razem po to, by objąć stanowisko redaktora naczelnego w gazecie, w której pracował przed laty. Spotyka się z Wanyczem, który wciąż nie może zapomnieć wydarzeń z powojennych czasów.

"Rojst" – sezon 3

Na ten moment informacji o serialu jest bardzo niewiele. Scenariusz z pewnością znów napisze Jan Holoubek i Kasper Bajon. Bardzo prawdopodobne, że w obsadzie ponownie zobaczymy Dawida Ogrodnika i Zofię Wichłacz, którzy swoimi rolami sygnowali dwie poprzednie odsłony produkcji.

Na razie nie znamy jeszcze dokładnego tytułu, daty premiery, ani fabuły trzeciej odsłony serialu Rojst. Niewykluczone, że akcja znowu przesunie się w czasie, prezentując, np. wydarzenia rozgrywające się lata po poprzednim sezonie serialu.

