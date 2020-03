Rok 2020 okiem technologii, czyli 5G, grafen i drony

Najbliższe 12 miesięcy zaowocuje wieloma pozytywnymi zmianami. Niestety życie utrudnią nam nieco urzędnicy oraz Unia Europejska.

Spis treści

Nadejście nowego roku zawsze sprzyja refleksjom, a także stanowi nowe otwarcie. Rok 2019 z pewnością zapisze się w historii jako rok sieci 5G, składanych smartfonów z elastycznymi ekranami oraz nowoczesnych komputerów typu Always-Connected. Nie możemy zapominać także o dalszym rozwoju AI, SI, a także autonomicznych systemów, których testy cały czas trwają.

Co ciekawego stanie się w 2020 roku? Jakie nowości szykują dla nas producenci sprzętu elektronicznego oraz legislatorzy? Tego oraz wielu innych informacji dowiesz się z naszego artykułu.

Coraz droższe samochody!

Na samym początku zaczniemy od samochodów. Najnowsze modele niejednokrotnie zaskakują nas ilością elektroniki na pokładzie. Znaczna większość komputerów, które rozlokowane są w różnych miejscach auta, odpowiedzialna jest za aktywne i bierne systemy bezpieczeństwa. Mowa o kamerach 360 stopni, czujnikach martwego pola i wielu innych elementach. Niestety ostatnimi czasy Unia Europejska za namową aktywistów zaczęła bardzo rygorystycznie walczyć z normami emisji spalin. Po aferze Diesel Gate, legislatorzy zaczęli coraz bardziej zwracać uwagę na ochronę środowiska.

Przez nowe normy WLTP oraz kary za nadmierną emisję spalin całej gamy modelowej, samochody z roczników od 2020 w górę są droższe nawet o kilkanaście procent, a przy tym zauważalnie mniej dynamiczne. Najlepiej widać to na przykładzie najtańszych modeli. Volkswagen Up! z roku modelowego 2020 jest aż o 10 tysięcy droższy od identycznego auta z roku modelowego 2019.

Konsole kolejnej generacji

Rok 2020 będzie przełomowy również dla graczy. Po siedmiu latach oczekiwania doczekają się oni konsol kolejnej generacji. W drugiej połowie roku na rynku pojawi się Sony PlayStation 5 oraz Microsoft Xbox Series X. W chwili obecnej dokładne daty premiery nie są jeszcze znane, ale zarówno Sony, jak i Microsoft zamierzają podreperować swój budżet, więc PS5 i Xbox z pewnością pojawią się przed świętami Bożego Narodzenia.

Gracze otrzymają sprzęt, który powoli im cieszyć się najnowszymi tytułami przez kolejne sześć lub więcej lat. Zarówno PS5, jaki i Xbox Series X wyposażone będą w podobne podzespoły. W środku znajdzie się miejsce dla układów AMD Zen i karty graficznej Radeon. Nie zabraknie także szybkiej pamięci operacyjnej. Całość dopełnią dyski SSD, które zapewniają odpowiednią płynność działania. Konsole do gier po raz pierwszy doczekają się dysków Solid State Drive z prawdziwego zdarzenia. Do tej pory PS4 i Xbox One nadal korzystają z wolnych nośników HDD połączonych z płytą główną za pomocą SATA III.

Pierwsze smartfony z grafenem pod maską

Grafenowe baterie są przyszłością smartfonów. Producenci do granic możliwości wyeksploatowali już ogniwa Litowo-Polimerowe i Litowo-Jonowe. Szybkie ładowanie w okolicach 50 W to maksimum, jakie można osiągnąć przy wykorzystaniu obecnej technologii. Na szczęście możliwe, że już w tym roku pojawią się pierwsze smartfony z grafenowymi akumulatorami. Pozwolą one na jeszcze szybsze ładowanie przy zachowaniu takiej samej żywotności. Dzięki grafenowi baterie w smartfonach naładujemy o 0 do 100 procent w zaledwie 20 minut.

Niestety czas to pieniądz. Nie inaczej jest w tym przypadku. Grafenowa bateria jest o około 30 procent droższa od Litowo-Polimerowego odpowiednika.

Sieci 5G i składanych smartfonów ciąg dalszy

W 2020 roku giganci technologiczni dopracowywać będą technologie, które pojawiły się na salonach w ubiegłym roku. Mowa oczywiście o smartfonach z modemami sieci 5G oraz modelach z elastycznymi ekranami.

