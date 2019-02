Rok 2020 rokiem smartfonów 5G

Układy Snapdragon ze zintegrowanym modemem 5G zostaną dostarczone na rynek w II kwartale 2019 roku, co sugeruje, że w 2020 roku pojawi się dużo smartfonów 5G

Źródło: Samsung

Qualcomm podał kolejny powód, dla którego warto poczekać co najmniej do 2020 roku, zanim zainwestujesz w telefon 5G. Wiemy, że operatorzy w dużej mierze nie będą w stanie dostarczyć w tym roku odpowiedniej infrastruktury, a Qualcomm dostarczy pierwszy procesor Snapdragon ze zintegrowanym modemem 5G w drugiej połowie 2019 roku.

Qualcomm dostarcza obecnie zarówno procesory do smartfonów z serii Snapdragon, jak i oddzielny układ modemu X55, z obsługą technologii 5G. Dwa układy scalone znajdują się obok siebie, co oznacza, że producenci smartfonów muszą projektować większe, cięższe oraz bardziej energochłonne telefony, aby pomieścić procesor oraz oddzielny modem.

Qualcomm zapowiedział, że do II kwartału 2019 roku jego pierwszy układ Snapdragon z wbudowanym modemem 5G zostanie wysłany na rynek, co oznaczam że pierwsze telefony będą go używać niecały rok później w połowie 2020 roku.

"Nowa zintegrowana platforma mobilna Snapdragon 5G wyposażona jest w technologię Qualcomm 5G PowerSave, która umożliwia korzystanie ze smartfonów o czasie pracy na baterii, którego oczekują użytkownicy" - dodaje Qualcomm.

To, co obiecujące Qualcomm, to fakt, że procesor Snapdragon z wbudowanym modemem 5G zaoferuje taką samą żywotność baterii jak obecne telefony LTE. To ważne, ponieważ obecne modele z zaimplementowanym oddzielnym modemem 5G są bardziej energochłonne i albo muszą posiadać większe wbudowane baterie jak np. Samsung Galaxy S10 5G, albo oferują krótszy czas pracy na jednym ładowaniu.

Qualcomm zapowiada, że jego rozwiązanie będzie stosowane u ponad 20 producentów i 20 operatorów telefonii komórkowej, którzy zobowiązali się do uruchomienia sieci jak najszybciej będzie to możliwe.

Nie wiemy na razie, czy Qualcomm będzie w stanie dotrzymać swoich obietnic. Nie wiemy nawet, jaka będzie nazwa nowego procesora Snapdragona z modemem 5G. Nie wiemy też na pewno, jaką wydajność będzie posiadał nowy Snapdragon, ani z sieciami jakimi sieciami 5G w będzie kompatybilny.

Co to oznacza dla użytkowników?

Obietnice Qualcomm dają odpowiedź na pytanie, kiedy warto kupić smartfon z modemem 5G. Rok 2019 będzie rokiem przejściowym pomiędzy siecią 4G a 5G. Pomimo braku infrastruktury dostępne są już pierwsze urządzenia, które posiadają oddzielne układy odpowiedzialne z kompatybilność z siecią 5G. Pierwsze zintegrowane procesory z modemem 5G pojawią się we flagowych urządzeniach na 2020 rok, co może wskazywać na rozpowszechnienie tego standardu w telefonach z niższych półek w 2021 roku. Nie stanie się to więc tak szybko, ale czas ten jest potrzebny, aby utworzyć odpowiednią infrastrukturę niezbędną do zapewnienia połączenia w standardzie 5G.