W przypadku 5G producenci posiadają już procesory, które od początku projektowane były z myślą o implementacji modemu 5G. Dzięki temu rozwiązaniu smartfony z 5G staną się tańsze, mniejsze i bardziej energooszczędne. Szacuje się, że w 2020 roku sieć 5G trafi do droższych średniaków, a w budżetowych konstrukcjach pojawi się w 2021-2022 roku.

Na rynku pojawią się także kolejne składane smartfony z elastycznym ekranem. Pierwszym z nich będzie Motorola razr zaprezentowana jeszcze w ubiegłym roku. W smartfonach z elastycznymi ekranami producenci znacząco poprawią jakość paneli oraz zawiasów. Wyświetlacz w smartfonie za kilka tysięcy złotych nie będzie już w dotyku przypominał plastiku.

Zwiększająca się świadomość społeczeństwa informacyjnego

Żyjemy w czasach, w których informacja jest bardziej cenna od produktu. Większość PKB rozwiniętych krajów generowana jest poprzez przetwarzanie danych. Dzięki temu całe społeczeństwo stało się lepiej poinformowane i bardziej uważne.

Łatwy dostęp do terabajtów danych, wiedzy i analiz spowodował, że ludzie stali się bardziej rozsądni.

Doskonale widać to w przypadku używek. W 2017 roku Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że etykiety na butelkach alkoholu są reklamą. Konsekwencją tego wyroku było zniknięcie jakiegokolwiek alkoholu z witryn sklepowych. Mimo, iż alkohol nadal jest łatwo dostępny, a na ograniczenia takie, jak w Szwecji nie możemy liczyć to niezdrowe nawyki z pierwszych półek sklepowych i witryn przesunęły się na szary zakątek sklepów i hipermarketów.

Innym przykładem jest całkowity zakaz palenia papierosów w miejscach publicznych. Od 15 listopada 2019 roku obowiązuje znowelizowana ustawa antynikotynowa. Co się zmieniło? Od tego czasu każdy, kto pali w miejscu publicznym naraża się na mandat o wysokości sięgającej nawet 500 zł.

Niestety jak to w przypadku nałogów bywa, czasami trudno powstrzymać się od szybkiego papierosa, który według wielu palaczy przyczynia się do poznawania nowych ludzi.

Technologia zna odpowiedź również na te ograniczenia. Zauważyły to największe firmy produkujące tytoń, które produkują podgrzewacze. W chwili obecnej nowoczesne rozwiązania takie są jedynym ratunkiem dla wielbicieli papierosów mentolowych. Przypominamy, że już 20 maja 2020 roku zacznie obowiązywać zakaz ich sprzedaży na terenie całej Unii Europejskiej.

Dronem już nie polatasz!

Myślisz że dron to zabawka? Jesteś w ogromnym błędzie. W rzeczywistości w prawie Polskim oraz międzynarodowym słowo dron nie istnieje. Jest to uproszenie poprawnej nazwy, czyli bezzałogowego statku powietrznego.

W chwili obecnej bezzałogowe wyprzedziły swoją epokę tak samo, jak 100 lat temu zrobiły to klasyczne samoloty. Unia Europejska już wkrótce wprowadzi nowe, znacznie bardziej rygorystyczne przepisy prawne warunkujące możliwości wykonywania lotów popularnymi quadrocopterami. Jakby tego było mało powstanie obowiązek rejestracji każdego statku powietrznego, którego masa startowa wynosi 250 gram lub więcej.

Rozporządzenie UE 2019/947 z 24 maja 2019 roku stworzone przez EASA - Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego przyczyni się do znacznego wzrostu bezpieczeństwa operacji lotniczych wykonywanych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych, ale przy okazji utrudni życie amatorom, którzy latają dla przyjemności.

Jak widać rok 2020 jest rokiem pełnym sprzeczności. Z jednej strony na rynku pojawi się wiele nowych urządzeń oraz znacząco ulepszonych przedmiotów, a z drugiej strony legislatorzy w pewnych aspektach znacząco utrudnią nam życie. Planujesz kupić samochód, polatać dronem w mieście czy zapalić mentolowego papierosa? Lepiej zrób to jak najszybciej. Już niedługo zapłacić więcej lub otrzymasz solidny mandat.